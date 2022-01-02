AKP iktidarı indirme yerine bindirme yaptı!

31 Aralık gecesi 2022 yılı için geri sayımda 5, 4,3,2,1 derken…

2022’ye büyük umutlarla girdik…

O da ne, meğer geri sayımı zamlar içinde yapmışız…

Elektrik, doğalgaza, akaryakıta zam geldi…

Hem de ne zam…

Dün sabah gazeteye geldim, mailleri karıştırırken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli Örgütü’nün zamlarla ilgili mailini gördüm…

Okudum, yapılan zamlara tepkisini dile getirdi…

“FAHİŞ ZAMLAR HALKIMIZA İHANETTİR”

HKP, 2022 yılının ilk saatlerinde benzinden elektriğe ve doğalgazdan köprü geçiş ücretlerine kadar peş peşe gelen zamlara sert tepki gösterdi. HKP Kocaeli İl Örgütü’nden “HKP’den zamlara tepki: halkımıza ihanettir!” başlığıyla yapılan açıklamada, “AKP’giller’in yeni yılın ilk günü iğneden ipliğe yaptığı fahiş zamlar halkımıza ihanettir!” denildi.

PEŞ PEŞE ZAMLAR GELDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli Örgütü’nün zamlarla ilgili açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum; 2022 yılı beklendiği gibi zamlarla başladı. Elektrikten doğalgaza, benzinden ulaşıma, köprü geçişlerinden emlak vergilerine, ehliyet harçlarına; iğneden ipliğe her şeye fahiş oranda zamlar geldi. 2022’nin ilk sabahına yüzde 36,20’lık vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyandık. Devletin halktan topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezaları yüzde 36,20 oranında arttı. Noter kağıdı 25, kimlik değiştirme 37,5 TL, icraya başvurma 80,70 TL oldu. 2022 için belirlenen yüzde 36,2’lik yeniden değerleme oranı sonrası pasaport, ehliyet ve tapu harçları da zamlandı. Emlak vergi değerleri, 2022’de bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak.

DOĞALGAZA ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)’ten yapılan açıklamaya göre, motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dâhil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildiğini duyurdu. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.

İŞSİZLİK VE PAHALILIK

ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller’in yarattığı kriz ortamında, paramız dolar ve Euro karşısında pula dönüştürüldü. Ülkemiz itibarsızlaştırıldı. AKP’giller tarafından halkımız çok büyük bir işsizlik ve pahalılık cehennemine itildi. AKP’giller bir yandan halkımızı Ortaçağ karanlığına sürükleyerek ruhlarını karanlıklarda boğarken, diğer yandan zamlarla yaşamlarını dar ediyor. Para babalarının değirmenine su taşıyor. Para babaları zenginliğine zenginlik katıyor. İşçiyi, emekçiyi sömürmeye devam ediyor. Halkımız zamla yatıyor zamla kalkıyor. Patates, soğan, domates, ekmek, simit, daha nice gıda maddesi günden güne zamlanıyor, “açlık ordusu” büyüdükçe büyüyor!

AÇLIK SINIRI 4.652 LİRA

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun Aralık ayı için yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “Açlık Sınırı” Aralık ayı verilerine göre, 4 bin 652 TL olarak açıklandı. Aynı araştırmaya göre Yoksulluk Sınırı ise 13 bin 598 lirayı aştı. Yani, ülkemizde “Asgari Ücret” adı verilen sefalet ücretinin bu yılki zamlı hali, Halkımızın mutfak masraflarını dahi karşılamayacak düzeydedir.

PAHALLILIK CEHENNEMİ

Elektrikten doğalgaza, devlet harçlarından, ulaşıma, köprü geçişlerine kadar her şeye yeni yıl itibarıyla yapılan zamlar zaten açlık sınırının altında bir ücretle yaşam savaşı veren halkımıza yeni bir ihanettir. Hırsızlıkları, vurgunları artık gizli saklı olmaktan çıkan AKP’giller, halkımızı işsizlik pahalılık cehenneminde inletirken, bir yandan da kendi küplerini dolduruyorlar. Ancak bu gidişin elbet bir sonu olacak. Bu zamların, soygunların hesabı Demokratik Halk İktidarında sorulacak. Açlığa, yoksulluğa, kan ve gözyaşına mahkûm edilen işçi sınıfımız ve emekçi halkımız ABD-AB Emperyalistlerini ve işbirlikçilerini yenecek!”

ÇİFT HANELİ ZAMLARI DA GÖRDÜK

HKP Kocaeli İl Örgütü’nün açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım…

Zamlara tepki gösteriyor…

Zamlara tepki göstermek, her vatandaşın hakkı…

Zira, öyle böyle zamlar değil…

Çift haneli zamları da gördük…

21 Aralık’tan sonra başta akaryakıt olmak üzere bütün ürünlerde indirim bekledik, ama indirim olmadı…

Üstüne üstlük bir de elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zam geldi…

Yani bizler AKP iktidarından yeni yılda indirim beklerken, maalesef AKP iktirandan bindirme geldi…

Asgari ücreti 4253 lira yaptı…

Yani kaşıkla verdi, kepçeyle zammı geri aldı…

AKP’nin 19 yıllık iktidarında gelinin nokta, üç haneli elektrik zammı…

Anlaşılan 2022, 2021’i de aratacak…

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12 KG’LİK MUTFAK

TÜPÜ REKOR KIRIYOR

İğneden ipliğe her şeye zam geldi… Zamlardan mutfak tüpleri de nasibini aldı…

1 Ocak 2021 ; 12 Kg Mutfak Tüpü: 119,5 TL

1 Ocak 2022 ; 12 Kg Mutfak Tüpü: 235,0 TL

Yıllık zam oranı : %96,61

TÜİK yıllık enflasyon: %21,31

Başka söze gerek var mı?

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Milli Piyango’da

yine kasa kazandı!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye, "9876066" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Yani sadece 120 milyon liradan 30 milyon lirası, çeyrek bilet sahibine verilecek. Diğer biletlerin satılmadığı belirtildi… Yani 90 milyon lira kasada kaldı… Milli Piyango’nun sahibi Yıldırım Demirören sevinmeyecek de kim sevinecek… Zira, 90 milyon lirası cepte kaldı…

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AKP'den yılbaşı kazığı!

Ahmet Kaya adlı kullanıcının attığı Twit…

Motorine 1 lira 29 kuruş,

Benzine 61 kuruş,

LPG’ye 78 kuruş,

Elektriğe % 52,

Doğalgaza % 25 zam geldi.

Millet can derdinde,

AKP zam derdinde!

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2021 Nasıl başladı? Nasıl bitti?

Kurlar 1 Ocak 31 Aralık

Dolar 7,35 TL 13,65 TL

Euro 9,00 TL 15,50 TL

Sterlin 9,90 TL 18,40 TL

Çeyrek Altın 730 TL 1300 TL

Asgari Ücret 2825 TL 2825 TL

Uyandırma Servisi

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Doğalgaza 1 yılda

12 kez zam geldi

Dünyada "320 milyar metreküp doğalgaz bulduk" müjdesinden sonra doğalgaza 12 kere, elektriğe 11 kere mini mini zamcık gelen ülke sayısı: 1… O da TÜRKİYE…

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BENZİNE ZAM…

Mehmet Ali Kulat adlı kullanıcının attığı twit…

30 Kasım; Dolar 13,30 TL Benzin: 9,74 TL

31 Aralık; Dolar 13,30 TL Benzin: 12,37 TL

Fiyat artışının sebebi... Ya da arabanın deposu DOLAR mı? Dolmaz mı?

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BÖYLE BİR ZAM YOK!

300 liralık elektrik faturanız var.

Dolar yüzde 45 düştü diye yüzde 45 indirim olsa,

elektrik faturanız 165 TL olurdu.

İndirim yerine yüzde 127 zam olunca,

faturanız 681 TL oldu.

681-165= 516 TL…

Gerçek zam oranı da: yüzde 312 oldu.

Dünyada böyle fahiş bir zam oranı yok!

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ALKIŞLAMAK GEREKİR

1 Ocak’ta elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar, 31 Aralık’ta yapılsaydı Aralık ayı enflasyonuna yansıyacaktı. Böylece memurlar ve emekliler yüzde 50 daha fazla enflasyon farkı zammı alacaktı. Yemeyip içmeyip bu inceliği düşünenleri de alkışlamak gerekir. Bu arada Aralık enflasyonu bugün saat 10.00’da açıklanacak…

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Sülün Osman ve Cezaevi!

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ünlü dolandırıcı Sülün Osman ile ilgili bir paylaşımda bulundu… Bu paylaşım, sanırım her şeyi özetliyor.

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Köprü geçişleri ZAMLANDI

Cem Başlevent adlı kullanıcı, köprü geçişleriyle ilgili bir twit attı… Yıllara göre zam oranlarını açıkladı… Nereden, nereye…

Boğaz köprülerinde

gidiş-dönüş geçiş ücreti:

2 Ocak 2016: 3,40 TL, 3 Ocak 2016: 4,75 TL, 1 Ocak 2017: 7,00 TL, 1 Ocak 2018: 8,75 TL, 7 Ekim 2019: 10,50 TL, 1 Ocak 2021: 13,25 TL. 1 Ocak 2022: 16,50 TL. 6 yılda tam yüzde 385 zam.

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2022'YE BÖYLE BAŞLADIYSAK!

Muhammet Vefa adlı kullanıcı sosyal medya hesabından gelen zamları değerlendirdi…

Yılın son saatlerinde;

- Konutlarda doğalgaza yüzde 25 zam.

- Elektriğe yüzde 50 zam.

- Motorinde 1 lira 29 kuruş zam.

- Benzine 61 kuruş zam.

- LPG'ye 78 kuruş zam.

2022'ye böyle başladıysak; vay halimize!

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Muhammet Vefa, doğru söylüyor… Gece yarısı saat 00.00’da yeni yıla umutla girdik, saat 00.001’de umutlarımızı kırdılar…