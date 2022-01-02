Rakamlar yalan söylemez: Belediye Derincespor ne umdu, ne buldu ?

2021-2022 sezonuna umutlarla başlayan ve hedefini 2.Lig olarak koyan Belediye Derincespor, maalesef iddiadan uzak kaldı.

Belediye Derincespor, bu sezonun ilk yarısında umduğunu bulamadı. İlk yarıda toplam 17 maç oynayan ekip, sezonun ilk yarısını Play-Off dışında 7.sırada tamamlarken, zaman zaman farklı galibiyet serileri yakaladı, zaman zaman beklenmedik puan kayıpları yaşadı. İlk yarıdaki 17 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan takıl, beraberlik rekoru kırdı. 22 gol atıp 11 gol yiyerek adeta gol rekoru kıran takım, son haftalara doğru gereksiz kayıplarla bir anda kendini 2.Lig hattı dışında buldu.

HHH

Evinde Ceyhanspor’la karşılaşan takımın tam 5-0’lık galibiyet alması normal karşılandı. Ancak bir hafta sonra Büyükçekmece Tepecik deplasmanında tam 6-0 galip gelmesi yankı uyandırdı. Sarı Lacivertliler iki maçta da ilk yarıları 3-0 önde geçti. İç sahada Karaköprü ile 0-0 berabere kalan takımın, hele hele Modafen’e 2-0 yenilmesi, bardağı taşırdı. Yönetim içerisinde de maddi sıkıntılar baş gösteri, bütçe iyice kısıldı. 16 Ocak’ta sezonun ikinci yarısına başlayacak takım, Criptoswaps Edirnespor’u konuk edecek.

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KOCAELİSPOR'DA ORUÇ YASAĞI !

Kocaelispor Teknik Direktörü Holger Osieck, performanslarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle futbolcularına oruç tutmayı yasakladı. Yeşil Siyahlı ekibin teknik patronu Holger Osieck, Almanya'dan gönderdiği mesajında, futbolcuların dini inançlarına saygılı olduğunu belirterek, "İlk yarıda istediğimiz başarıyı yakalayamadık. İkinci yarı öncesi sıkı bir çalışma dönemi geçireceğiz. Bu kamp döneminde oyuncularımıza, performansları açısından sakıncalı durum doğuracağı için oruç tutmalarını yasaklıyorum. Geçen sezon da takımın oruç tutmasını yasaklamıştım" dedi. Bu arada, Fenerbahçe'den transfer edilen Romen futbolcu İlie'yle ilgili söylentilere açıklık getiren Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen, "Fenerbahçe ile gerekli anlaşmaları yaparak, Faruk ile Moşe'nin yerine Tarık ile İlie'yi aldık.” Dedi.