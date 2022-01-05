Melekten şeytana dönüşen insan…

Her insan, dünyaya geldiğinde günahsız- adeta- bir melektir.

İnsanın “KİŞİLİĞİ” içinde yaşadığı ailede oluşmaya başlar.

Sevgi, ilgi ve şefkat içinde büyütülürse, sağlıklı ve dengeli beslenilirse, hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir insan olarak gelişmeye başlar.

Şiddet ve yoksulluk içinde büyürse, sağlıklı ve dengeli beslenemezse, korku ve bir şeyleri saklama duyguları içindeyse, bedenen ve ruhen sakat bir insan olarak gelişmeye başlar!

İnsanın “iyi huylu” ya da “kötü huylu” olmasında ikinci büyük etken, yaşadığı mahalledir.

Gelir düzeyi normal, insanların büyük ölçüde maddi sorunlardan uzak, komşuluk ilişkileri insani boyutlarda olan bir mahallede yaşayan çocuk şanslıdır, mutludur. Ruhen dengededir! Arkadaşları ile ilişkilerinde kaygı ve rekabetten çok “güven” ve “paylaşma” duyguları gelişmiştir.

Üçüncü etken, yaşadığı ülkedir.

“Irk, din, mezhep ayrımı” yapılmayan,

“İnsan Hakları”nın eksiksiz uygulandığı,

gerçek anlamda “Demokratik, Sosyal bir Hukuk Devleti”

değerlerinin yaşandığı bir ülkede, büyük ölçüde huzur ve mutluluk egemendir. Böyle bir ülkede “SUÇ İŞLEME” olayları çok az ve “Cezaevleri boştur!” (Hollanda örneği)

Şimdi, yaşadığım ülkeye bakıyorum;

Yalnızca 2021 yılının Aralık ayında yaşanmış ve gazetelere yansıyan bazı haber örneklerine bakıyorum;

Metrobüste maske uyarısı yaptı, bir gözünden oldu!

7 ayda 179 çocuk cinsel istismara uğradı!

13 yaşındaki kızını evlendirmeye kalktı, kabul etmeyince yaktı!

Son 10 yılda 482 bin kız çocuğu zorla evlendirildi!

Suç işleme oranında Avrupa birincisiyiz!

1.5 yaşındaki kızını “yemek yemiyor” diye döve döve öldürdü!

Sokakta dilendirilen 27 bin çocuk var!

İşten kovulan kapıcı apartmanı yaktı!

Genç kızı sokakta samuray kılıcı ile öldürdü!

“Eziyet-nefret-şiddet-cinnet yaygınlaşıyor!” (Otoriterlik iklimi araştırması.)

83 Puan almasına rağmen göreve atanamadığı için inşaatta amelelik yapan genç öğretmen, elektrik trafosunu boyarken elektrik akımına kapılıp öldü!

İstanbul’da bir taksici, aracına almadığı için kendisini görüntüleyen kişiyi “Senin kafana sıkarım” diye tehdit etti!

Düğün magandası iki kişiyi öldürdü!

Anne ve babasını silahla vurarak öldüren genç, zehir içerek intihar etti!

5 kez orman yakmaktan ömür boyu hapsi istendi!

Alkollü sürücünün çarptığı iki bisikletli genç öldü!

Afganlı mültecinin cinsel saldırısına uğrayan ve başından yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!

Aldığı ürünlerin parasını ödemeyen şahıs, pala ile market çalışanlarına saldırdı!

Elinde bıçakla metroda korku yaratan şehir eşkıyası suç makinesi çıktı!

32 yaşındaki genç İzmit Halkevi köprüsünden atlayarak intihar etti!

Vicdansız anne henüz 1 aylık bebeğini bıçaklayıp sobaya attı!

Baba, küçük kızını öldürdü; “Seni seviyorum” paylaşımı yaptı!

Uğruna intihara kalkıştığı eşini pompalıyla öldürdü!

Öğrenci yurdu aşçısı bir öğrencinin satırla kafasını kesti. “Deccalı vurdum!” diye bağırdı!?

Hemen her gün kadın katliamı yaşıyoruz!

Dezenfektan dökülüp yakılan 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Daha nice örnek verilebilir.

İnsanımızın kimyasını bozan, ruhunu dehşetle kirleten bu olayların GERÇEK NEDENLERİ nelerdir?

“Cani, ahlaksız, başta olmak üzere bu insanlar birçok sıfat takarak lanetler yağdırabiliriz.

Ama bu insanları bu vahşete getiren NEDENLERİ düşünüp, gerekli önlemleri alamazsak, daha beterlerini yaşayacağız!

Şimdi, her türlü “önyargıdan” sıyrılarak düşünelim;

Doğduğunda “Melek” olan insanın vahşileşmesinde, “İNSAN” kimliğinden sıyrılıp şeytanlaşmasında, en sevdiğinin canını alıp sonra kendi yaşamına son vermesinde kimlerin GÜNAHI var?

Ailelerden, mahallelerden başlayarak, ÜLKE YÖNETİMLERİNİN GÜNAHLARINA kadar bir düşünelim lütfen!