Yeni yıl çocuklarla güzel…

İyisiyle, kötüsüyle, dünya genelinde yaşadığımız sağlık sorunlarıyla birlikte geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Ve yeni bir yılın ilk günlerini yaşıyoruz, aynı heyecanla. Yaşadığımız türlü sorunlara rağmen yine de umutlarımız hiç bitmiyor. Bitmesin de.

Her sene bu zamanlarda çocukluğumdaki yılbaşı heyecanı gelir aklıma. Televizyonda seyrettiğimiz yabancı filmlerde ormana gidip ağaç kesilmesine heves eder, babam bize o büyümeyen ağaçları kesmenin ne kadar yanlış olduğunu, doğaya ne kadar zarar verdiğini anlatarak bizlere yeni bilgileri verirken aynı zamanda evdeki en büyük çiçeği pamuk parçalarıyla süsleyerek kar yağmış havası verirdi. O zamanlar şimdi ki gibi yapay ağaçlar ve süsleri de yoktu. Çiçeğe kar yağmış havası veren pamuk parçaları en büyük lüksümüzdü. Birde babamın gece on iki den sonra kendi yaptığı Noel baba kıyafetiyle içine meyveleri koyduğu sepeti alıp, aile gibi olduğumuz yedi katlı apartmandaki komşularımıza dağıtır ve kalan en son meyveyi de“bu da senin hakkın” diyerek, evin en küçüğü olarak bana verirdi.

Annem ve babam bizleri mutlu etmek adına yılbaşını kutlamak için böyle küçük ama bizler için büyük sürprizler hazırlardı.

Bu özentilik değildi bence, üç kız çocuğu olan bir anne babanın ve bu düşüncede olan diğer insanların çocuklarını ya da kendilerini eğlendirmek için yapmış olduğu, yeni yıla girmenin heyecanını yaşatmak, yaşamak için yaptıkları bir eğlence şekliydi.

Ve çocukluğumda yaşadıklarım bugünlerimin öncüleriymiş onu insan yaş aldıkça anlıyor.

Çocukluğumdan kalma bir alışkanlıkla yılbaşını kutlamak, yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşamak hala bir coşkudur, bir sevinç ve mutluluktur içime sığdıramadığım. Tıpkı küçük bir çocuk gibi, küçüklüğümde çiçeğin üstüne serpilen pamuk parçaları gibi, şimdi ise ağaca dolanan lambaların yanıp sönen ışıkları gibidir içim.

Ben bu günlerde çocukluğumda yapılan bu güzellikleri hatırlayıp mutlu olabiliyorsam çocukları sevindirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu söylememe gerek yok. Bunun çocukların gelecekleri için mutlu insan yetiştirmek olduğunu, çocukluğunda içi sevinçle dolan bireylerin gelecekteki mutlu insanlarla eşdeğer olduğunu da. Birey olarak bir çocuğu sevindirebiliyorsak bunun dünyaya bedel olduğunu ve aynı zamanda dünyayı güzelliklere bulaştırabileceğimizi söylememe de gerek yok.

Sadece aile içinde değil, dışarıdaki çocukları da görebiliyorsan yeni yıl gelmiştir. O çocukların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerinin içindeki ışıltıyı fark edebiliyorsan da yeni yıl gelmiştir. Bir çocuğun sevgisine layık olabiliyorsan, aynı zamanda sattığın ya da aldığın yiyeceği o çocukla paylaşabiliyorsan yeni yıl gelmiş demektir.

İçinize bir çocuk sevinci gibi dolan, ışıl ışıl lambaların yanıp söndüğü ve sağlık dolu bir yıl diliyorum. Küçük mutlulukları kendinizden sakın esirgemeyin.