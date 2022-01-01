Yeni yıl, eski “Düzen !..”

Dün 2022’nin ilk günüydü…

1 Ocak 2022 Cumartesi…

İlk günü sabahı İzmit’i farklı görmek istedim…

Sabah erken saatlerde iş için yola koyulduk…

Esnafların çoğu daha işyerini açmamıştı…

Hüzünlü bir cumartesi sessizliği hâkimdi kent merkezine…

Tozlu topraklı Yürüyüş Yolu’nda nostaljik bir yürüyüş yaparken, bazı gazete bayilerinin bile açılmadığını gördüm içim burularak…

Zira, eskiden yılbaşının ilk günlerinde bayiiler gazeteleri erkenden satışa sunar, millet elinde biletlerle bayilere hücum ederdi…

Şimdi bir tıkla neredeyse bir sonraki çekilişin bile sonuçları yayınlanacak…

Ahh digital dünya…

Ah sanal dünya…

Ah aslında buz gibi…

Banal dünya…

HHH

Hani şöyle “Bir türkü tutturmuşum gidiyorum” diye tutturasım var…

Ama kime ve ne için ?..

Kent yabancı…

Kent garip…

Kent sessiz…

Kentin kuru kalabalıkları bile sessiz…

Her gün pembe bir dünya yaratmak da çok zor artık bu kentte…

Kimse yemez !..

80 öncesinin işçi mitinglerini, grevleri, eylemleri özlemiş hale geldik…

Birçok gencin kanına giren Asrın Diktatörü Kenan’ın sayesinde, ülke hala korkak, sessiz, sinik…

En başkaldıran ve en devrimci kent işçi kenti İzmit bile, boynu bükük bir sessizliğe bürünmüş…

Tıpkı 1999’daki deprem ve sonrasındaki ölüm sessizliği gibi…

***

İşte sırf bu yüzden, tek direniş grubu Kocaelispor’dur artık bu kentte…

Tek gelenek…

Tek eski…

Tek nostalji…

Tek sembol…

Pişmaniye bile bizim değil… (Özcan da olmasa)…

Simit bizden çoktan çıktı (Hakkarililerin)…

Hani neredeyse Heykel ve Saat Kulesi bile elden çıkacak…

Körfez zaten yıllardır tecavüze uğraya uğraya, artık temizlenemiyor…

Bir kent meydanı kaldı…

Onu da İzmit ile Büyükşehir, gereksiz bir Siyasi Meydan Savaşı haline getirdi…

Eskiden tek meydan Halkevi’ydi…

***

Kenti yavaş yavaş anlamaya başlayan Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay bile uyandı…

İzmitliler uyanmıyor…

İzmit’teki Kuzuların Sessizliğinde, Hannibal Lexter’lar türedi…

Kentin gövdesindeki dev merkez İzmit Lisesi gitti…

Tarık Akan’ın bile eğitim gördüğü lise artık kent dışında…

Garabet halinde…

Planlı savaş sürüyor…

“Öz yurdumuzda garibiz, öz yurdumuzda parya” misali…

Kuruluş Savaşında morg olarak kullanılan, sembolümüz İzmit’in incisi Körfez’in İncisi İzmit’in Gülü Merkez Ortaokulu yok…

Paşa elden gidiyor…

Suriyelileşiyor…

Baç eski Baç değil…

Daha ötesi de yok zaten…

Kozluk gitti gidecek…

Çukurbağ direniyor…

Hacıhızır bir nebze…

Karabaş ve ömerağ…

Artık ‘Buralar da neresi?’ kıvamına geldi…

***

Bugün 2 Ocak…

Bunun için…

Ey futbolcular…

Ey teknik heyet…

Ey yönetim…

Yukarıdaki satırları bir daha okumanızı, Kocaelispor’u iyi tanımanızı ve bu kent için ne anlam ifade ettiğini bir daha belleklerinize yazmanızı istiyorum…

Size ters geliyorsa…

Buyurun kapı orada…

Sizler gidersiniz, ama biz 55 yıldır buradayız…

Kimler geldi, kimler geçti…

Merak etmeyin…

Bu bayrak depremde bile yere düşmedi…

Yine düşmez !..

Aykut Balta’nın sözlerine imzamı atarım…

Bu ülke yıllarca Ecevit için ‘Doğru adam, dürüst adam, en büyük lider, halk insanı’ dendi ama iktidara gelmesi için 50 yıl beklemesi, çirkin işbirlikleri yapması gerekti…

Bu ülkede de “alt yapı, öz çocuklarımız, yerli futbolcumuz” teraneleri söylenir, ama herkes mahalle takımına bile yurdun öbür ucundan futbolcu getirtir…

Para verir…

Hem de devletin parasını…

En basit mahalle takımı bile, transfer için gariban muhtarı sövüşler…

***

Aykut Balta farklı bir spor insanı…

Antrenör…

Hisareyn gibi farklı bir kulüpte üretimi sürdürüyor…

Erdem Övüç kardeşimle harika bir röportaj yapmış…

Tekrar tekrar okuyun derim…

Burada tekrarlamaya da gerek yok…

İmzamı atarım…

Ama kulağa küpe yapılır mı ?..

Zor…

Varsın olsun…

Söylemeye, yazmaya, eyleme devam…

Beklenen gün gelecekse…

Çekilen çile kutsaldır…

GÜNÜN TARİHİ (2 SUTUNLARIN EN ÜSTÜNE KOYALIM)

(2 OCAK 2002)

Kocaelispor, ikinci yarı hazırlıkları için yarın Sefa Sirmen Tesisleri'nde toplanıyor.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlılar, Sefa Sirmen Tesisleri'nde biraraya gelerek, saat 16.50 uçağı ile Antalya'ya uçacak. 3-26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Körfez ekibi, bu süre içerisinde aralarında Almanya'nın Bochum takımının da bulunduğu 3 takımla hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Güvenç Kurtar nezaretinde kampın ilk 4 gününde tempo koşuları yapacak olan Kocaelisporlu futbolcular, ikinci yarı için güç depolayacaklar. Devre arası kampını çok iyi değerlendirmek istediklerini söyleyen teknik direktör Güvenç Kurtar, "Ligdeki durumumuz ortada. Kümede kalabilmemiz için Antalya kampını çok iyi değerlendirmek zorundayız. Sakatların iyileşmesi ve gerekli takviyelerle ikinci yarıya bomba gibi girmek istiyoruz" dedi. Öte yandan, yeşil-siyahlılarda aylardan beri sakat olan Altan'ın da Antalya kampına katılacağı açıklandı. Kocaelispor yönetiminin maddi kaynak temin ettiği takdirde Güvenç Kurtar'ın istediği transferleri gerçekleştirecek.

KARİKATÜR

-AŞK DA BİR YERE KADAR

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-ŞENER DAL HOCAM YİNE GEL KURTAR BİZİ !..

GÜNÜN FIKRASI:

Bırak palavrayı ?..

İki fanatik futbolsever konuşmaktadır. Biri:



- Maça gitmiyor musun?

Diğeri:



- Ne diye gideyim? Oynanan futbol değil ki... Hakemler kötü... Oynanan oyun itiş kakış... Saatlerce gişe önünde, kuyrukta bekle... İçeride kavga gürültü... Çıkışta vasıta bulamıyorsun...



Diğeri:



- Evet, evet, bende tıpkı senin gibi maça gitmiyorum. Beni de tıpkı senin gibi karım bırakmıyor...