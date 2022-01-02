İmamoğlu’nu keşke görevden alsalar

İktidar, son günlerde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üzerine iyice çullanmaya başladı.

Seçildiğinden beri zaten rahat bırakmıyordu, dozunu iyice artırdı.

İmamoğlu’nun görevden alınacağı, yerine “kayyum” atanacağı konuşuluyor.

Bence isabetli olur.

Böylece hiç olmazsa “Millet İttifakı”nın ilk seçimlerde “cumhurbaşkanı adayı” kesinleşmiş olur.

Daha ötesi, bu görevden alma, Ekrem İmamoğlu’nu “Türkiye’nin en güçlü siyasi figürü” yapar.

Armut

********

Bilmiyordum, öğrendim.

En fazla ilaçlanması gereken meyve, armutmuş.

Ortalama 20 defa ilaç verilmesi gerekirmiş.

Geçenlerde Yalvaç’tan (Isparta) bir arkadaşım aradı.

“Bu yıl iyice çöktük. Artık elma armut yetiştirmeyi de bırakıyoruz” diye söze girdi, devamını şöyle getirdi:

“Biliyorsun, ağırlıklı olarak deveci armudu yetiştiriyorum. Bu yıl tam 22 defa ilaç verdim. İlaçlar ateş pahası… Armutlar şahane oldu, iyi para eder diye düşündüm, gelen giden olmadı, sonunda tüm bahçeyi kilosu 2 lira 80 kuruştan sattım. Sattım da 8 aylık senetle. Cebimdeki hazır parayı ilaca harcadım, şimdi senet ödenecek de para geri gelecek… Ödeneceği şüpheli, ödense de zaten ilaç parasını bile karşılamıyor. Bitti bu işler. Ne yapacağımı şaşırdım. Devam etsen edemiyorsun, bahçeyi keseyim diyorum yazık günah!”

Evet, ülkemizin meyveciliği de bitmek üzere.

Anadolu’ya kulak kabartın, binlerce feryat duyarsınız.

Ankara’dakiler üretenin dertlerine kulaklarını tıkadılar, Dolar’a ve Euro’ya takla attırıp milleti çarpmanın peşindeler.

Yazık bu memlekete!

“Torba yasa” tuzağı

********

Bu kaçıncı, saymadım.

Muhalefet, geçenlerde yine aynı tuzağa düştü.

İktidar; cinlik yapıyor, hazırladığı “torba yasaya”, limanların kira sürelerinin “ihalesiz” 30, 36 ve 39 yıldan otomatikman 49 yıla çıkarılmasını da koyuyor, “elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasını” da.

Muhalefet milletvekilleri de dahil, hop eller yukarı, yasa kabul ediliyor.

“TRT payı” kalkıyor ya, “liman kiralama sürelerinin ihalesiz uzatılması” zokasını yutuyorlar.

İktidar, bıkmadan usanmadan hep aynı “tuzağı” kuruyor…

Muhalefet de, nasıl bir saflıksa, “kurulan tuzağa” her defasında düşüyor.

Yatırım düşünen bir arkadaşımın söylediği

******

Tekstilci bir arkadaşım, ne zaman beraber olsak, hep Çinli ortağı ile Türkiye’de yapacağı yatırımdan söz ederdi.

Anlata anlata bitiremezdi…

Geçenlerde, hani şu “döviz kuruna atlatılan takladan” sonra, arkadaşım aradı, “O iş bitti. Yatırım projesini sonsuza kadar rafa kaldırdık” dedi.

“Ne oldu?” diye sormama fırsat vermeden, yanıtladı:

“Yıllardır Çin ile ticaret yapıyorum, Çinli ortağım bundan sonra bırakın ortak yatırım yapmayı, Türkiye ile ticareti bile kesmeyi düşünüyor. Kur konusunda yaşananlara inanamıyor…”

Bir AKP’liden, bir AKP’liye mesaj

*******

İkisini de tanıyorum.

Söz verdim, isimlerini yazmayacağım.

Biri diğerine mesaj atıyor, diyor ki:

“Yanlış trene bindik. İlk istasyonda inelim, çünkü mesafe ne kadar uzarsa, dönüş maliyetimiz de o kadar artar.”

Her ikisinin de hesabı kitabı iyidir, “fiilen” olamasa bile “fikren” o trenden indiler, “yeni bir tren” arayışındalar.