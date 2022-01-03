Başkan Tahir Büyükakın İKM’nin sesine kulak vermeli!

İzmit Perşembe Pazarı Alanı’nda yıllarca perşembe pazarı kuruldu…

Bu alanda birçok etkinlik yapıldı. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu döneminde bir ara bu alana 41 katlı otel ve AVM yapılacaktı, vazgeçildi.

Perşembe Pazarı, Doğukışla’ya kaydırılınca, uzun zamandır burası otopark olarak kullanılıyordu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra buraya Milli İrade Meydanı adı verildi.

Buranın otopark olarak kullanılması, bir nebze trafiği de rahatlatıyordu..

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta Kocaeli Kongre Merkezi’nde basın toplantısı yaptı…

Bu alana yapılacak projeyle ilgili bilgi verdi…

PROJEDE NELER VAR?

Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Ayrıca alanda kuru havuz, doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı ve 350 araçlık açık otopark da bulunuyor.

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Başkan Büyükakın’ın projeyi açıklamasından sonra çeşitli eleştiriler de oldu…

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Büyükşehir’in projesiyle ilgili açıklama yaptı…

Görüşlerini açıkladı...

Projeyle ilgili kendilerine danışılmamasından dolayı eleştiride bulundu…

İKM Başkanı Murat Öztürk’un açıklamasını birlikte okuyalım;

İKM’DEN ESKİ PERŞEMBE PAZARI İLE İLGİLİ ÖNERİ

Değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın geldiği günden beri İzmit çarşı ve merkezle ilgili canla başla çalışarak 20 yıldır dokunulmayan İzmit merkezi, Yürüyüş Yolu, ara arterler ile ilgili çalışmalarını esnaflarımız olarak çok memnuniyetle takip ediyoruz. Yapılırken Tabi ki ufak tefek aksaklıklar oldu, ama bunlar en kısa sürede giderildi. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim için hangi partili olursa olsun bu kente bir çivi çakan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. 20 yıldır eski Belediye Başkanımızın yaptığı Sn HİKMET ERENKAYA’nın Fethiye caddesinde ve Sn SEFA SİRMEN’in yürüyüş yolunda yürüdük… Tüm hepsine teşekkür ederiz..

OTOPARK SIKINTIMIZA ÖNCELİK VERİLSİN

Sn Tahir Büyükakın’a tüm esnaflar, vatandaşlar ve Kocaeli’de yaşayan herkesin bir önerisidir. Karamürsel ilçesinden tutun Gebze ilçesine, Kartepe ilçesinden Derince ilçesine kadar bu ilçelerde yaşayan tüm halkımız yaptığımız konuşmalar ve araştırmalarımızda İzmit’e 6 aydır gelmeyen bir sürü insan var.

Neden mi?

-Trafik

-Otopark sıkıntısı ile ilgili...

Bu da demek oluyor ki...

Bu kente yapılan yatırımlar değişiklikler ne yaparsan yap! İstersen altınla kapla, buraya kimseyi getirme şansınız olmaz. Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi bu kentin vizyonunu değiştirecek. Ama ne var ki değişen bir şey olmayacak.

Baktığınız zaman NCİTY otoparkı tıklım tıklım.

Büyükşehir Belediyesi önündeki boş olan tıklım tıklım…

Merkezdeki Kocakelçi otoparkı tıklım tıklım…

Hadi eski Perşembe Otoparkı da malum dolu olduğunu kabul edin ’ki bana göre yeterli çalışmıyor.

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Bir de oradaki otoparkı kaldırıp MİLLET BAHÇESİ yaparsanız vay halimize..

Biz esnafların AVM ile yarışabilmemiz için en büyük sıkıntımız araç otoparkıdır..

HÜRYET CADDESİ KAPATILDI…

Bu caddenin kapatılması dükkanlar İçin inanılmaz bir değer kattı…

Ama trafik bence ALEMDAR Caddesi ve İNÖNÜ caddesi üzerinde yoğunlaşacaktır.

Bu cadde üzerinde esnaflık yapanlar için zor durum, vatandaş arabasını koyup alışveriş yapamayacak… Bekleyip göreceğiz… İnşallah biz yanılırız ..

BU KENTİ VE ESNAFI SİYASİ

ÇIKARLAR ÜZERİNE MAHKUM ETMEYİN.

Koltuklar gelip geçici ama bizler hep kalıcıyız…

Bu kent kimleri gördü, kimler geldi kimler geçti…

Ama siyasetle gelen siyasetle gitti…

Yarın öbür gün burada bu caddelerde gezmeye yürümeye yüzünüz olsun.

İki siyasi partinin çekişmesi yüzünden esnafla oynamayın…

Bakın bizler her gün bu esnaflarla kaldırımda oturup çay içiyoruz ..

Neler konuşulduğunu sizler bilmezsiniz…

Bugün sizler gelip geçerken selam veriyorsanız ve karşılığında selam alıyorsanız,

Veya gelip çay içip kendi yaptıklarınızı anlatıyorsanız gittikten sonra arkanızdan konuşmalara bizler şahit oluyoruz…

Bu yüzden;

İzmit esnafı güçlüdür…

Kimse esnafımızı yok saymasın…

Kendi kafamıza göre bir şeyler yapmayın.

Yarın bunun cezasını çekersiniz…

ESNAFA SORUN, HALKA

SORUN ANKET YAPIN…

Çok fazla irdelemeye gerek yok.

Bu kentin sorunu otopark ve trafiktir…

Bu sorunu çözmediğin sürece İzmit merkez bir ölü kent olacaktır ..

Özellikle Milli İrade Meydanı ve eski vergi dairesi binalarını katlı otopark ve giriş katları da dükkan olarak kullanılabilir…

Eski perşembe pazarı alanı tiyatro, sinema, kültür merkezi olarak kullanılarak kente ayrı bir hava verilmeli…

Anket yapın…

Esnafa sorun…

Halka sorun…

Bu kent bizim…

İKM esnafının yanında..”

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İKM Başkanı Murat Öztürk’ün açıklamalarını yukarıda okudunuz…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a eleştiri var…

Anket yapılmasını istiyor…

Esnafa sorulmasını istiyor…

Halka sorulmasını istiyor…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İKM Başkanı Murat Öztürk’ün açıklamalarını, görüşlerini, önerilerini dikkate almalı diye düşünüyorum.

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Gazetemiz Fox TV’de

Türk Metal Sendikası, İzmit’te miting yaptı… Perşembe pazarı alındaki mitinge yaklaşık 100 bin kişi katıldı… “Ölümüne çalıştık, şimdi kazanacağız” mitinginde konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, TÜİK’e seslenerek, “Gelin, çarşının, pazarın enflasyonunu açıklayın. Bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine kıymayın. Kul hakkı yemeyin ayıptır, günahtır” şeklinde açıklama yaptı… Kavlak’ın bu açıklamasını gazetemizde manşet yaptık… Fox Tv’de her sabah yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, televizyondan gazetemizin manşetini paylaştı. Tüm Türkiye, gazetemizin manşetini okudu. Teşekkürler Fox Tv, teşekkürler İsmail Küçükkaya.

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Rekor zamların bedeli:

Faturalarda son durum

Son zamlarla ülke genelinde dört kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 210,6 TL'den 370,8 TL'ye çıktı. Aylık doğalgaz faturası ise illere göre değişmekle birlikte 212-244 TL aralığına yükseldi. Buna su, telefon ve internet faturaları da eklenince aylık fatura gideri toplam 1000 TL'yi buluyor. Bu tutar 2021'de 760 TL civarındaydı. Yani anlayacağınız olan yine dar gelirliye oldu…

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Lojmanlara %

18 zam yapıldı

AKP iktidarından memura kötü haber… Memur lojmanlarının kirasına ise yıl başından geçerli olmak üzere yüzde 18 zam yaptı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tebliğine göre bu lojmanlarda kullanılan elektrik, su ve kalorifer giderleri de yüzde 18 oranında zamlandı. Böylece memurun lojman maliyeti bin 246 liradan bin 464 liraya çıktı. Memura yüzde 18 zam yapılmıyor. Ama lojmanlara yüzde 18 zam yapılıyor… Yani lojman kirasının artışıyla, memura bir darbe daha vurulmuş oldu.

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6 milyona yakın

e-sertifika üretildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 5 milyon 220 bin 820’ye, mobil imza sayısı ise 741 bin 721’e ulaştı. Toplamda 5 milyon 962 bin 541 elektronik sertifika oluşturuldu.

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AKP ve MHP'de üye düşüşte

CHP ve İYİ Parti yükselişte!

Son bir yılda siyasi partilerin üye sayısında ittifak bazlı değişim yaşandı. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberi şöyle; 2021'de Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'de üye düşüşü oldu, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti üye sayısını artırdı.

İKİ ORTAK DA KAYIPTA

2021 yılına 11 milyon 157 bin 656 üye ile başlayan iktidar partisi AKP, yılı 11 milyon 11 bin 725 üye ile kapattı. Böylece sadece AKP, 145 bin 931 üye kaybetti. İttifakın küçük ortağı MHP'de de kısmi düşüş yaşandı. 2021 Ocak ayında 490 bin 131 üyesi bulunan MHP'nin 16 bin 939 üye kaybederek 473 bin 192 üyeye düştüğü görüldü.

REKOR İYİ PARTİ'DE

2021 yılında ‘hedef 400 bin üye' sloganı ile hareket eden İYİ Parti, rekor kırdı. 2021'in ocak ayında 330 bin 450 üyesi olan İYİ Parti, 95 bin 169 yeni üye kazanarak 425 bin 619 üyeye çıktı. Millet İttifakı ortağı CHP'nin de üye sayısı arttı. 1 milyon 250 bin 635 üyesi varken, bu sayı 1 milyon 299 bin 235'e çıktı. CHP üye sayısını 48 bin 600 artırdı.

HANGİ PARTİ, KAÇ ÜYE?

DP, 406 bin 280. Saadet Partisi, 269 bin 538. Yeniden Refah Partisi, 148 bin 724. BBP, 59 bin 830. DEVA Partisi, 58 bin 418. HDP, 41 bin 22. Gelecek Partisi, 34 bin 45.

YENİ KURULAN 21 PARTİ

Siyasi parti sayısındaki artış dikkat çekti. 2021'de 21 yeni parti kuruldu. Aralarında; Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi ve Zafer Partisi de var.

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Yukarıdaki haberin özeti şu; Son bir yılda AKP 146 bin; MHP ise 17 bin üyesini kaybetti. İYİ Parti 95 bin, CHP ise 49 bin yeni üye kazandı. En çok üyeye sahip ilk 5 parti AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve DP oldu…

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Ekonomik kriz devam ettikçe, zamlar devam ettikçe, AKP ve MHP’nin oylarındaki azalma devam edecektir…

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Zamlar, temmuz

ayına yansıyacak

Yılın il günü elektriğe yüzde 52-130,doğalgaza yüzde 25 zam geldi. İğneden ipliğe birçok ürüne gelen yüzde 36’ya varan zamların hiç biri maalesef maaş zamlarına yansımayacak. Zira memur ve memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam ve enflasyon farkları geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirlendiği için, bu zamlar 6 ayın sonunda, yani Temmuz ayındaki maaş zamlarını etkileyecek. AKP İktidarı, zamları 31 Aralık’tan itibaren geçerli deseydi, bu zamlar enflasyonu etkileyecek, dolayısıyla emeklinin ocak ayı maaşına yansıyacaktı… Ama iktidar, şark kurnazlığı yaptı ve zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli kıldı..

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2022'YE BÖYLE BAŞLADIYSAK!

Muhammet Vefa adlı kullanıcı sosyal medya hesabından gelen zamları değerlendirdi…

Yılın son saatlerinde;

- Konutlarda doğalgaza yüzde 25 zam.

- Elektriğe yüzde 50 zam.

- Motorinde 1 lira 29 kuruş zam.

- Benzine 61 kuruş zam.

- LPG'ye 78 kuruş zam.

2022'ye böyle başladıysak; vay halimize!

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Muhammet Vefa, doğru söylüyor… Gece yarısı saat 00.00’da yeni yıla umutla girdik, saat 00.001’de umutlarımızı kırdılar…