Umuda Yolculuk

Yeni bir yıla girdik.

Yeni kavramı bir taraftan umudu bir taraftan da bilinmezliğin getirdiği tedirginliği ve korkuyu ifade eder.

Yeniye bakışımızda hangisinin etkili olacağını ise büyük oranda eski ile ilişkimiz belirler.

Özellikle yeni yıl söz konusu olduğunda, bir yandan eskisi için umduklarımız ve bulduklarımız ya da bulamadıklarımız yenisi için umutlarımızı şekillendirirken diğer yandan özellikle eskisinde yaşanılan olumsuz hadiseler, yenisinin ne gibi olumsuzluklara gebe olabileceğine dair korku ve tedirginliğimizi arttırabilir.

Bilhassa yeni yılın girmesine saatler kala dahi sıkıntılı haber sayısının hız kesmediği coğrafyalarda…

Ancak her şeye rağmen umudun galip gelmesi için nedenimiz olduğunu asla unutmamamız gerektiğine inananlardanım.

Zira umutlarımızın gerçekleşmesi adına adım atma irademiz kırılmadığı takdirde, yeni yıl eskisinden hangi olumsuzlukları miras alırsa alsın, hangi olumsuzluklara gebe olursa olsun, onları değiştirmek için gerekli gücü bulma ve dolayısıyla olumsuzlukları bertaraf etme imkanımız da söz konusu olacaktır.

Tarih bunun örnekleriyle dolu.

Bu hususu özellikle gençlerimiz açısından önemsiyorum.

Ve hatta dert ediniyorum.

Çünkü gelinen noktada gençlerimizin bir çoğu, endişe etmekten hayal kurmaya imkan bulamıyorlar.

Gelecekleri ile ilgili endişelerinin büyüklüğü hayallerinin önüne geçmiş durumda.

Endişelerine, yaşadıkları veya başkalarının yaşadığı ama şahit oldukları hayal kırıklıkları da eklenince artık yeni hayaller kurmaya cesaret edemiyorlar.

Halbuki umudun en önemli temellerinden biri hayal kurabilmektir.

Hayallerinizin büyüklüğü oranında umudunuzu diri tutar, umudunuzu diri tutabildiğiniz oranda da hayallerinizi takip edersiniz.

Yolunuza çıkan engellerle mücadeleniz de hayallerinize ulaşma umudunuz kadar kuvvetli olur.

O nedenle yeni yılın umudu aşılayabilmesi adına ülkemizin geleceğini ve umudunu temsil eden gençlerimizin hayal kurabilmelerini sağlamayı önemsiyorum.

Bunun için emeklerinin zayi olmayacağına inanmaları için gereken gayreti göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Onlar bizim geleceğimiz ise, geleceğimizin umutla bakabilmesini temin etmenin, geleceğimizi umutla inşa etmek anlamına geldiğini unutmamamızı diliyorum.

Kısacası yeni yılda gençlerimizin yeninin bilinmezliğinin endişesini değil, yeninin getireceği belki hayallerinin de ötesindeki umutlara odaklanabilmelerini temenni ediyorum.

Ve elbette bunun için öncelikle temel bir ilkenin hayatımızda her daim gözetilmesini gerekli görüyorum:

Adalet.

Zira adaletin olmadığı yerde umuda yolculuk yapamaz, yaptıramazsınız…