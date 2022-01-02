Belediye Başkanları; SAHAFLAR ÇARŞISI için ne bekliyorsunuz?

Bir ülkenin bilimsel, teknik ve toplumsal yaşam düzeyinde gelişmesi için, öncelikle bireylerin ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi gerekir.

Aslında bu gerçeği hemen herkes ve özellikle siyaset alanının aktörleri de bilir ama bireyin ve toplumun cehaleti, -kimi siyasetçilerin işine gelir!

Eğitim ve öğretim sadece okullarda olmaz.

Aileler, mahalleler ve kentlerde eğitime, bilgi sahibi olmaya ilgi yoksa, toplumun kültürel gelişmesi de güdük kalır!

İşte o zaman, bir anlamda “sürü-çoban ilişkisi” kurulur!

Siyaset aktörleri, uygun gördükleri yalan ve komplolarla toplumu diledikleri yönde güdebilirler!

Çünkü, birey ve toplum gazete ve kitap okumazsa, siyaset egemenlerinin yalanlarını doğru sanır!

Sayın Belediye Başkanları;

Eğer, bir toplumun bilinçlenmesi, kültürel gelişiminin sağlanması ise niyetiniz, bu kentte gazete ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için bir şeyler yapmalısınız.

Ayrım gözetmeksizin- bu kentin yerel gazetelerini çok yönlü desteklemeli, günlük baskı ve satışlarını artırmalısınız.

Örneğin, bu kentteki tüm kıraathanelere günlük gazeteleri dağıtabilirsiniz.

Gazete almaya para ödeyemeyen vatandaşlar o gazeteleri okumalı, yaşadıkları kent hakkında bilgilenmelidirler.

İkinci ve daha da önemlisi;

çocuklardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmalısınız.

Bakın, bu ülkede 100 kişiden yalnızca 4-5’i kitap okuyor!

Japonya’da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor, Türkiye’de ise sadece 23 milyon.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu’na göre; “Kitap okuma” ölçütünde, 173 ülke içinde Türkiye 86. Sırada!

Utanç verici bir sıra!

Ne yapmalı?

“Kitap Fuarı düzenliyoruz ya!” diyebilirsiniz.

Bu güzel bir başlangıç.

Ama yetersiz.

Bu kentte, okunmuş ve okunamadan elden çıkarılmış kitapları toplayarak, daha uygun koşullarda okuyucuya sunmaya çalışan SAHAFLAR yani “okunmuş kitap satıcıları” var.

Bu insanlar, yalnızca para kazanmak ve geçimlerini sağlamak için bu işi yapmıyorlar. Hatta, gerçek anlamıyla para kazanıp ailelerini geçindirmekte de zorluk çekiyorlar!

Bu kentte ( İzmit’te) topu topu 7 Sahaf var. Kentin birkaç yerinde dağınık haldeler. Ve bu kentte yaşayan pek çok insan bunların farkında bile değil.

Bu kentin bir “Sahaflar Çarşısı’na ihtiyacı var!”

Kitapseverlerin kitap seçebilecekleri, keyifle oturup kitap dostlarıyla sohbet edebilecekleri bir mekansal düzen.

Ve bir öneri daha;

Bu kentte bilgi birikimini, gözlem ve yaşadıklarını kitaplaştırmaya çalışan insanlar var. Kitaplarını yayınlamak için hayli zorluk çekiyorlar.

Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, “ciddi bir yayın kurulu” ile yayınlanmaya değer kitapların baskısı için yerel yazarlara destek verebilir.

“Ciddi bir kurul” diyorum!

Çünkü, bu ülkenin insanları siyasal farklılıklarla ayrıma uğramaktan bıktı, usandı!

İnanın sayın başkanlar;

Bu kentte kaldırım üstüne kaldırım yapmaktan, çok daha önemli ve öncelikli iş, KÜLTÜREL GELİŞME için yapacağınız hizmetlerdir!

Sahaflar Çarşısı ile bu hizmete niyetli olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz!..