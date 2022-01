Yeni yıldan ve yeni yılın ilk ayından herkese merhaba; İki buçuk yıl önce, Polonya’dan Almanya’ya taşındığımızda “Almanya’da Yeni Bir Başlangıç” isimli bir yazı yazmıştım. O yazımda vize sürecimize ve Almanya’daki yeni göç yasasına kısaca değinmiştim. Sonrasında ayrı bir yazı olarak bizim de Almanya’ya geldiğimiz süreç olan “Blue Card (Mavi Kart) Süreci” hakkında detaylı olarak bahsetmediğimi fark ettim. Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yeni bir yaşam kurmak isteyen ve bir şekilde yazılarıma ulaşan arkadaşların da en çok sorduğu konulardan biridir, bu süreç. Bu yazımda da sizlerle “Blue Card (Mavi Kart) Süreci” nedir, şartları nedir, avantajları nedir gibi soruların cevaplarını paylaşmak istiyorum. Bu süreç üzerinden Almanya’ya gelmek, çalışmak isteyenlere faydalı olacağını umuyorum. Öyleyse hemen başlayalım…

Blue Card (Mavi Kart) Süreci Nedir?

Blue Card (Mavi Kart) süreci, nitelikli iş gücüne sahip ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan insanlara hem çalışma, hem de oturma imkânı veren bir izin programı olarak tanımlamak doğru olacaktır. Blue Card; geleceğe yönelik iş kollarında yükseköğrenim diplomasına sahip, yüksek nitelikli iş gücüne sahip olan ve ilgili iş alanında profesyonel olarak iş deneyimine sahip insanlara aileleriyle birlikte Almanya’ya yerleşme ve çalışma fırsatı sunan bir süreçtir.

Eşim ve ben, bilgisayar mühendisi olduğumuz için bizimle aynı meslek grubunda olan meslektaşlarımıza bu yazı daha çok yol gösterici olacaktır. Diğer mühendislik kollarındaki mühendis arkadaşlar veya doktor olan arkadaşlar da bu süreçten tabii faydalanabilirler. Fakat doktorlar için (Almanca dil şartı, denklik gibi şartlar), diğer mühendislik veya meslek grupları için aranan şartlar farklı olabileceği için sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum.

Blue Card (Mavi Kart) süreci için kimler başvurabilir?

IT (bilişim), mühendislik, doğa bilimleri, matematik, tıp alanında diplomaya sahip olan yüksek nitelikli insanlar, Almanya’da iş bulduğu takdirde Blue Card (Mavi Kart) süreci ile ilgili başvuru hakkına sahip olurlar. Bunun da şartları ve minimum istenen maaş miktarı vardır. Yazımın ilgili alt başlıklarında bu şartlara değineceğim. Bu şartlar, Yabancılar Ofisi (Ausländerbehörde) tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla bu meslek grubu dışında bana soru yönelten ve yazan çok insan olsa da her meslek grubu veya her çalışan bu süreçten yararlanamıyor.

Blue Card (Mavi Kart) süreci için gerekli şartlar nelerdir?

İlgili meslek grubundaki nitelikli iş gücüne sahip insanların meslekleriyle örtüştüğü üniversite diploması.

Bu üniversite diplomasının Almanya’daki yükseköğretim standartlarıyla örtüşüyor olması, yani diploma denkliği. (Diploma denkliğinin sorgulandığı sayfayı da yazının altlarında görebilirsiniz.)

Kalifiye elemen olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Yani, mesleğinizde en az 5 yıl arasında iş deneyiminizin olması gerekiyor. Çünkü sizden CV isteniyor. Bu iş deneyimlerinizi de kanıtlayabilecek şekilde mümkünse çalıştığınız yerlerden referans almanız, sizin için artı olacaktır.

İngilizce dil yeterliliği. (Almanca biliyorsanız sizin için artı, bu süreçte Almanca bilmeniz zorunlu değildir. Dolayısıyla sadece İngilizce ile başvuru yapabilirsiniz.)

Almanya’da bulunan bir firmada iş bulmak ve o firma ile iş sözleşmesinin imzalanmış olması.

İlgili meslek grubunda yaptığınız iş sözleşmesinde yıllık olarak istenen bir maaş eşiği vardır. Bu maaş eşiği, her yıl Yabancılar Ofisi tarafından güncellenmektedir. İş sözleşmenizde - 2021 yılında belirlenen minimum eşiğe göre – yıllık olarak en az 56.800 Euro brüt gelir elde edeceğiniz yazılı olmalıdır. Örneğin anlaştığınız firma ile yaptığınız iş sözleşmesinde yıllık brüt maaşınız, bu rakamın üstünde de olabilir; sorun değil. Önemli olan, iş sözleşmesinin bu minimum eşiğin altında olmaması.

Biz, bilgisayar mühendisi olarak 2019 yılında Almanya’ya iş bularak bu süreç ile geldiğimizde aldığımız o dönemin maaş eşiği göz önünde bulundurularak sözleşmemiz yazılmıştı. Diğer mühendislik kollarında ve diğer nitelikli iş gücü kollarında yıllık brüt gelir, en az 44.304 Euro olmalıdır.

Bilgisayar mühendisi olarak, öncelikle iş teklifi aldık. Gerek eğitimimiz, gerek aldığımız diplomalarımız, gerek dil yeterliliğimiz ve aldığımız iş teklifi ile yukarıdaki şartları sağladığımız için istenilen tüm belgelerin fazlasını da sunarak Almanya’ya geldik. Almanya’ya gelmeden önce de Almanya Konsolosluğu’nun ulusal vize için istediği tüm belgeleri toplayarak vizemizi aldık. Biz, o dönemde Polonya’da yaşadığımız için ve Polonya’da geçerli bir oturumumuz/vizemiz olduğu için Türkiye’ye gitmeden başvurumuzu Polonya’daki Almanya Konsolosluğu’na yapmıştık.

Almanya’ya geldikten sonra da vize süresi dolmadan bulunulan şehirdeki Yabancılar Ofisi’nden randevu alarak Blue Card (Mavi Kart) oturumu için başvuruda bulunmak gerekmektedir. Yine Yabancılar Ofisi’nin de Blue Card (Mavi Kart) süreci için istediği belgeleri toplayıp onlara sunmak gereklidir. Onlar, bu belgeleri inceledikten sonra Blue Card (Mavi Kart) oturumunu almış ve sürecimiz başlamış oluyor.

Blue Card (Mavi Kart) sürecinin yukarıda anlattığım bu şartları, görüldüğü üzere net ve kesindir. Bu şartları sağlamıyorsanız (örneğin kuaför, terzi, inşaat işçisi, şoförseniz gibi), Blue Card (Mavi Kart) için başvuru yapamaz ve bu iznin avantajlarından faydalanamazsınız.

Blue Card (Mavi Kart) sürecinin avantajları nelerdir?

Almanya, nitelikli iş gücünü kendi bünyesine kazandırmayı amaçlıyor. Bunun için Blue Card (Mavi Kart) süreci haricinde ihtiyaca göre diğer meslek kollarında da göçmenlik yasalarında değişikliğe giderek “Yeni Göç Yasası” çıkarmış ve bu yasa ile diğer meslek gruplarına Almanya’da iş bulma ve çalışma hakkı sağlamayı hedeflemişlerdir. Yeni Göç Yasası, Blue Card (Mavi Kart) sürecinden bağımsızdır ve şartları farklıdır. Bunu da belirtmek isterim.

Konumuza geri dönecek olursak, Blue Card (Mavi Kart) sürecinin avantajlarından da bahsetmek isterim. Diğer meslek kollarında çalışma izni alarak Almanya’ya gelen insanların sahip olduğu haklara göre farklılık gösterir ve daha avantajlıdır. Şöyle ki; Blue Card (Mavi Kart) sahibi olarak Almanya’da 33 ay çalıştıktan sonra sınırsız oturum elde etme hakkınız oluyor. Sınırsız oturum almak için 33 ay beklemek istemiyorsanız, 21 ay dolduğunda da sınırsız oturum elde etme hakkınız var. Ama bu durumda Yabancılar Ofisi, sizden B1 seviye Almanca sertifikasını şart koşuyor. “33 ay, benim için çok uzun.” Dediğiniz takdirde bu dil şartını sağlayarak sınırsız oturuma başvuruyorsunuz.

Bir diğer avantajı ise evli olan Blue Card (Mavi Kart) sahibi çalışanlar için. Blue Card (Mavi Kart) sahibi olanlar, ailelerini kolayca Almanya’ya getirebilmektedirler. Buraya evlenerek gelen veya diğer yollarla gelen eşlerden istenen Almanca dil zorunluluğu, Blue Card (Mavi Kart) sahibi olanların eşlerinden istenmemektedir. Aynı zamanda eşler de Almanya’da çalışma ve oturum hakkı elde etmektedir. Almanya’daki tüm sosyal, ekonomik ve kültürel haklardan yararlanabiliyorsunuz.

Aynı zamanda da 18 ay Almanya’da Blue Card (Mavi Kart) ile çalıştıktan sonra başka bir Avrupa ülkesi için mavi kart başvurusunda bulunabilme seçeneği de doğmaktadır. Açıkçası 18 ay sonra, başka bir Avrupa ülkesinde mavi kart ile aynı hakları devam ettirmek için gerekli şartlar neler olduğunu bilmiyorum. Çünkü biz, yolumuza Almanya’da devam etmek istediğimiz için bu durumu araştırmadım.

Blue Card (Mavi Kart) süreci ile Almanya’da vatandaşlık alma süresi ne kadar?

Almanya’da vatandaşlığa geçmek için normalde 8 yıl boyunca Almanya’da ikamet etmek gerekli. Fakat Angela Merkel’den sonra yeni kurulan hükümet bu süreyi 5 yıla indirmek istiyor. Bunun için yasanın Federal Meclis’ten onaylanması gerekmektedir. Onaylandığı takdirde 5 yıl boyunca Almanya’da ikamet ettikten sonra vatandaşlığa başvuru hakkı doğacaktır.

Blue Card (Mavi Kart) Süreci için Diploma Denkliği

Türkiye’de sahip olduğumuz üniversite diplomalarımızın Almanya’da tanınması çok önemli bir konu. Bu denkliği hem Almanya’ya girmeden önce alınacak ulusal vizeye başvururken, hem de ulusal vize ile Almanya’ya geldikten sonra Blue Card (Mavi Kart) oturumuna başvurmak için Yabancılar Ofisi’ne sunmak gerekiyor. Diploma denkliği için “Anabin” isimli bir sistem var. Anabin’e https://anabin.kmk.org/anabin.html ‘den ulaşabilirsiniz. Lisans diplomalarının Almanya’daki yükseköğretim standartlarına eşdeğer kategoride olup olmadığı bu sayfa üzerinden yapılan kriterler sonucunda alınan çıktı ile görülmektedir.

Blue Card (Mavi Kart) sürecinden yararlanmak için nereden iş arayabilirim?

Almanya’da işverenlere ulaşmak, CV göndermek, iş başvurusu yapmak düşünüldüğü kadar zor değil. Bunun için birçok sayfalar mevcut. Örneğin ilk akla gelen platform, Linkedin. Linkedin haricinde Xing.de, Stepstone.de, Monster.de gibi sayfalar Linkedin gibi iş arama platformlarıdır. Bu platformlarda İngilizce olarak profil oluşturup iş deneyimlerinizi işverenlerle paylaşabilirsiniz. Belli bir süre sonra CV’niz yayıldıktan sonra siz iş başvurusu yapmasanız da size iş teklifleri kendiliğinden gelmeye başlar. Bizde olan buydu mesela… Polonya’dan Almanya’ya iş üzerinden gelirken sahip olduğumuz işe biz başvuruda bulunmadan bize gelen iş tekliflerden sadece birisiydi. Dolayısıyla bu platformlardan işverenlerle yapacağınız diyalogları önemsemenizi tavsiye ederim.

Umarım; 2022 yılında yeni bir hayatın kapılarını aralamak isteyenler için bu yazım, akıllarındaki sorulara cevap niteliğinde olmuştur. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olduğu takdirde bana ulaşabilirsiniz. Dilerim, 2022 yılı yeni fırsatlara yelken açacağınız güzel bir yıl olur sizin için. Yeni yazımda buluşuncaya dek sağlıkla ve sevgiyle kalın…