Bir insanlık sorunu; GIDA GÜVENLİĞİ…

Çocukluk ve gençlik yıllarımı anımsıyorum;

Peynirimiz Kandıra’dan gelirdi. İnanılmaz lezzetli ve hilesizdi.

Tereyağı, yoğurt, süt, mevsimlik meyve çevre köylerden gelirdi.

Kasabımız, zerzevatçımız, esnafımız güvenilirdi.

Hilesizdi her şey.

İnsanlarımız da öyle!

Bu nedenle “sağlıklı ve dengeli” beslenirdik.

Kolay hasta olmazdık!

Ya şimdi?

Gazete ve televizyon haberlerinde sık sık, gıda güvenliğine ilişkin olumsuz hatta utanılası haberlere tanık oluyoruz.

Bunun en büyük nedeni yoksulluk!

Yoksulluk arttıkça, vatandaşlarımızın aldıkları gıdaların besleyici özellikleri kayboluyor!

UCUZ beslenmek, insan hayatını da ucuzlatıyor!

Bu ülkenin vatandaşları “sağlıklı ve dengeli” beslenemiyor.

Bu yüzden “bağışıklık” güçleri zayıflıyor.

Ve hastanelerimiz tıka basa hasta insanlarımızla dolu…

Gıda fiyatları ateş pahası.

Ve sürekli olarak yükseliyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için et, balık, meyve yemesi gereken milyonlarca insanımız bu temel protein kaynaklarından yoksun kalıyor. Patates, makarna gibi karbonhidrat kaynaklı besinlere yöneliyor.

Süt, peynir, bal, tereyağı, zeytinyağı tüketemiyor insan kardeşlerimiz!

Bu yüzden hemen her ürünün hilesi çıkıyor karşımıza.

Türkiye Ziraatçiler Derneği;

yoğurda domuz kemiğinden yapılan jelatin, tereyağına patates katıldığını, ucuz peynir için çiğ süte şeker gübresi, zeytinyağına konola katıldığını açıklıyor!

Gıda sektöründe 350 binden fazla bu tür hileleri yapan firma olduğu belirtiliyor!

Olayın bir başka yönü var;

2006’da çıkarılan “Sertifikalı tohum” yasası ile YERLİ TOHUM fiilen yasaklandı! Ülkemiz, yabancı tohum tekellerinin tuzağına düşürüldü!

Tarımda kullanılan ve hemen hepsi başka ülkelerden temin edilen TARIM İLAÇLARI, sağlığımızı tehdit ediyor!

Üretip başka ülkelere sattığımız pek çok ürün, örneğin domates, mandalina, o ülkelerdeki denetimlere takılıp geri gönderiliyor! Ama o ürünleri iç pazarda bize satıyorlar! Sağlığımızla oynuyorlar…

Denetimsiz tarım ilaçları yüzünden her yıl milyonlarca arı yok oluyor.

ARILAR YOK OLURSA ÜRETİM DE YOK OLACAK!

Kimin umurunda?

Öte yandan;

GDO’lu ürünler yani “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” sağlığımızı tehdit eden bir başka olay. Tarım Bakanlığı, gıda sanayicisinin maliyetini düşürme gerekçesiyle talep ettiği GDO’lu mısır ve Soya çeşitlerine olur verdi!(28.2.2021)

ABD’den ithal yoluyla gelen GDO’lu mısırdan üretilen “Mısır Şurubu” tatlı üretiminde yaygın şekilde kullanılıyor! Üstelik, kotası sürekli artırılıyor! Bu ülkenin ULIUSAL VARLIĞI Şeker Fabrikaları satılıyor, bir kısmı kapatılıyor! NEDEN?

Bakın, sadece Vakıflar’dan gıda yardımı alan aile sayısı son bir yılda yüzde 75 oranında artmış. Bizzat, önceki “Aileden sorumlu bakan” açıkladı ki; YOKSUL İNSAN sayısı hızla artıyor!

Yoksulluk, hayat pahalılığı, “ucuz gıda” uğruna yapılan HİLELİ GIDA üretimi, milyonlarca insanımızın yaşamını tehdit ediyor!

Gıda Güvenliği, bir insanlık ve ulusal güvenlik sorunu olmuş!

Farkında mıyız?

İnsanca yaşama hakkımız yok mu?