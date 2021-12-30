Rüşvetin belgesi olur mu peze…. ? Kumarın ‘Devletlu’su olur mu hırbo ?..

Bir zamanların ünlü sözcüğüydü…

Birine ‘rüşvet alıyor’ dendi mi, “Göster belgesini ?” diye işi yokuşa sürerlerdi…

Böyle kişilere de hemen hemen herkes aynı yanıtı verirdi:

“Rüşvetin belgesi mi olur peze…. ?..

Adeta bu sözcük bir deyim haline gelmişti ve hâlâ da kullanılır…

***

Dün Evrensel’de okudum…

Haber şöyleydi:

Şans oyunları devletten çıktıktan sonra, kimsenin güveni kalmadı, şans oyunlarında oluşan kuyruklar yok oldu…

Bunun iki sebebi var…

Biri, oyun fiyatların hayli yükselmiş olması…

İkincisi, devletten çıkan kumar sistemi, Demirören’lere geçince, güven azaldı…

Doğrudur, bu sözcük mantıklı olabilir…

Ama şike yapan sanki devlette de yapmadı mı?..

Nitekim, masa altında başka rakamların çıkarıldığıyla ilgili şehir efsaneleri uydurulmadı mı ?..

Neyse piyango, kazı kazan, sayısal lotoyu falan bilemem, iddia da edemem ama, bahis oyunları, Türkiye’de futbol başta olmak üzere tüm sporların belasıdır…

Rüşvet olarak sponsorluk yapılmaktadır, ama şans oyunları nedeniyle ‘maç kurmalar’ yani şikeler arttıkça artmıştır…

Bu yüzden, olayın içine Demirören de girince; şaibelerin daha da artması, anormal değildir…

Demirören Holding Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş ve TFF Başkanlığı yapmış bir isim olarak, nasıl bir kumar şirketinin başına geçer, bu nasıl normal karşılanır, şaşkınım…

Hatta hatta, Trabzonspor’un açık ara şampiyonluğa koştuğu sezonda, Fenerbahçe’nin şike yapmadığının mahkemeyle resim olarak açıklanması ve Bordo Mavili camiadan çıt çıkmaması ‘tesadüf!” müdür ?..

Neyse yazıyı şöyle bitirelim:

‘Kumarın devletlusu olur mu, muhabbet tellalı ?..

Bir onlardan, bir bizden…

Kolay kolay olmayacak bir tesadüf yaşadık…

Erkek ve kadın takımları, ayın hafta aynı rakiplerle oynayabilir…

Ama kadınların aynı rakiplerle oynamasına ilk kez şahit oldum diyebilirim…

Ya da uzun süredir denk gelmiyordu…

İzmit Belediyesi Basketbol takımı, Süper Lig’de Hatay’a konuk oldu ve rakibine son andaki hatalarla 93-90 yenildi…

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ise bu sezon ilk kez oynanan Süper Lig’de, rakibi Hataylı kadınlarla karşılaştı, rakibini net bir skorla 3-0 yendi…

İkim aç arasındaki en ön9emli fark:

Basket takımımız yabancı doluydu…

Futbol takımımız ise yerli…

Taksim’den aşağaaaaaa, Kasımpaşaaaaaaaa…

Ya güldürmeyin beni…

Kasımpaşa’ya 5-3 yenilmişiz…

Büyük kulübe büyük oynamışız safsatalarıyla milleti enayi yerine koyuyorlar…

Yok öyle bir şey…

Kasımpaşa zorlandığı ligde, kupayla uğraşmak istemedi…

Ama futbolcuya da ‘Atma !’ diyemezsin, adam geldi attı, geldi attı…

Tam 5 gol…

Biz de 3 golle yanıt verdik… (Dino olsaydı 45 olurdu amaJ))…

Bizim için asıl olan ligde Adana 2 atmış, kafa yapmış göndermiş…

Bu takım iki kez Türkiye Kupası kazanmış, Avrupalarda oynamış…

Kasımpaşa’ya 5-3 yenildik diye ‘Başarılıyız’ diyoruz…

Ya bırakın artık dalga geçmeyi !..

Lütfen…

GÜNÜN TARİHİ:

(31 ARALIK 2009)

Maşukiyeli Haydar Sakarya’ya imza attı

Türkiye 2. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Orduspor'dan Haydar Koç ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor Kulübü'nde düzenlenen imza töreninde orta saha oyuncusu Haydar, Yeşil-siyahlı takım ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Haydar Koç, daha önceki sezonlarda da Sakaryaspor formasını giymeyi çok istediğini ancak nasip olmadığını belirterek, "Bu forma için üste para verip gelmek isteyen futbolcular var. Ben bu formanın değerini çok iyi biliyorum. Bugün bu formayı giymekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu formayı giymemi layık gören kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben Kocaelili Haydar olarak biliniyorum. Bundan sonra ismim Sakaryasporlu Haydar olarak anılacak. Bu takımın yeniden üst lige çıkması için çalışacağım" diye konuştu.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

GÜNÜN FIKRASI:

Papağan hoca !..

Hoca bir maça gidecekmiş, ancak hastalanmış, gidemememiş… Papağanını salmış, o maça gitmiş. O sırada sahaya bir tombul oyuncu inmiş, taraftarlar “Tombul indi sahaya, vurdular havaya” demiş… Sonraki pozisyonda bir adamın yanından top geçmiş, “Sıyırdı da geçti” demişler… Sonra bir futbolcu sakatlanmış “Benzini bitti, stop etti” demişler…

Papağan eve dönmüş…

Hocan9ın karısını görünce “Tombul indi sahaya, topu vurdu havaya” demiş…

Kadın sinirlenmiş, ayağındaki terliği fırlatmış…

Papağan inadına “Sıyırdı da geçti” demiş…

Kadın sinirden bayılmış..

Papağan noktayı koymuş:

“Benzini bitti, stop etti”…

GÜNÜN SÖZÜ: