Dar alanda kısa paslaşmalar: Süper Lig hâlâ 60 yıl önceki İstanbul ligi…

Artık öyle uzun uzadıya boşluklar yok…

Takım sayısı arttı, maç sayısı arttı, tatiller kısaldı ve bence çok daha iyi oldu…

Neredeyse 7/24 maç oynanan İngiltere’den bizim neyimiz eksik…

Haftada üç derbi izleme şansını bulduğumuz Play-Off sistemi hiç de kötü değildi aslında…

Ama bu da İstanbul içinde kaldı…

Yan gelip yatıp yıldız olmaya ve para kazanmaya alışkın tembel futbolcular, teknik adamlar, hatta malzemeciler yüzünden; bu lig devam ettirilemedi…

Amerika NBA’da Doğu ve Batı konferansı var…

Bunu uygulasanız, İstanbul’dan çıkacak şampiyon adayı sayısı bire inecek…

Doğu’dan sürpriz şampiyonlar çıkabilecek, kalite ve heyecan artacak…

Diyarbakır…

Mardin…

Urfa…

Van…

Neredeler ?..

HHH

Bu Doğu-Batı ve Play-Off sistemi birilerinin işine gelmedi…

Mevcut sistemde bulunan İstanbul takımı sayısını hatırlayalım…

Fenerbahçe…

Galatasaray…

Beşiktaş…

Başakşehir…

Kasımpaşa…

Karagümrük…

Ve 1.Lig’de mücadele edip, Süper Lig’e yükselmeye çalışan yeni İstanbullu adaylar…

Eyüp…

Ümraniye…

İstanbul…

Tuzla…

İstanbullu 3 klasik takımın karşısına dikilebilen bir tek Trabzonspor var…

Adamların ömrü deplasmanlarda geçiyor…

Ama Fener, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon adayı olarak neredeyse ligin tamamını İstanbul’da geçiriyor…

Neredeyse her ilçede bir süper lig takımı olacak…

Bunun adı ‘Adalet oluyor…

Adamlar İstanbul’daki maçtan çıkıyor, sıcacık yuvalarına gidiyor…

Uçak, konaklama, indi-bindi dertleri yok…

Neredeyse belediye otobüsü ile maça gidip eve dönecekler…

Yabancı oyuncuların da ilk tercihi İstanbul olduğu için, kat be kat avantaj yakalıyorlar…

Yıllardır liglere başlarken, üç takımdan biri olacak tabii ki, ama hangisinin şampiyon olacağı hesapları yapılıyor…

Bu nasıl bir adalet Allah aşkına ?..

Kimi kandırıyoruz…

Tabii ki kendimizi…

HHH

Bu kadar adaletsiz ve dezavantajlı ortamda Bursaspor’un lig şampiyonluğu, Kocaelispor’un iki kez Türkiye Kupası kazanması, Süper Lig’de zirveye çıkmasının nasıl bir anlamı oluğunu belki daha iyi anlayabilirsiniz ?..

Dünyanın hangi ülkesinde şampiyonluk 60 yıldır 3 takım arasında bölüşülür yahu…

Bu övünülecek bir şey değil…

Utanılacak bir şeydir…

HHH

Bakın Almanya 2.Ligi’ne…

Bir zamanlar Avrupa kupalarında fırtına estiren şampiyonlar nerelerde ?..

Hamburg…

Schalke…

Nürnberg…

Werder Bremen…

Karlsruhe…

Fortuna Dusseldorf…

Bundesliga-2, yani bir alt ligde sürüyor…

Magdeburg…

Kaiserslautern…

Bundesliga-3’te…

HHH

İtalya’ya dönelim…

2.Lig yani Serie B’deki takımlara bir bakın…

Lecce..

Perugia…

Parma…

Crotone…

Vicenza…

Alt liglerde çile dolduruyor…

Bari…

Palermo…

Serie C yani 3.Lig’de...

HHH

İngiltere’ye dönelim…

İngiltere Champhionship’e göz atalım…

Nottingham Forest…

QPR…

Swansea…

Coventry…

Birmingham…

Aşağıki liglerde sürünüyorlar…

Hele hele Derby County…

Daha da alt lig (3.Lig) yolcusu…

HHH

Diğer ülkelere de gitsek karşımıza neler çıkacağı ortada…

Ama Türkiye’de hâlâ İstanbul ligi uygulaması var…

80’lerdeki Trabzonspor zaferlerinden önce de, sonra da şampiyonluk kupası bir kez Bursa’ya gitti…

Başakşehir zaten İstanbul takımı…

Sonrasında da Fener, Galatasaray, Beşiktaş arasında ‘Al gülüm-ver gülüm’, yani dar alanda kısa paslaşmalar yaşanıyor…

Rantın İstanbul’dan çıkmaması için büyük mücadele var…

Nasılsa basın da İstanbul basını…

Ahhh, ne güzel dünya…

Yan gel Osman, 2 dönüm bostan !..

Misali…

HHH

Sonra milli takım başarısız…

Avrupa kupalarında bizim taktımlar perişan diyoruz…

Rekabet yok ki be kardeşim Avrupa’da nasıl başarı gelsin ?..

Futbol İstanbul’a sıkıştıkça, başarı gelmesi sadece ve sadece hayal olur…

HHH

Üşenmeyin ve milli takım alt yapılarına bakın…

Sadece üç takım var…

Fenerbahçe…

Galatasaray…

Beşiktaş…

Biraz Trabzon...

Az buçuk Altınordu…

Geriye kalanların büyük bölümü de Almanya’daki Türkler…

U-19, U17, U-15 milli takımları bunlarla dolu…

Kadın milli takımlarımızda bile artım Almanya doğumlu Türk oyuncular var…

HHH

Kocaeli alt yapı oyuncuları, İstanbul takımlarında neden mi başarılı oluyor?..

15 yaşındaki Milli takım alt yapı oyuncuları bile bu üç İstanbullu’dan seçildiği için…

Doğal olarak Kocaelili babalar, dedeler., çocukların ellerinden tuttuğu gibi İstanbul’a günü-birlik götürüp getiriyorlar…

Merihler…

Keremler…

Bu yüzden büyük oldular…

Metin Tekin de Yusuf Altıntaş da İstanbul’a yakın olduğumuz için efsane oldular…

Sakaryalı Oğuz Çetin, İlker Yağcıoğlu, Turan, Engin İpekoğlu da Sakarya avantajını 40 yıl önce kullandılar…

HHH

TFF bunlar kafa yoracağına, hâlâ yabancıları doldurup duruyor, yabancı almayanları küme düşürüyor…

Çünkü rant büyük…

Beykozlu Ali Düşmez, TFF’de bu kadar etkinken, neden TFF’de hızla büyüyor ?..

Futbolu Nihat Özdemir mi, Ali Düşmez mi yönetiyor ?..

Ali Düşmez İstanbul’dayken, Recep Tayyip Erdoğan ile futbol arkadaşlığı yaptı mı ?..

En garibi de…

Diyarbakırlı Nihat Özdemir ve Aziz Yıldırım varken…

Diyarbakırspor 20 yıldır neden Süper Lig’de yok ?..

HHH

Bu benim yazdıklarım, Amerika’nın yeniden keşfi değil…

Birçok kişi biliyor ama konuşamıyor…

Korkuyor…

İhanet ediyor…

‘Kral Çıplak’ diyeni 9 köyden kovuyorlar…

Ama Kocaeli her zaman 10.Köy’dür…

Burada gerçekler konuşulup yazılıyor…

İstanbul’un tekelini kıracak tek kent de Kocaeli’dir…

Sakaryalı Oğuz Çetin, milli takım seçicisi olarak, alt yapılardaki rezaleti görüyor mu ?..

Yüreği buruluyor mu ?..

Hiç sanmıyorum…

Sakarya’yı unutmuş bile…

……………………….

KOCAELİSPOR İŞİ SIKI TUTUYOR

Süper Ligin ilk 18 haftasında umduğunu bulamayan Kocaelispor, ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sabah saat 07.30’da mesaiye başlayan futbolcular akşam saat 19.00'a kadar tesislerden ayrılamıyor. Ligde kalmak için çok çalışmak zorunda olduklarını söyleyen Teknik Direktör Hikmet Karaman, " Sabah öğlen ve akşam olmak üzere günde üç idman yaparak, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Tahkim Kurulu'ndan beklediğimiz 3 puanın verilmemesiyle işimiz daha da zora girdi. Çok çalışarak ligde kalkmak zorundayız. Bunun içinde devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Hikmet Karaman, tempoya dayalı çalışmalar sırasında futbolcularının hepsini kontrol altında bulundurmak için özel saat getirtti. Futbolcuların koluna takılan saat sayesinde tempo düşürenler hemen Karaman'ın ikazıyla karşılaşıyorlar. Bütün çalışmalarını bilimsel olarak yaptıklarını söyleyen Karaman, "Ligde kalmak hiç de kolay değil. Çalışmadan kümede kalmak mümkün değil. Planlarımızı çok yönlü olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu. Kocaelispor Futbol Şubesi Sorumlusu Can Ulusoy da," İşimiz hiç de kolay değil. Bunu böyle kabullenerek çalışırsak başarılı oluruz. Nasıl olsa ligde kalırız diye hareket edersek küme düşmeye mahkum oluruz. Disiplin içinde, her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

……………………

Günün fıkrası:

Hasta Fenerli

Hasta Fenerli, gerçekten de hasta olur ölüm döşeğine düşer. Her zaman maçlara beraber gittiği fanatik arkadaşları ziyaretine gelirler. Son defa görelim derler.

"Allah’ın takdiri, elden bir şey gelmez, ama bir son istediğin varsa bari onu yerine getirelim” derler…

O da bir kişi eksilsin diye " O zaman beni Galatasaray’a üye yapın” der…