AKP, çay kaşığıyla verdiği zammı kepçeyle geri alıyor!

1 Ocak 2022’ye zam haberleriyle uyandık…

Elektrik…

Doğalgaz…

Benzine…

Zam… Zam… Zam…

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yeni yılda birbiri ardına gelen zamlara tepki gösterdi.

Türkiye, 2022 sabahına elektrik, doğalgaz, benzin, yol ve köprü ücretleri ve vergiler başta olmak üzere pek çok zamla uyandı.

Yeni açıklanan zamlara göre, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125 arası, konutta kullanılan doğalgaz yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), yılbaşı akşamı yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı…

TÜKODER’den yapılan açıklamada, “Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Tüketiciyi Koruma Derneği’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

“Döviz kurundaki düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz. Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak” sözleriyle zamlara tepki gösterdi.

‘BU ZAMLARIN KİMİNLE İŞİ VAR?’

Dernek zamlarla ilgili şu soruları sordu: Televizyonlarda; “sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?” diyerek adeta vatandaşın aklı ile alay eden yönetenlere soruyoruz, bu zamların gerekçesi nedir? Eğer kur artışlarından kaynaklı ise bu zamların kiminle işi var? Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?

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Bugünden itibaren iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini belirten dernek açıklamasında, “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgari ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

‘TÜKETİCİ YANLIŞ POLİTİKALARIN

FATURASINI ÖDEMEK İSTEMİYOR’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeter artık tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor. Elinizi tüketicinin cebinden çekin, Güçsüz olan tüketiciyi koruyun! Anayasanın 172. Maddesinin “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü ile devlete verdiği görevi tekrar hatırlatıyoruz.

Yapılan bu zamlar raf fiyatlarına yansıması çok daha fazla olacaktır. Vatandaşlar güvenilir, ekonomik, besin değeri yüksek gıdaya ulaşamayacaktır. Sağlıksız beslenmenin sonu ciddi halk sağlığı sorunu yaşatacaktır. Yapılan zamlar ile tüketicinin alım gücü düşmüştür. Zamları geri çekin, tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltecek önlemler alın.”

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Tüketiciyi Koruma Derneği’nin açıklamasını yukarıda okudunuz…

Derneğin “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgari ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür” açıklamasına katılıyorum…

Peş peşe gelen zamlar sonrasında vatandaş perişan…

Vatandaş, önünü göremez oldu…

Vatandaşın umudu kırıldı…

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Milli İrade Meydanı

ve protokoldeki kriz!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta Kocaeli Kongre Merkezi’nde basın toplantısı yaptı…

Toplantıda Milli İrade Meydanı (eski Perşembe Pazarı alanı) Projesi’ni tanıttı…

Toplantıda yaşanan protokol kriziyle ilgili çok şey konuşuldu, çok şey yazıldı…

Olayı araştırdım…

Edindiğim bilgi şu;

Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit Belediyesi özel kalemine Salı akşamı telefon edilmiş… İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çarşamba günü yapılacak toplantıya davet edilmiş… Hürriyet’in Çarşamba günü Ankara’da programı olduğu için toplantıya belediyeyi temsilen Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’u görevlendirmiş.

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Başkan yardımcısı Torun da Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki toplantıya gitmiş. Kendisine arka sıralardan yer gösterilmiş. Torun da, “Ben İzmit Belediyesi’ni temsilen geldim, Fatma başkana ayrılan yere otururum” demiş. Toplantıyı organize eden Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Başkan Hürriyet’e ön sıradan yer ayırmadığı görülmüş. Torun, epeyce ısrar edince, ön sıralarda bir yere oturmuş.

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Kongre Sarayı’ndaki toplantıda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e ön sırada yer ayrılmalıydı. Hürriyet, toplantıya katılmamışsa, görevlendirdiği kişi, o yere oturmalıydı. Anlaşılan burada toplantıyı organize eden Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ihmali var.

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Erdoğan, emeklileri

hayal kırıklığına uğrattı

3 Ocak’ta emekli zam oranı açıklandı… Enflasyon yüzde 36… Emekliye yapılacak zam, yüzde 25… Aynı akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası emekliye ek zam vereceği konuşuldu… Milyonlarca emekli, Erdoğan’dan gelecek müjdeli haberi bekledi… Ama beklenen olmadı… Erdoğan, memura kıyak yaptı, işçi emeklisini es geçti… Sadece 1500 lira alanın maaşını, 2500 liraya tamamladı… Geri kalan kısma ek zam vermedi… Yani işçi emeklisi, büyük hayal kırıklığı yaşadı. İşçi emeklileri, resmen burnundan soluyor.

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AKP’nin ampulü!

Yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Son zamla birlikte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu. Yeni zamla birlikte 4 kişilik bir ailenin elektrik gideri, ortalama 200 liradan 300 liraya çıkacak… Maalesef AKP’nin ampulü, vatandaşın ampulünü söndürdü…

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Türk liramız

dünya birincisi!

Türk lirası, maalesef 2021 yılında dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Dolar karşısında TL'nin yüzde 44.35'lik kayıpla ilk sırada olduğu listede, Arjantin pesosu yüzde 18.10'luk kayıpla ikinci oldu. Şili pesosu, yüzde 16.50'lik kayıpla yılı üçüncü sırada tamamladı. Sanırım bu veriler, ekonomik krizin boyutunu en iyi şekilde anlatıyor…

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YENİ RAKIDA FAHİŞ ARTIŞ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl son ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı % 45 olan bir 70’lik rakının tahmini ortalama raf fiyatının 255 lira olacağını söyledi.

Bingöl şunları kaydetti:

-Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 64,29 TL

-ÖTV 151,82 TL

-KDV 38,89 TL

-Toplam vergi 190,71 TL

-Satış fiyatı 255 TL

Ürün fiyatına göre vergi oranı % 296’dır.

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TÜİK çalışanı olmak!

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Levent Yaşar, ilginç bir konuya temas etti… Bilindiği gibi TÜİK rakamları hep tartışılıyor… Son olarak enflasyon rakamını yüzde 36 olarak açıkladı… Yaşar, “Düşünsene TÜİK çalışanısın. Aylardır enflasyon oranını düşük çıkarayım da maaşıma düşük zam yapılsın diye uğraşıyorsun” dedi… TÜİK çalışanı olmak da zor…