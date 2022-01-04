Devlet, “borç alarak” ve “servetini satarak” düzlüğe çıkabilir mi?

Servet; “mal mülk, varlık, zenginlik” demek.

Kökü, Arapça “sarwat” sözcüğüne dayanır.

Kişilerin de, kurumların da, devletlerin de kendine göre “serveti” vardır.

Servet; kişilerin, kurumların ve devletlerin “huzur ve refah” içinde yaşamasını sağlar.

Zor duruma düşerlerse, bazılarını satarak sıkıntılarını atlatırlar.

Eğer çalışmaz, üretmez, para kazanmaz; servetlerini satıp satıp yaşamayı alışkanlık haline getirirlerse, sonları “hüsran”, yani “acı ve düş kırıklığı” olur.

Osmanlı’nın basit ekonomik yapısı

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Osmanlı, “fütuhat kurallarına göre yaşam süren” bir devletti.

“Müslüman egemenliğini genişletmek” adına, sürekli bir şehri, bir ülkeyi fetheder, bölgeyi vergiye bağlar, ganimetlerini toplayarak değerlendirir, bu yöntemle devlet çarkını çevirirdi.

Yani sosyal ve ekonomik yaşam, “eğitime” ve “üretime” bağlı değildi. “Başkasının ürettiklerine, başkasının yarattığı artı değerlere el koyma”, esastı.

Bu nedenle de sık sık “ekonomik darboğaz” yaşanır, bu sıkıntılar “yeni fetihlerle” aşılmaya çalışılırdı.

Veya aşağıda anlatacağım yöntemlerle…

Padişah 4.Mehmet’in sıkıntıyı aşma yöntemi

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Yıl, 1648…

Padişah 4.Mehmet tahta çıkıyor, ülkeyi yönetecek, ama hazinede para yok.

Ne yapsın?

Sarayda ne kadar altın ve gümüş eşya varsa toparlayıp darphaneye gönderiyor.

Altın ve gümüşler eritiliyor, 806 kilo altın sikke, 9.182 kilo da gümüş sikke basılıyor.

Yettiği kadar bu para kullanılıyor, para bitince borç alınıyor.

1687’de 4. Mehmet tahttan indiriliyor, yerine 2.Süleyman geçiyor.

Yeni padişah, tahta oturur oturmaz iki sorunla karşılaşıyor.

Biriken borçların ödenmesi ve cülûs bahşişi (tahta çıkan yeni padişahın asker ve memurlara dağıttığı hediye)!

Ancak saray hazinesi tam takır kuru bakır, bomboş!

Sarayda, darphaneye gönderip eritilebilecek altın ve gümüş eşya hiç kalmamış.

Sonunda mecbur kalıyor, para değeri maden değerinin iki katına eşit olan “mankur” adlı “bakır parayı” bastırıyor ve “cülûs bahşişi” olarak dağıtıyor.

Böylece Türkiye’de “mangır para” dönemi başlıyor.

Esas adı “mankur para” da, halk yuvarlayarak “mangır para” diyor.

“Altın, gümüş sikke” dönemi bitiyor, “bakır sikke” dönemi başlıyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçen irsi hastalık

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Osmanlı’da “devlet yönetme anlayışı” böyleydi de, Cumhuriyet’ten sonra değişti mi?

Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle Atatürk döneminde (1923-1938), kendi yağımızla kavrulduk.

Tek kuruş borç almadık, üstelik Osmanlı’nın borçlarını (Düyun-u Umumiye) ödemeye devam ettik.

Daha sonraki yıllarda yine para diye kıvranmaya başlıyoruz.

Gazete arşivlerinde duruyor, 1960’lı yılların başında devletin kasasında para kalmayınca, darboğazı aşmak için halkın parmağındaki yüzüğü kolundaki bileziği “bağış” olarak kabul etmedik mi?

Daha beriye doğru gelin, hangi dönemde devleti “borçsuz” yönetebildik?

Hangi dönemde “üretim ekonomisini” dört dörtlük uygulayabildik?

Hep “borçla” yaşadık.

“Borçla” devletin çarkını çevirmeye çalıştık.

Dahası…

İleriki yıllarda aldığımız iç ve dış borçlar da bizi kesmez oldu, devletin malını satmaya, devletin servetini tasfiye etmeye başladık.

Cumhuriyet döneminin ilk ekonomik kazanımlarını, o kıtlık döneminde zor şartlarda yaptığımız fabrikaların tamamını “özelleştirme” adı altında sattık.

Elimizde ne kaldıysa, arsa, orman, bina, liman, bunları da her sıkıştığımızda elden çıkardık.

Yetmedi, “hizmet gelirlerini” yandaşlara peşkeş çektik.

Hemen hemen devletin elinde “servet” denebilecek bir şey kalmadı.

AKP iktidarı, devletin servetini neden tasfiye etti?

“Bütçe açığını” kapatmak için.

Gelir-gider dengesini kurmak için.

İktidar, cari harcamalarda ipin ucunu iyice kaçırdı.

Borç aldı yetmedi, devletin servetini tasfiye etti yetmedi, hepimizin gözü önünde geldi duvara tosladı.

Son günlerde yaşadığımız sıkıntı, onlarca yıldır ısrarla sürdürülen “hastalıklı ekonomik yapıdan” kaynaklanıyor.

Şimdi ne yapacağız?

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Osmanlı’dan günümüze…

Sıkıştık, saraydaki altın ve gümüş eşyaları elden çıkardık.

Sıkıştık, halkın parmağında yüzük, kolunda bilezik bırakmadık.

Sıkıştık, borç aldık.

Sıkıştık, fabrikalarımızı sattık.

Sıkıştık, limanlarımızı sattık.

Sıkıştık, “doğalgaz-elektrik tahsilatlarını” sattık.

Sıkıştık, arsalarımızı, binalarımızı, ormanlarımızı sattık.

Çalışmadık, üretmedik, para kazanmadık; “hayırsız evlat” gibi davrandık, her sıkıştığımızda “devlet baba”nın bir servetini sattık.

Elde avuçta bir şey kalmadı.

Aldığımız borçlar da boyumuzu geçti, artık kimse borç da vermek istemiyor.

Son günlerde “dövize iki ileri bir geri takla attırarak” durumu idare etmeye çalışıyoruz.

Ve işin acı tarafı bunu “ekonomik reform” olarak sunuyoruz.

Devlet yönetimini bu kadar anlamsızlaştırdık, bu kadar gülünç hale getirdik.

Ha müflis tüccar, ha müflis devlet

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Müflis, “iflas etmiş, anaparasını yitirmiş” demek.

Peki, müflis tüccarla müflis devlet arasında fark var mı?

Pek yok, tek fark, “devlet gücü”dür.

Devlet sıkıntıya girince, dışarıdan borç alır, ödemesini milletin sırtına yıkar.

Devlet sıkıntıya girince, özünde milletin olan ülkenin servetini satar, milleti aç ve fakir bırakır.

Devlet sıkıntıya girince, para basar, piyasalarda “yalancı cennet” yaratır, milleti kandırır.

Müflis tüccar ile müflis devlet arasındaki farklar bunlardır.

Bunların hepsini denedik.

Bakın geriye, 80’li yıllara, 90’lı yıllara, 2000’li yıllara…

Maaş ödemek için, cari harcamalarımızı karşılamak için sürekli dışarıdan borç aldık.

Dövizi getirdik, bozdurduk, maaş ödedik, makam otomobili aldık, makam uçağı aldık, saraylar, lojmanlar yaptırdık, yazlık kamplar kurduk.

Aldığımız borçları ödeyemedik, “borç ödemek” için yeniden borçlandık.

Sonunda “borç sarmalına” girdik.

Borç almak kesmedi, devletin elinde ne varsa sattık savurduk, milletin servetini tasfiye ettik.

Bütün bunları yapmadık mı?

Sonunda, satacak bir şeyimiz kalmadı, borç da alamıyoruz, eller yukarı!

Tam böyle bir noktadayız.

Peki, ne oldu?

“Açığımızı” kapatabildik mi?

İki yakamızı bir araya getirebildik mi?

Devleti düzlüğe çıkarabildik mi?

Demek ki, sürekli borç alarak, mal-mülk satarak, hesapsız kitapsız davranarak devlet yönetilmiyormuş.

Çalışmayan, üretmeyen, artı değer yaratmayan tüccarların da, devletlerin de sonu hüsrandır.

Devleti yönetenlerin görevi

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Sonra…

Devleti yönetenlerin görevi, devletin servetini satıp savurmak değil, devletin servetini çoğaltmaktır.

İkiyse üç yapmak, üçse beş yapmaktır.

Biz, özellikle 1980’den buyana “borç alarak” ve “devletin servetini tasfiye ederek” devleti yönetmeye çalışıyoruz.

Sattık sattık, satılacak bir şey kalmadı.

İyi de bizden sonra gelen nesiller ne yapacak?

Bize “dua” mı edecek, yoksa “beddua” mı okuyacak?

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, hâlâ borçla yaşıyoruz.

Sattık bitirdik, ortada mal-mülk de yok.

Kimse borç da vermiyor, verenler de “tefeci faizi” uyguluyor.

Bu “bozuk devlet yönetme biçiminin” böyle gitmesi mümkün değil.

Başkaları çalışacak, sen çalışıp üreten artı değer yaratan devletlerden borç alacaksın, sırt üstü yatıp keyif süreceksin…

Dünyada böyle bir hayat yok!

Artık uyanalım, olup biteni anlamaya çalışalım.

“Başkasının suyuyla değirmenimizde un öğütmeye” çalışıyoruz.

Bu böyle gitmez!

Türkiye, kendine yeni bir yol belirlemeli.

Yeni bir yönetim kadrosu…

Yeni bir ruh, yeni bir heyecan…

Yeni bir hedef…

Ama biz ne yazık ki hâlâ “işleri bozanlardan işleri düzeltmelerini” bekliyoruz.

Einstein, ne demiş?

“Hiçbir sorun, onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez. Daha üst seviyede bilinç gereklidir.”

Şunu unutmayalım…

“Türkiye’de olup bitenlerin, olup bitmemesi için”, hepimize görev düşüyor.

Başımızı ellerimiz arasına alıp düşünmeliyiz.

“Söylenmek” yerine, gerçekleri söylemeliyiz.

“Susmak” sorun çözmez.

İnsanlar, sadece “söylediklerinden” değil, “sustuklarından” da sorumludur.

“Ben konuşmadım ki” deyip bir köşeye çekilemezsiniz.

Şimdi, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakıp, birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi düzlüğe çıkarmak için harekete geçmenin zamanı.