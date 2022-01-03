Kent meydanları kentlerin vizyonudur

Bütün dünyada kentler meydanlarıyla anılır. Meydanların ismi bazen kentlerin isimlerinin önüne bile geçer. Örneğin Kızıl Meydan denildiğinde hemen, hemen herkes nerenin kastedildiğini bilir. Meydanlar kentlerin vizyonudur diyoruz. Öncelikle vizyon nedir? Vizyon, kelimenin tam anlamıyla “geleceğin resmidir”. Meydanların planlanması kentlerin geleceğinin resmi içinde çok önemli yerleri işgal eder. Yaşadığımız İzmit’in belki de en fakir olduğu alan kentin ona yakışan bir meydanın olmayışıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Perşembe Pazarı olarak bilinen alanla ilgili kent meydanı projesi bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bu projeyle ilgili olarak meclis üyelerine bir sunum yapıldı. Bizlere yapılan sunuma göre düşünülen Kent meydanı projesi şöyledir. Bilindiği üzere Real AVM’nin önündeki alana Kocaeli Valiliği kendi arazisine valilik binası yapmaktadır. Valilik binasının önünde eskiden Karayollarına ait olan, ancak daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayollarına Otogar tarafında bir yer verilerek alınan arazi vardır. Bu arazinin büyüklüğü 26.000 m2 (26 dönüm). Perşembe pazarı olarak bilinen alanın büyüklüğü de 9.000 m2 (9 dönüm). Dolayısıyla İzmit içinde toplam 35000 m2 büyüklüğünde Kent Meydanı olabilecek bir alan ortaya çıkmaktadır. Bu büyüklükte bir alan İzmit geleceği için heyecan verici bir durumdur. Birde alanın Kuzeyinde Anıt Park meydanını düşündüğünüzde Kentin merkezinde 40.000 m2 nin üzerinde bir kent meydan alanının olduğunu düşünmek kentin geleceği açısından son derece önemli ve gereklidir. Bahsedilen bölge gelecekte İzmit’in tam merkezi olma durumdadır. Alanın Güneyinde MİA ( Merkezi İş Alanı ) bölgesinin de iki Gölcük Yolu arasında Yuvacık’a kadar uzandığını düşünürsek buradaki bu büyük alanın ne kadar önemli olduğu daha çok ortaya çıkmaktadır. 30 – 40 dönümlük alanlar Kent meydanları için bazılarına çok büyük görünebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Kent Meydanları kentin vizyonu ve itibarıdır. Dünya kentlerinden bazı ünlü alanların büyüklükleri şöyledir. Concorde Meydanı 250 Dönüm ( Paris ) Tionanmen meydanı 440 dönüm ( Pekin ) Trafalgar Meydanı (Londra) 90 dönüm Kızılmeydan (Moskova) 73 dönüm diğer dünya kentlerine baktığımızda meydanların 30 - 40 dönümden daha az olmadığını görmek mümkündür. İzmit’imiz de böylesi önemli bir alana isterse kavuşabilir.

Yukarıdaki düşüncelerimi 01.04.2013 tarihinde bu köşede paylaşmışım. Aradan 8 yıl geçmiş bugünde aynı görüşteyim.

İzmit kamuoyunda bu günlerde de bu alan ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz haftada bir proje sundu. Alanın büyüklüğünün 50 dönüm olduğunu söylüyor. Sunulan projeyi tam olarak anlayamadım. Ancak Kocaeli Mimarlar Odası projenin yetersiz olduğuna ilişkin görüşlerini ifade etti. Projeye karşı olmasını takip ettiğim kadarıyla iki ana nedene bağlanmaktadır.

- Alanın çok büyük olduğunu 400.000 nüfuslu bir kente 50 dönüm alanın fazla olacağını,

- Projenin yapılma aşamasında kamuoyu ve mimarlar odası ile paylaşılmadığını, bir emrivaki yapıldığını belirtmektedir.

Öncelikle alanın 50 dönüm gibi büyük olduğu görüşüne katılmıyorum. Bence böylesi bir alanın bu kent için çok önemli bir şans olduğunu ifade etmeliyim. Bugün 400.000 olan nüfus 10 yıl sonra belki milyonu zorlayacaktır. Esasında İzmit’in gündüz nüfusu bugünde 750 – 800 bin civarında olduğunu düşünüyorum.

Önemli olan bu alanın nasıl şekilleneceğidir. Görüldüğü üzere önceki (2013 yılındaki) projeden vazgeçilmiştir. AVM’ler hoteller olmayacak. Bu aşamada mutlaka kent dinamiklerinin özellikle mimarlar odasının görüşünün ve kamuoyunun açık şekilde desteğinin alınması gerekmektedir. Yoksa ben yaptım oldu mantığı ile yaklaşıyorsanız alana yazık etmiş olursunuz. Bunun kaybedeni de İzmit halkı olur.