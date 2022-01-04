Hastaneler ve çalışanlar S.O.S. veriyor

Ekonomik sorunların tartışıldığı bugünlerde Covid konusunu unutmuş gibiyiz. Herkesin aklında, “Dolar bugün ne kadar, “Altın düştü mü çıktı mı”, “Sıvı yağın litresi ne kadar oldu?” gibi sorular var. Öte yandan ise atlatılmamış tehlike büyüyerek varlığını sürdürüyor.

Covid vakaları her gün arttıkça artıyor. Normalleşmenin en üst seviyelerde olduğu bugünlerde, testi pozitif çıkan kişilerin temaslı olduğu arkadaşları ve yakınları eskisi gibi karantinaya alınmıyor. Bırakın temaslıları, aynı evi paylaştığı eşleri bile karantinaya alınmazken test dahi yapılmıyor.

Normalleştikçe normalleşiyoruz. Ama gidişat o kadar da iyi değil. Hastanelerde görevli doktor arkadaşlarım durumun kötü olduğunu söylüyor.

Önceki gün kendimi halsiz hissediyordum. Boğazımda da bir yanma vardı. Üstüne üstlük bir arkadaşım pozitif çıktı.

Ben de test yaptırmak için bir hastaneye gittim. Bu arada test yaptırmanız için önce muayene oluyor ve gerek duyulursa test için sevk ediliyorsunuz.

Ne mutlu ki testim negatif çıktı.

Ancak mesele bu da değil.

Hastaneler hınca hınç dolu. Test yaptırmak için anlık olarak yüzlerce kişi hastane içerisinde ve kapısında bekliyor.

Öyle ki benim bulunduğum hastanede koridor o kadar kalabalıktı ki görevliler kapıları kapatıp sayıyla hasta almaya başladı.

Sağlıkçı çalışan sayısı ise, gelen hasta sayısına cevap verecek durumda değildi. Çalışanlar da isyanlardaydı.

Hastaların yanında birbirleriyle konuşuyor ve yaşadıkları zorlukları anlatıp insan üstü eforla çalıştıklarını söylüyorlardı.

Haksız da değiller.

Yüzlerce belki de binlerce insanı muayene edip sonra da test yapan sağlıkçılar bazen yemek yiyecek vakit bulamıyorlar. 44 bin 869. Bu hiç azımsanacak bir rakam değil.

Dikkatli olmak ve kalabalık yerlere girmemek çok önemli.

Sokaktaki aydınlatma lambaları yanmıyor

İzmit Akpınar Mahallesi depremzede konutları yanındaki yolda bulunan aydınlatma lambalarının yanmadığı ve halkın sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bölge sakini, onlarca hanenin olduğu alandaki bu sorunun giderilmesini istedi. Mahalle sakinleri, “Yol üzerinde 3 aydınlatma direği var ve 3’ü de yanmıyor. SEDAŞ’a defalarca bildirdim fakat sorun çözüldü denilip gelip bakmıyorlar. Hayali işlem uygulayıp yapıldı olarak gösteriyorlar. Muhtarımıza ilettik konuyu, o da ‘Defalarca söyledim, gelmediler, yapmadılar, şikayet ettim olmadı’ dedi.

Servis araçları ek zam talep ediyor

Kocaeli Servis Araçları Odası, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci servis ücretlerine ikinci bir zam yapılması için UKOME’ye dilekçe verdi. Akaryakıta ardı ardına gelen zamların ardından bu kararı alan Kocaeli Servis Araçları Odası, yeni zam tarifesinin miktarını ise UKOME’ye bıraktı. Verilen dilekçede yaşanılan süreç ve uygulanan fiyat artışları altında ezilmemek ve zarar etmemek için, bu dönem için ek zam talep edildi. Oda Başkanı Ahmet Taşçı, “Akaryakıta gelen zamların ardından biz de dilekçemizi sunduk ve ocak ayı içerisinde yapılacak olan UKOME toplantısında günümüz şartlarına göre yeni fiyat tarifemizin onaylanmasını talep ettik” dedi.

İkinci el otomobil piyasası düşüyor

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken galericiler ise fiyatlarda yüzde 10’luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi. Aslında piyasanın yükseldiği filan yok. Vatandaşın aracına talep ettiği rakamla razı geldiği rakam arasında zaman zaman uçurum olabiliyor. 240 bin TL istenilen aracını 200 bine kadar indiren vatandaş, ikinci el piyasasına suni bir yükseliş katmış oluyor. Haliyle yüksek rakamları görenler de kendi araçlarının fiyatını artırdıkça artırıyor. Suni yükseliş yüzünden de araç satılamıyor. İkinci elde araç fiyatları yavaş yavaş olması gerektiği rakamlara kadar gerilemeye başladı.