Aşk, girdiği kabın şeklini alıyor!

Aşk… Sevgi… Bunlar güzel olgular… Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın zaman zaman yazılarını sizinle paylaşıyorum… Rektör Tarhan’ın uzmanlık alanı psikiyatridir… Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,geçtiğimiz hafta Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından ‘Mecazdan Hakikate Aşk Uluslararası Sempozyumu’nda konuşma yaptı… Tarhan, sempozyumda önemli konulara değindir, önemli bilgiler verdi…

Tarhan, sempozyumda bu kez aşkla ilgili bir konuşma yaptı…

Bu konuşmayı sizinle paylaşmak istedim İlgiyle okuyacağınızı tahmin ediyorum.

**

İnsanlık tarihinde egoizmin en yüksek olduğu, bencilliğin kutsallaştırıldığı bir çağda yaşadığımızı kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireysellik adı altında bencilliğin öğretildiğini söyledi. İnsanın kendini analiz edemediği, yapamayınca da bencil bir aşkın ortaya çıktığına dikkat çeken Tarhan, bilgece bir aşk için ‘ben bilgeliğine’ ihtiyaç olduğunu kaydetti. Duyguların içerisinde en üst duygunun aşk olduğunu, bunun da yönetilmesi gerektiğini belirten Tarhan; “Bu duyguyu hangi kaba koyarsan onun şeklini alıyor. Duyguları doğru kaba koymak gerekiyor. Mecazi kaba koyarsanız dünyevi aşk oluyor. Hakiki kaba koyarsanız ilahi aşk oluyor”dedi.

“Aşkın bir disiplin olarak ele alınması çok önemli”

Tarhan, “Aşkın bir disiplin olarak ele alınması, bunalımlar çağında yaşayan günümüz insanına seçenek sunması büyük önem taşıyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurulurken çok maliyet çıkmış. İsmet Paşa, hastanenin kurucusu olan Mazhar Osman’ı çağırmış ve hastanenin neden o kadar maliyetli olduğunu sormuş. Mazhar Osman da çok fazla hasta olduğunu söylemiş. İsmet Paşa, hastaların neden arttığını sorunca da Mazhar Osman ‘Siz tekkeleri kapattınız, hastalar bize geliyor.’ diye yanıt vermiş. Tabiat boşluğu kabul etmez diye bir söz var. İnsanın psikolojik, manevi ve duygusal ihtiyaçları vardır. Örneğin tıp fakültesi gibi gerekli bir yer kapatılırsa işinin ehli olmayan insanlar türer. Manevi alanlar boş bırakılırsa da farklı merdiven altı faaliyetler türer.” dedi.

“Genelleme hatasını düzeltmede üniversitelere görevler düşüyor”

Üniversitede tasavvufun bilimsel bir disiplin içerisinde ele alınması ve multidisipliner olarak tartışılmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Geçmişte aşk ve tasavvuf yolunun yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla oluşan hataları ayırmak gerekiyor. Bu hata yapan bir esnaf yüzünden bütün esnafları cezalandırmak gibi bir duruma benziyor. Bu nedenle genelleme yapmak gibi bir hata oluştu. Bunu düzeltmek için üniversitelere görevler düşüyor. Bu sempozyum o açıdan çok faydalı oldu. Biz de psikiyatristler olarak aşk duygusunun sorunları ile fazla uğraşan bir alanız.” ifadelerini kullandı.

“Aşk duygusu, hangi kaba koyarsan onun şeklini alır”

Muhyiddinİbn Arabî Hazretlerinin ‘Anladım ki bütün bu yolculuk kendimden kendime imiş’ sözünü hatırlatan Prof. Dr. Tarhan, “Modern insan başkalarını düzeltiyor. Kendini tanımayı ve değiştirmeyi ihmal etti. Bu durum da 2000’li yıllarda fark edildi. Bunu fark ederken de daha önce bilimsel kategori olarak gözükmeyen duygular, bilimsel kategori olarak kabul edildi. O halde insanın duyguların yönetimini öğrenmesi gerekiyor. Duyguların içerisinde en üst duygu da aşk duygusu. Bunu da yönetmek gerekiyor. Aşk duygusu sevgiden aşka kadar olan bir enerji, bir duygu. Bu duyguyu hangi kaba koyarsan onun şeklini alıyor. Duyguları doğru kaba koymak gerekiyor. Mecazi kaba koyarsanız dünyevi aşk oluyor. Hakiki kaba koyarsanız ilahi aşk oluyor.” diye konuştu.

“Aşk bağlanma ile ilgili bir duygu”

İnsanın bağlanma duygusunun da bilimsel olarak gösterilen bir duygu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bağlanma duygusunun güvenli, güvensiz ve kaygılı bağlanma gibi bir fizyolojisi var. Aşk aslında bir bağlanma ile ilgilidir. Aşkı güvenli bağlanma haline nasıl getiririz? Bir insana duygu hissediyorsunuz, bağlanma hissediyorsunuz. Bazı insanlar eşini öyle sever ki ‘senden nefret ediyorum bırakma beni’ der. İki zıt şeyi aynı anda söylemiş oluyor. Kaçınılan, tutarsız, zorlanıcı ve imkansız aşklar var. Bütün bu aşkları olgun aşka nasıl çeviririz diye kafa yormak gerekiyor.” dedi.

“İnsanı hakikate götüren en önemli yollardan biri aşktır”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aşkın insanı hakikate götüren en önemli yollardan biri olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsanı hakikate götüren aşkın risklerin, tehlikelerin ve risklerin neler olduğunu da bilmek gerekiyor. Aşk kurbanı kişiler bize başvuruyor. Patalojik aşk nedeniyle kliniğe yatırdıklarımız oluyor, tedavi edilen vakalar var. Durumun nedenlerini araştırdığımızda narsistik bir aşk yaşandığını görüyoruz. İnsan sevdiği kişiyi uzvu gibi görüyor. Köle ve efendi ilişkisi gibi bir aşk oluyor. Bu aşk aslında bencil bir aşktır. Sevdiği kişiyi kendine köleleştiriyor. Seviyor ama ‘ya benimsin ya da toprağın’ diyen bir aşk tarzı oluyor. Aşk cinayetlerinin çoğu kıskançlıktan dolayı gerçekleşiyor. Kadına yönelik şiddet olaylarının çoğu sevdiğini söyleyen kişilerin sebep olduğu olaylar oluyor. Nasıl bir sevgiyse öldürüyor. Bu nedenle çok önemli bir duygu olan aşkı yönetmek gerekiyor.”

“Bencilliğin kutsallaştırıldığı bir çağda yaşıyoruz”

Ben merkezli aşkların çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsanlık tarihinde egoizmin en yüksek olduğu, bencilliğin kutsallaştırıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bireysellik adı altında bencillik öğretiliyor. Bencillik özgüveni adı altında özbeğeni öğretildi. Özgüven insanın kendini insanlar karşısında ne değersiz, ne de üstün hissetmemeyi başarabilmesidir. İnsan kendini analiz edemiyor, yapamayınca da bencil bir aşk ortaya çıkıyor. Olayı sevdiği kişiye zarar verme noktasına kadar götürüyor. Bilgece bir aşk olması için ‘ben’ bilgeliğine ihtiyaç var.” diye konuştu.

“Günümüzün en önemli hastalığı dünyacılık”

Dünyacılık hastalığının günümüzün hastalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünyacılık hastalığını insanların hiç ölmeyecek gibi yaşamak hastalığı olarak açıklayabiliriz. Böyle bir kimse aşık olduğu zaman da paraya, mala mülke, maddi kavramlara aşık oluyor. İnsan aşık olduğu zaman onu hep kontrol etmek ve devamlılığını ister. Mecazi şeyler devamlı olmuyor çünkü ölüm var.” dedi.

“Düzelmek isteyene sessiz iyilik yapmayı öğretiyoruz”

“Ben bilgeliği” olmayan kişinin aşık olduğu zaman tam güçlülük duygusu yaşadığını belirten Tarhan, “Tam güçlülük, ben merkezci narsistik kişilerde olur. Buna kadir-i mutlak duygusu da deniyor. O duygu olan kişilerde tanrı kompleksi olduğunu da söyleyebiliriz. O kişide tam güçlülük duygusu varsa kendini önemli, üstün görüyor ve her şeye layık görüyor. Her şeyi de kontrol etmek istiyorlar. Bazı mükemmelliyetçi kişiler vardır, her şeyi kontrol ederler. Bu kişilerde hesap verme duygusu da gelişmemiş oluyor. Düzelmek isteyenlere sessiz iyilik yapmayı öğretiyoruz. Yapınca duyurmak istiyor herkese ama iç terbiye ortaya çıkıyor. Böyle insanlara zaaf, hak ve ihtiyaç duygularını fark ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aşk evlilikte sebep değil sonuçtur”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insandaki narsistik duyguların ben bilgeliğinin en büyük düşmanı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsanın kendini özel, önemli, tanrı kompleksi içinde görmesi çok büyük bir sorun. Aciz ve zayıf güçsüzlüğünü fark edebilmek çok önemli. Bir insan aşk yoluna girmeden önce bunu fark etmiyorsa o yolda ilerleyemiyor. Bir insan kendi acizliğini, güçsüzlüğünü ve zayıflığını bilirse aşk yolunda ilerlerken haddini biliyor. Haddini bilen de Rabbini bilmiş oluyor.

**

‘Ben mükemmelim, herkes bana aşık olmalı, iyi bir insanım, aşık olduğum insanı elde etmeliyim’ gibi düşüncelerle haddini bilmeyen bir kimsenin aşkı da buharlaşıyor. Aşk, evlilikte sebep değil sonuçtur diyoruz. Modern öğretide ‘neden evlenmedin?’ dendiği zaman ‘aşık olmadım ki’ diye bir cevap veriliyor. Sevgi ve iş birliği bir müddet sonra ömür boyu aşka dönüşüyor. Ama sevgi var, iş birliği yoksa aşık bile olsalar 6 ay ile 2 sene içinde aşk buharlaşıyor. Aşkın buharlaşmaması için iyi iş birliği olması lazım. İyi iş birliğinde de paylaşımcılık, uzlaşmacılık, ben bilgeliği var.”

“Ben bilgeliği olan kişi ayna rolü oynuyor”

“Ben bilgeliği” olan bir kişinin ayna rolü oynadığını belirten Tarhan, “Allah’tan gelen hakikati, ilhamı ve güzellikleri kendinden bilmez, temellük etmez. ‘Ben bunları yapıyorum ama yaptıran Allah’tır. Ben sadece aracıyım, vesileyim.’ der. Bunu diyebiliyorsa ayna rolü oluyor. Bu şekilde düşünmeyen ve tasavvuf yolunda liderlik yapan kişiler bir müddet sonra o manevi gücü elinde toplayıp kendilerine dünyevi bir alan oluşturuyorlar. Gerçek tasavvuf liderleri, kendilerini daima ayna gibi görmüşlerdir. Hakikate ayna olmuşlardır. Urfa’da insanlar şeyhin arabasının tekerleklerini öpüyorlardı. Bu yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Aşk duygusu olan kimse, insanları kendisine değil ideallerine bağlaması gerekir. Biat şahsına değil davasına olmalı. Bir insanın zayıflıklarını, acizliğini ve güçsüzlüğünü anlaması için psikolojik swot analizi tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

“Ben mükemmelim, herkes bana aşık olmalı”

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın sempozyumdaki konuşmasını sizinle paylaştım…

Tarhan, birbirinden ilginç konulara değindi… Tarhan konuşmasının bir bölümünde, “‘ben mükemmelim, herkes bana aşık olmalı, iyi bir insanım, aşık olduğum insanı elde etmeliyim’ gibi düşüncelerle haddini bilmeyen bir kimsenin aşkı da buharlaşıyor” dedi… Yani hiçbir zaman ‘ben mükemmelim’ dememeliyiz. Bunu dediğimizde, işte sorunlar o zaman başlıyor…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yeni yıl her zaman yeni BAŞLANGIÇLAR demek!

2020’de başlayan pandemi… 2021 yılında da devam etti… 2022 yılına sarktı… Mart 2020’den beri bir yandan pandemi ile uğraşırken, diğer yandan ekonomik kriz ve zamlar herkesin belini büktü…

**

Bugün 2022 yılının ilk günü… Yeni yıl hemen hepimiz için yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek… Psikolog Sena Sivri mutlu olmak için sadece yeni yılda değil, ömür boyu uzak kalmamız gereken alışkanlıklarımızı ve hayatımızda neleri ön plana almamız gerektiğini anlattı.

YENİ YILDA ÖN PLANA ALMANIZ GEREKENLER

1.Mükemmellik kaygısından uzaklaşın

Mükemmel olma kaygısı çağın getirdikleriyle beraber ortak bir kaygı halini almaya başladı. Her şeye yetişmeye ve bunları en iyi şekilde yapmaya çalışmak, beklentileri çok yüksek tutmak, zamana meydan okumaya çalışmak gibi durumlar kişilerde yoğun kaygıya ve beraberinde sorunlara yol açıyor. Tükenmişlikte büyük rol oynayan bu kaygıdan uzaklaşmak, mükemmel olma arzusundan uzaklaşıp “yeteri kadar iyi” olabilmek kişinin kaygısını azaltıp, elde ettikleri başarılar ve gündelik hayattaki rutinlerinde daha mutlu olmasını sağlıyor.

2.Mutluluğu hayatınızın tek bir alanına endekslemeyin

Kimi insan için mutluluğun tek şartı işteki başarısı, kimi için ailedeki rolü, kimi için de sosyal konumu halini alabiliyor. Tüm yatırımın yapıldığı o tek alanda işler istenildiği gibi olmadığında motivasyonsuzluk, çaresizlik hisleri ve mutsuzluk gelişebiliyor. Hayata geniş pencereden bakıp her alanın ayrı ayrı kıymetini bilmek ve bunlara odaklanmak, negatif duygu ile düşüncelerden uzaklaştırarak kişiyi mutlu kılıyor ve herhangi birinde gelişebilecek olan aksiliklerin etkisini azaltıyor.

3.Bitmekte olan yılı /geçmişi acımasızca değerlendirmeyin

Hayat iniş çıkışlarıyla dolu bir yolculuk. Her yılın bitimiyle beraber geçmiş zaman muhasebesi yapılmaya başlanıyor. Ancak yaşanılan olumsuzluklara gereğinden fazla odaklanmak, olan iyi şeylerin üstünü örtmeye ve kişiyi geleceğe dair umutsuz bakmaya itiyor. Gerçekçi değerlendirmeler ise geleceğe dair her zaman daha pozitif bakmayı sağlıyor.

4.An'da kalmanın önemini unutmayın

Geçmiş ve gelecek muhasebesinin içine kendinizi hapsedip mevcut zaman dilimini deneyimlemekten mahrum kalmak kendini cezalandırmaktır. “Bu da mutsuzluğu beraberinde getiriyor. “ diyen Psikolog Sena Sivri, “Yaşanılan an’ın tadını çıkarmaya çalışmak ise ödüldür. Geçmişin geçmişte kaldığı, geleceğin daha yaşanmadığı bilinciyle mevcut zamanın tadını çıkarmaya çalışın.” diyor.

5.Hem kendinizi hem başkalarını takdir etmeyi ve sağlıklı eleştirmeyi öğrenin

Yaşadığımız olumsuzluklarda hem başkalarına hem de kendimize karşı zaman zaman çok acımasız eleştirilerde bulunabiliyoruz. Bunun aksine başarıları takdir etmeyi unutup kendimizin veya başkalarının değerini göz ardı edebiliyoruz. Yeni yılda önce kendinize sonra başkalarına karşı yaşadıklarınızda yapıcı / sağlıklı eleştiriler yapmaya ve başarıları, pozitif davranışları övmeye / takdir etmeye özen gösterin.

6.Bağışlamayı öğrenin

Yaşadığımız travmalar, aldığımız darbeler bizi acımasız olmaya, kin tutmaya itebiliyor. Bu duygular yaşadıklarımızın etkisini silmemekle beraber bizi içten içe kemirerek tüketme yoluna götürüyor. Hayatta her şeyin yaşanabileceği gerçeğini bilerek bağışlamayı öğrenmenin iyileştirici etkisini deneyimleyin.

7.Hedeflerinizi gerçekçi belirleyin

Sağlıklı geçen bir yıl değerlendirmesinden sonra hedef belirlemek kişiyi motive ediyor ve geleceğe dair umudunu pekiştiriyor. Ancak hedeflerin ulaşılabilir ve gerçekçi olması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Sena Sivri, “Önümüzdeki yıla dair yapabilirliğiniz dahilinde hedefler belirlemeye çalışın. Aksi halde hedeflediğinizi elde edememenin yanı sıra kendinizi tüketir ve umudunuzu kaybetmiş halde bulabilirsiniz.” diyor.

8.Aktif olun, hobi edinin, sosyalleşin

Aile ve iş gibi mevcut sorumluluklar hayatın içine başka şeyler katmayı unutturuyor. Mutlu olmak için keyif aldığınız şeyleri hayatınızın içine katın. Bir hobi edinmek, spor yapmak, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmak gündelik yaşam stresinin etkilerini hafifletecektir.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUTLULUK ile ilgili güzel sözler

-Bazı mutluklar vardır sadece hayal ettiğin ve hak etmediğin için Rabbinden dileyemediğin.

-Birçok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur.

-Kimsenin seni üzemeyeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun demektir.

-Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç veya dört kat mutludurlar. -Rabelais

-Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. -LuciusAnnaeus Seneca

-Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Nehir asla durmaz.

Xxxxxxxxxxxxxxx

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

-Sigara içmemek

-Düzenli egzersiz yapmak

-Sağlıklı kiloyu korumak

-Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak

-Yeterince uyumak

-Stresi en aza indirmek

-Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HAYATTA KARŞIMIZA ÇIKAN KÜÇÜK PROBLEMLERİ ÇÖZMENİN BASİT YOLLARI…

-Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyorsa onları buhara tutun.

-Uyumakta zorlanıyorsanız vişne yemek veya vişne suyu içmek yardımcı olur.

-Makas bilemek istiyorsanız, zımpara kağıdı ile kesin.

-Yanlışlıkla acı yediniz, anında su içersiniz. Ancak bunun yerine ekmek içi yerseniz daha faydalı olur.

-Dişlerinizi yemekten önce fırçalamak az yemenize yardımcı olur.

-Yapacağınız 3 dakikalık soğuk duş size 40 kalori yaktırır.

-Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak istiyorsanız kimyasallar yerine karıncaların geçtiği noktalara kahve telvesi dökebilirsiniz.

-Mutfak çöpünüzün içine dökeceğiniz bir miktar kabartma tozu ya da karbonat kötü kokunun yayılmasına engel olur.

-Hıçkırık tuttu. Kesin formül; nefesinizi 20 saniye tutun ve 3 kere yutkunun.

-Kavanozların üzerlerindeki etiketlerden kurtulmak istiyorsanız, etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

-Unlarınızın böceklenmemesi için unun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.

-Ayaklarınız şiştiğinde yapacağınız tek şey ayağınızı ve ayak bileğinizi kolonya ile ovmak olacaktır.

-Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koymanız işe yarayacaktır.

-Elektrikler kesildiğinde ya da kamptayken, ışıldağı boş bir bidona bağlarsanız çok daha geniş bir alanı aydınlatabilirsiniz.

-Ütünün çamaşırlara yapıştıysa temiz bir bezi sirke ile ıslatın, ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin.

-Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınızı limon suyuna sürerseniz, istemediğiniz kokudan kurtulmuş olursunuz.

-Ekmeklerinizin daha uzun süre taze kalabilmesi için ekmek dolabınıza birkaç elma koyun.

-Sevmediğiniz alışkanlıklardan kurtulmak istediğiniz zaman ‘‘Bugün son kez yapıyorum’’ diyerek beyninize olumlu sinyaller gönderin.