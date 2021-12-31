İşte 2021 yılının en çok konuşulan başlıkları!

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da pandemi ve ekonomi kriz devam etti…

2021 yılı, 2020 yılından daha kötü geçti…

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın, ekonomik kriz, şiddet olayları, terör saldırıları, doğal afetler ve siyasi krizler başta olmak üzere birçok konu gündemi meşgul etti. Ajans Press’in gazete, dergi, televizyon kanalları, web siteleri ve sosyal medya kaynaklarını tarayarak gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye’de ve dünyada öne çıkan ve en çok konuşulan haber başlıkları şu şekilde oldu;

· Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanması sonrası çeşitli eylemler meydana geldi.

· Fahrettin Koca canlı yayında aşı oldu, Türkiye’de aşılama başladı.

· Whatsapp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını değiştireceğini duyurmasıyla beraber veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda endişeler arttı.

· Bir süredir korona tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş vefat etti.

· Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, 13 askerimiz terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

· Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti.

· Muharrem İnce CHP’den istifa etti, ilerleyen günlerde ise Memleket Partisi’ni kurdu.

· Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

· 4 Mart’ta Bingöl’den kalkan askeri helikopter Bitlis’in Tatvan ilçesinde düştü; 11 askerimiz şehit oldu.

· Resmi Gazete’de yayımlanan CB kararnamesiyle Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden ayrıldı.

· Usta oyuncu Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

· İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philipp 99. Yaşında hayatını kaybetti.

· Türkiye’de 17 günlük kısmen kapanma tedbirleri uygulanmaya başladı.

· 103 Emelki Amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile alakalı sözleri sonrası ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “takke ve cübbe” giydiği fotoğrafının basına sızması sonucu ortak bir bildiri yayımladılar. Cumhuriyet Başsavcılığı bildiri hakkında soruşturma başlattı.

· Avrupa Futbol tarihinde büyük bir kriz yaratan “Avrupa Süper Ligi” hamlesi futbol dünyasını ikiye böldü.

· Sosyal medyada yayımlanan uyuşturucu görüntüleri sonrası Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı, ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

· Dünyanın en önemli su yollarından olan Süveyş Kanalı, bir geminin karaya oturması nedeniyle kapandı.

· 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu.

· 2 Mayıs tarihinden itibaren Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu gibi isimleri hedef alan videolar yayımlamaya başlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, ülke gündemine bomba gibi düştü.

· Türkiye’nin en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp büyük vurgunla yurtdışına kaçtı

· ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Ermeni Olayları için “soykırım” ifadesini kullandı.

· Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) sorunu, Türkiye’nin ana gündem maddesi haline geldi.

· Anadolu Efes, basketbolda Avrupa’nın en büyük kupası Euroleague’i kazandı.

· Galatasaray’ın 38’inci başkanı Burak Elmas oldu.

· Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu.

· Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

· Çiftlik Bak üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim oldu, akabinde Türkiye’ye getirildi.

· Türkiye’nin 49 farklı yerinde 299 orman yangını meydana geldi. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde etkili olan orman yangınlarında yüzbinlerce hektar alan kül olurken, 8 kişi yaşamını yitirdi ve binlerce hayvan can verdi.

· Türkiye’nin Batı Karadeniz bölümünde özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında 82 kişi yaşamını yitirdi.

· Yerli koronavirüs aşısının ismi Turkovac olarak belirlendi.

· Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, Selçuk’un yerine göreve Mahmut Özer getirildi.

· Taliban, başkent Kabil dahil Afganistan’ın neredeyse tamamını kontrol altına aldı. Afganistan’dan çeşitli ülkelere büyük göç hareketi başladı.

· Mete Gazoz okçulukta Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Busenaz Sürmeneli ise boksta altın madalya kazanırken, Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 13 madalyayla tarihin en çok madalyasını kazandığı olimpiyatı yaşadı.

· Uzun zamandır gündemde olan Hayvanları Koruma Kanunu kabul edilerek yasalaştı.

· LionelMessi gözyaşları içinde Barcelona’ya veda etti, Messi’nin yeni kulübü PSG oldu.

· Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

· 1,5 yılın ardından Covid-19 tedbirleri kapsamında online olarak devam eden eğitim süreçleri, normale döndü ve yüz yüze eğitim başladı.

· Juventus’tan ayrılan Cristiano Ronaldo, 2003-2009 yılları arasında formasını giydiği Manchester United’a geri döndü.

· Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nı 2 altın, 4 gümüş ve 9 broz madalya ile tamamladı.

· Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu oldu.

· KKTC Başbakanı Ersan Saner, sosyal medyaya sızdırılan videosu sonrası istifa ettiğini duyurdu.

· 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşirken, birinciliği Mercedes pilotu ValtteriBottas aldı.

· New York’taki yeni Türkevi Binası açıldı.

· Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi.

· Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi.

· Dünya liderleri, siyasetçiler ve birçok ünlü isme ait gizli finansal bilgiler Pandora Papers (Pandora Belgeleri) adıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

· Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.

· Bingöl’de şehit yakını küfür ettiği görüntüler ortaya çıkan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener’in isteği üzerine görevinden istifa etti.

· İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ Boz isimli şahıs tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz hayatını kaybetti.

· Yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açıldı.

· Almanya ve Fransa dâhil Avrupa Birliği üyesi 7 ülkenin yanı sıra ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin 18 Ekim'de ortak bir bildiriyle iş insanı Osman Kavala'nın "serbest bırakılmasına" yönelik çağrısı, Ankara ile 10 ülke arasında ipleri koparma noktasına getirdi.

· Asgari ücret yüzde 50 zam ile 4.250 TL olarak belirlendi.

· Akaryakıttan otomotive, temel gıda maddelerinden kiralara birçok üründe ciddi zamlar oldu. Dolar kuru 17 lirayı Euro kuru 20 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 1.000 TL’yi gördü.

· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL mevduat hesabı” açıklamalarından sonra döviz kurunda sert düşüşler meydana geldi.

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Ajans Press’in gazete, dergi, televizyon kanalları, web siteleri ve sosyal medya kaynaklarını tarayarak gerçekleştirdiği araştırmayı yukarıda okudunuz… Bakalım 2022 yılında hangi başlıklar ön plana çıkacak… Muhtemelen ekonomiyle ilgili başlıklar daha fazla olacaktır.

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2022’de TOPLAM KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

Her yeni yıl başlangıcında, çoğu kişinin aklında “Bu yıl resmi tatiller hangi güne denk geliyor?” ve “Resmi tatillerde ne yapabiliriz?” gibi sorular var.2022’de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15’tir. Bugünleri ek izinlerle hafta sonu ile birleştirdiğinizde çok daha fazla gün tatil yapma fırsatı bulabilirsiniz.İşte resmi tatiller…

1 OCAK 2022

Yılbaşı (1 gün tatil)

23 NİSAN 2022

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün tatil)

1 MAYIS 2022

Emek ve Dayanışma Günü (1 gün tatil)

2-4 MAYIS 2022

Ramazan Bayramı (3.5 gün tatil)

19 MAYIS 2022

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün tatil)

9-12 TEMMUZ 2022

Kurban Bayramı (4.5 gün tatil)

30 AĞUSTOS 2022

Zafer Bayramı (1 gün tatil)

29 EKİM 2022

Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün tatil)

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Şayir’in müjdesi!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, günler öncesinde sosyal medyadan “Dilovası’nı mutlu edecek bir haberimiz var!” diyerek paylaştığı müjdesi açıkladı... Başkan Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değiştiğini, açılacak yeni bölümleri ve 25 olan yatak sayısının 50’ye çıkarılacağını söyledi… Dilovası, hastanesine sahip çıksın… Bilindiği gibi nüfusu 100 bini geçen Kartepe ve Başiskele’de hala devlet hastanesi yok…

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Kahve içmek lüks oldu

Döviz düştü, ama kahve fiyatları yükselişini sürdürüyor. Sene başında 30 TL’den satılan kahvenin kilosu şu sıralar 200 TL’ye yükseldi. 1 kilo ve yarım kilodan vazgeçen vatandaş, şimdi de 50 gramlık paketlere yöneldi... Yani anlayacağınız ‘bir kahvenin 40 yıl hatıra var’ sözü böyle giderse, tarihe karışacak… Zira kahve içmek artık lüks sınıfına girdi…

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Stajyer paralarını artık devlet ödeyecek

Meslek eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek; 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret de asgari ücretin 3'te 1'inden yarısına yükseltildi… İktidar bu yöntemle, istihdama katkı sağlamaya çalışıyor.