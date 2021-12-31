Yemeyin !..

Yediğiniz sebze ve meyvelerin üstünde kalan tarımsal ilaç ve hormon kalıntılarından haberiniz var mı? Çok küçük dozlarda da olduğunda, bu kalıntıların çok tehlikeli hastalıklara neden olduğunu biliyor musunuz?

Yediğiniz gıdanın üretim yerini bilmeniz o kadar önemli ki… Afrika, Güney Amerika, Çin, Pakistan, Hindistan, Kore ve hatta ABD'de, tehlikeli yüzlerce tarım ilacına hala izin verilmektedir. İlaç üretici şirketler bunları, kullanımına izin verilen tüm ülkelerde satmaya devam ediyor. Öyle ki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 70’li yıllarda yasaklanmış olan DDT’nin örneğin, Afrika ve Güney Amerika'da, tarımda yaygın olarak kullanıldığından haberiniz var mı? Durumun bu olduğu, 2015 yılında meyve ve sebzeler üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde ortaya çıktı.

Olay sadece DDT değil… AB üyesi olmayan birçok ülkede, gıda güvenliği yasalarla sağlanmış değil. Bunlardan biri de Türkiye. Bu nedenle Rusya, Türkiye’den ülkesine ulaşan tarım ürünleri üzerinde tehlikeli ilaç kalıntılarını belirleyince tamamını geri gönderiyor. Bunlar Ruslar için tehlikeli iken biz Türkler için böyle olmaması acaba nasıl mümkün oluyor?

"Tarım ilacı kalıntıları genellikle karaciğer, pankreas, mide, bağırsaklar ve dalak gibi yumuşak organları etkiler. Yanı sıra cildi etkileyebilir veya solunum problemleri yaratabilir. Tek tür bir ilaç kalıntısı bile farklı patolojileri tetiklemek için yeterlidir.

Yapılan araştırmalar, hamile annelerin beslenme yoluyla çeşitli herbisitlere (ot öldürücü ilaçlar) maruz kalmasının, otizm ve genital organların gelişimi ile ilgili sorunları olan çocukların doğmasına neden olabildiğini de ortaya koymuştur.

Buna ek olarak, pazarınıza ulaşmak için uzun yolculukları sırasında bozulmalarını önlemek için koruyucu maddeler eklenmesi gereken gıdaları da (örneğin muzlar) hiç unutmayın. Demek oluyor ki mümkün olduğunca, yurdumuz menşeli ürünleri tercih etmemiz gerekiyor.

Bir de meyve ve sebzelerin hızla ve fazla büyümesi için kullanılan hormonlar var… Bunlar kansere yakalanma riskini arttırmaktadır.

Sizler, süpermarketlerde satılan örneğin sarımsak, zencefil, zerdeçal, konserve baklagiller gibi tipik Çin tarım ürünlerini satın almaya devam edin!

Bünyemize tarım ilacı kalıntılarını alma riski, seralarda yetiştirilen mevsim dışı meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile çok artmaktadır. Çünkü seralarda üretim büyük miktarda ilaç kullanımını gerektirmektedir. Diğer taraftan doğal biyolojik döngülerinin dışında kalan zaman dilimlerinde büyümeye zorlanan bitkiler daha dirençsizdir ve bu nedenle tarım-gıda endüstrisi, yüksek dozlarda tarım ilacı kullanmak zorunda kalmaktadır.

Şunu da hiç unutmamanız gerekmektedir: Seralarda yetiştirilen bütün ürünlerde vitamin ve antioksidanlar kesinlikle daha az miktardadır. Çünkü seralarda, meyve ve sebzelerin vitamin ve antioksidanlar açısından zenginleşmesi için en önemli faktör olan doğal ışık yoktur.

Demek ki sera ürünü yiyeceklere yönelmek çok büyük yanlıştır. Sera ürünlerinden kaçınınız. Etrafınıza bakın; hiçbir hayvan yazın yediğini kışın bulamadığından ölmemektedir. Siz de yemeyiniz.. Bu yüzden ölmezsiniz.

Üstelik sera ürünlerinin genelde çok daha pahalı olmasına ne demeli !..

Bu yazdıklarımı dikkate alıyorsanız size “Afiyet olsun”. Ama önemsemeyip dikkate almıyorsanız size şimdiden “Geçmiş olsun!..” diyorum…

Kaynak

Gianpaolo Usai. 2018. Pesticidi: Rischi per la salute e differenze tra Italia e estero