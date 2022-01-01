Deniz Kenarlarına Dayanıklı Çam Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Daha önceki yazılarımda deniz kenarlarına dayanıklı bazı süs bitkileri çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşmıştım. Bu yazımda ise deniz kenarlarına dayanıklı çam çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bunların başında ilk akla gelenlerden biri, sahil çamıdır. Sahil çamı piramit şekli ile çok güzel bir çam çeşididir. Sürekli olarak yeşil bir bitkidir. İbreleri uzun ve parlak yeşil renktedir. Ilıman bölgelerde, park ve bahçe tanzimlerinde kullanılır. Deniz kenarlarına karşı dayanıklı bir bitkidir. Ayrıca kerestesi de makbul bir çeşittir. Tohum ile üretilir.

Halep çamı, gelişmesi kuvvetlidir. Yaprak, açık yeşil renktedir. Sahil ağacıdır, deniz kenarlarına karşı dayanıklıdır.

Fıstık çamı, sahil ağacıdır. Meyveleri yenilebilen ve kerestesinden istifade edilen görünüşü güzel, gövdesi düzgün, yukarıdan şemsiyelenen, park, bahçe ve yolların güzel bir ağacıdır. Tek ve grup olarak dikilir; tohum ile üretilir. Tohumları ilkbaharda fincan saksılara dikilir.

Bunlardan başka altuni, büyük kozalaklı servi çeşidi de deniz rüzgârlarına karşı dayanıklı bir çeşittir. Güzel ve zariftir; yaprakları altuni sarı renktedir. Süratli gelişme gösterir. Tek ve grup olarak dikilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Ayrıca bütün saygıdeğer okuyucularımın yeni yılını kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu daha nice yıllar dilerim.

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe