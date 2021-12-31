2021 yılını unutalım, 2022 yılı umut olsun

Evet daha çok acısı ile azda olsa tatlısı ile koskoca 2021yılını geride bıraktık. Unutalım diyoruz. Ama öylesine olaylar yaşadık ki bunları unutmak mümkün değildir.

Dünyayı ahtapot gibi saran binlerce insanı ölüme götüren yarın da ne olacağını göremediğimiz ve bilemediğimiz Covid belasını hiçbir zaman unutmayacağız.

Dünyada vede ülkemizde irili ufaklı depremleri, orman yangınlarını, sel ve su hasarlarını unutmayacağız.

Sınırlı sayıda kurum, kuruluş ve kişilerin yanında genellikle toplumun büyük bir kesimi ekonomik küçülme ve fakirleşme durumunda kaldılar.

Ülkemizde özellikle bu durumlar bariz bir şekilde görüldü ve yaşandı.

Dövizin füze gibi yükselişi ve ani bir şekilde büyük bir miktarda indirilişi piyasaları alt üst edip tedirginlik ve korku yarattı.

Yüksek enflasyon dar gelirlileri daha fazla fakirleştirerek yaşam zorluğu içinde bıraktı.

Türkiye olarak adına Suriyeli göçmenler, sığınmacılar veya misafirler diye adlandırdığımız kişilerin de Türkiye'nin sırtında bir kambur olduğu büyük mali yük getirdiği söylenmektedir. Dünya'daki hiçbir devletin bu yükü kaldıramayacağı vede kabul etmeyeceği bilim adamları ve siyasetçiler tarafından da somut bir şekilde yazılıp söylenmektedir.

Geriye dönersek Covid korkusu nedeni ile yaşam biçimimizin değiştiğini görüyoruz.

Cenazelerimize bile sayısı sınırlı katılım nedeni ile iştirak edemiyoruz. Yine nişan, düğün ve benzeri kalabalık katılımalışkanlıklarımızı da unutmuş durumdayız.

Maskesiz yaşamıda unutmuş durumdayız.

Kurallara uyulmadığı için 2021 yılında ölümler, sakat kalmalar ve büyük maddi hasarlı trafik kazaları kayıplarımız yine büyük oranda olup can yaktı.

Allah’ın verdiği canı Allah alır diyoruz. Ama 2021 yılında adına ekonomik sıkıntılar veya eğitimsizlik gibi sebepler yüzünden nerede ise her gün bir kadın cinayeti üzüntüsü ve acısını yaşadık.

Buna benzer yaşanan kötü alışkanlıklar, olumsuzluklar, üzüntü ve acılar hatta bu yüzden artan umutsuzluklar nedeni ile 2021 yılını özlemek mümkün değildir.

Hadi sana güle güle diyorum!!

HOŞGELDİN 2022 YILI

Evet insanı dinç tutan, yaşama sevinci aşılayan şey umuttur. Umut etmek mecburiyetindeyiz.

Bu nedenle 2022 yılının her birimize, ülkemize ve dünyamıza hak, hukuk, adalet, dostluk, barış, huzur ve mutluluk getirmesini bütün kalbimle istiyor ve diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Hoşgeldin 2022 Yılı.

HEMREYLİK GÜNÜ PROGRAMIMIZ

Her yıl 31 Aralık'a Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü olarak anıyor ve kutlanıyor.

Azerbaycanın Milli Lideri Haydar Aliyev'in önerisi ile Dünya Azerbaycanlılarının birlik, beraberlik ruhu ve başarısı için çeşitli etkinlikler yapılmakta ve bayram havası içinde kutlanmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle her yıl Hemreylik Günü ile ilgili konferans, yemekli ve müzikli olarak çeşitli şekillerde Kocaeli'de bu kutlamaları yapıyoruz.

Bu yılda Sekapark daki Haydar Aliyev Kültür Evimizde Kocaeli Televizyonu Kütüphanemizde ve Türkiye'de ilk ve tek Soykırım Müzemizde çekim yaptı.

Ayrıca günün anlam ve önemi üzerine bir röportaj yaptık.

Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü’nü tebrik ediyor, bu vesile ile karşıdan gelen 2022 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyoruz.

Kocaeli TV’ye destekleri için çok teşekkür ediyoruz.