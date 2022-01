Birbirine çok benzeyen iki şarkı

İnsan… İnsan aslında karmaşık renklerin bir araya getirdiği bir tablo gibi. Notaların bir araya getirdiği bir senfoni gibi. İnsanı pek çok şeye benzetebiliriz ama bence onu tam olarak anlatmak çok zor. Çünkü dünya yüzeyi yaklaşık 7,753 milyar insan ile bezenmiş durumda ve bu kişilerin her biri birbirinden öyle farklı ki… Bu fark insanı hayrete düşürecek derecede büyük, akıl almaz. Her birinin içerisinde aynı organlar var, hepsinin işlevleri aynı. Neredeyse hepsi aynı görevi yerine getiriyorlar. Ancak bu organları hareket ettiren ruh, her bir insanda, her bir varlıkta farklı.

Bence her insanın birbirinden farklı olmasını en iyi açıklayabilecek şey her senfoniyi ve şarkıyı, her melodiyi yaratan notaların aynı olmasına karşın tüm senfonilerin ve şarkıların birbirinden farklı olmasıdır. Bazı şarkıların bazı bölümleri ötekilerle çok benzerdir. Hatta böylesine birbirine benzeyen iki şarkı dinlediğimiz zaman bu durum bizi şaşırtır ve hoşumuza gider. Bu iki şarkı için “Neredeyse aynılar!” cümlesini kurarız. Ancak bu cümledeki neredeyse sözcüğüne dikkatinizi çekmek isterim. O birbirine en çok benzeyen iki şarkıda bile farklılıklar vardır. Onlar “neredeyse” aynıdırlar. Aralarında küçük de olsa, fark edilmeyecek derecede bir farklılık da olsa bu durum böyledir.

İnsanların birbirinden en çok farklı oldukları kısmın sırrı bence fiziksel özelliklerden, vücutlardan geçmiyor. Ruhlardan, kişiliklerden geçiyor. Evet, her insan birbirinden biraz da olsa daha kısa ya da uzun, daha zayıf, daha büyük gözlere, daha küçük dudaklara, daha kıvırcık ya da daha cılız saçlara sahip. Ancak bunlar, üstüne düşündüğünüz zaman o kadar da ciddi değişimler değil. Asıl farklılık, salt ve mutlak farklılık, kişiliklerde saklı.

İnsanların kişiliklerini onlarla yalnızca konuşarak değil, pek çok farklı yol ile algılayabilirsiniz ki bunu fark etmek bir süreden sonra sizin için çok zevkli bir oyun olacak. Hayattan zevk alma yollarım sevgili okurum, sizlere anlattığım bu oyunlar bana hayatta olduğumu hissettiren en büyük şeylerdir.

Ben çok yürürüm. Derslerim, yapmam gereken şeyler, sorumluluklarım çok fazla olmadığı zamanlarda sokaklar benim evimdir. Ancak hiçbir zaman yalnızca adım atmakla kalmam. Kulağımda kulaklıklarım, yüzümde maskemden dolayı gözükmeyen gülümsemem ile oyunlarımı oynarım. Yürümek, benim için çevremde dolanan ve her şeyden habersiz olan-muhtemelen hayatımın sonraki kısımlarında bir daha hiç görmeyeceğim- insanların karakter analizlerini yapmak için büyük bir fırsattır.

İnsanların yürüyüş şekilleri, ellerini sallayıp sallamamaları, yürürken gözlerinin nerede olduğu-havada mı yoksa kaldırımlarda mı-, omuzlarının duruş şekilleri, ellerinde tuttukları cisimler, attıkları adımların sıklığı, yürüyüş hızları… Her şey ama her şey onların karakterini bana açık eden küçük ipuçlarıdır.

Eğer omuzlar öne doğru kapalı, gözler yerden ayrılmıyorsa bu kişi muhtemelen biraz utangaçtır ya da insanları hiç umursamıyordur. Elinde pek çok şeyi bir anda tutan insanlar genelde her şeyi, her işi bir anda yapmayı çalışır. Bundan dolayı gözleri tek bir noktada asla uzun bir süre kalmaz. Sürekli olarak etrafı izlerler, hızlıca yürürler, omuzları hiçbir zaman sabit bir biçimde durmaz çünkü gözleri nereye giderse omuzları da onları takip eder bu insanların. Yavaş yavaş yürüyen, çevreyi izleyen, hayatın tadını çıkaran insanların yüzlerinde bir tebessüm olur genelde. Onları bu küçük tebessümden ya da bu tebessümün gözlerde bıraktığı tesirden tanıyabilirsiniz.

Oturuş biçimleri de karakteri ciddi bir şekilde ele verir. Çok toplu bir şekilde oturan, vücudunu mükemmel bir şekle sokmaya çalışan insanlar genelde çevredekilerin fikirlerini ciddi şekilde değerli görür ve insanların onlara baktığı zaman güzel tepkiler vermelerini isterler. Karşısında bir insan otururken hafifçe öne doğru eğilen kişiler, karşılarındaki insana karşı hissettikleri saygıdan ve sevgiden dolayı öne eğilir, onlara daha yakın olmak isterler. Otururken bacaklarını sallayan zavallı kişiler huzursuz bacak sendromundan muzdarip olan insanlardırlar. Onların üstüne çok gitmeyin, zaten hayatlarında yeterince stresleri mevcut.

Bir insanı hiç tanımadan, yalnızca saniyelik bir süre boyunca görerek onu anlayabilir miyiz?

Okuduklarınızdan sonra bu soruya sizin yanıt aramanızı istiyorum. Arzu ederseniz sokakta küçük deneyler yaparak vereceğiniz yanıtı kesinleştirebilirsiniz.

Bu noktada unutmamanız gereken tek şey, her insan için-tanıdığınız ya da tanımadığınız-küçük detayların çok önemli olduğudur. Çünkü küçük detaylar birbirine çok benzeyen iki şarkıyı birbirinden ayıran tek varlıktır.