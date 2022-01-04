Yatak örtüsü! 

Yatak olur da, örtüsü olmaz mı?

Kiminin ki süslü püslü, kiminin ki pike, kiminin ki bir battaniye olur.

Ama yorgansız olmaz.

İşte bu örtü çok önemlidir.

Çok şeyi örter!

Bu örtünün altında yatanların neler yaptığını örtünün kıpırdamasından anlasanız da kimin kime ne yaptığı kolay anlaşılmaz.

Örtü açılırsa, altında ne var, kimler var, ne oluyor görülebilsin.

Ya da üstüne bir örtü çekeceksin ki yaptıklarını kimse görmesin…

İnsanoğlunun yaptıklarının üstüne de bir örtü gerekir.

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Özellikle de bu örtüye siyasetçilerle, suçluların çok ihtiyaç vardır.

Suçlu, suçunu örtmek için mutlaka örtüler kullanır. Bu örtü çoğu zaman yeni suçlar üretir. Sonunda suçlardan öyle bir zincir oluşur ki kırk yıl düşünsen bir araya getiremeyeceğin senaryolar ortaya çıkar…

Siyasetçilerin de örtüye çok ihtiyacı olur.

İşler iyi gitmiyorsa, ortada olumsuzluklar varsa bu olumsuzlukların üstünü örtüp unutturacak yeni bir siyasi örtü organizasyonuna çok sık ihtiyaç duyulur.

Mesela, Halkın önemli bir kesimini temsil eden muhalefet soruyor? 128 Milyar Dolar ne oldu?

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Ekonominin gidişatı iyi değil. Açlık sınırı giderek büyüyor.

Yoksulluk yaşam biçimi olmuş, çocuklar yatağa aç karnına giriyor, ilan edilen asgari ücret, enflasyon koşullarında daha ele geçmeden erimeye devam ediyor.

Her sabah altından kalkılamayacak zamlarla uyanıyoruz!

Vatandaş, yaz kış, sıcak soğuk demeden ucuz ekmek kuyruklarında ömür tüketiyor.

Emekliler, ağırlaşan geçim koşulları altında inim inim inliyor.

Memurların geliri geçimlerini sağlayamayacak duruma gelmiş.

Akaryakıt fiyatları almış başını gitmiş, kontrolden çıkmış.

Çiftçiler, ekiciler tarlalarını ekecek mazot alamıyor. Tarlaya ektiği ürüne gübre atamıyor.

Kredi borçlarının faizleri altında eziliyor. Her türlü faiz iniyor çiftçinin kredi borcu faizleri inmiyor. Tarlası, traktörü malı mülkü elinden gidiyor.

Esnaf bu gün sattığı malı, sattığı fiyatla yerine koyamıyor. Zam yapmasa sermayesi tükenecek. Mecburen o da zam yapanlar kervanına giriyor.

Doğalgaz, elektrik fiyatları neredeyse günlük borsa gibi her gün artıyor.

Döviz fiyatları ülkenin altını üstüne getirmiş, halk şaşkınlıkla durumu izliyor. İnsanlar önünü göremiyor, geleceğinden emin olamıyor.

İşte bütün bunlara bir örtü lazım.

Mesela İstanbul Büyük şehir Belediyesi Başkanlığını hedef alan tartışmalar yaratmak.

Çalışanlar arasında suç örgütleriyle ilişkili insanlar olduğu ve bu dönemde işe alındıkları gündeme getiriliyor. Madem ki böyle kişilerin olduğu biliniyor, neden haklarında yasal işlem yapılmıyor?

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İBB’ nin kaybı siyasi iktidar için kayıpların en başında geliyor. Buradaki mali ve siyasi kayıplarının çok yüksek seviyelerde olduğu her gün haberlere konu oluyor…

Cumhurbaşkanı adayı olarak, olası adaylar arasında, İstanbul Büyük şehir Belediye başkanının da adı geçiyor. Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, belediye başkanının Cumhurbaşkanlığına aday olması çok zor.

Çünkü, kazanılmış İstanbul Belediyesi’nin kaybedilmesi anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için ayrılması halinde, yerine dönemi tamamlamak üzere Belediye Meclisi içerisinde seçim yapılarak yeni belediye başkanı belirlenecek. Meclis çoğunluğu da iktidar ortaklarının çoğunluğunda olduğuna göre, mevcut iktidar İstanbul halkının oylarıyla kaybettiği belediye başkanlığını, Meclisteki birkaç parmak çoğunluğu ile geri kazanacak…

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Ama, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ele geçirmek için kısa vadeli bir plan iktidarın elinde patlar.

Bir takım bahanelerle belediye başkanını görevinden almak, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde başkanın adaylığını ve seçilmiş Cumhurbaşkanlığını bugünden ilan etmek olur ki; İktidarın bu yanlışa düşeceğini sanmam.

Peki şimdi durup dururken bu tartışmalar niye ortaya atıldı?

İşte bütün bu siyasi manevralar, olumsuz seyreden gidişatın yatak örtüsü.