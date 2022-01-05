CHP, cami yapabilir mi, yapamaz mı?

Bakın, benim güzel ülkemde “çirkin siyaset” uğruna neler oluyor neler.

Geçenlerde Cumhuriyet’ten Sertaç Eş yazdı, ama Türkiye’nin günlük “döviz indi bindi” kargaşası içinde kaynayıp gitti.

Bir de ben tane tane anlatayım.

Biliyorsunuz, ülkemizde “dinsel siyaset” yapanlar, CHP’ye karşı onlarca yıldır “din düşmanı” söylemi yürütürler.

Halkı dinle aldatanların, bitmez tükenmez seçim malzemesidir bu söylem.

Yok, camileri yıktılar…

Yok, camileri ahır yaptılar…

Bu yalanlarını tekrarlaya tekrarlaya toplumda CHP aleyhine haksız bir algı yarattılar.

Şimdi gelelim Tarsus’ta olup bitenlere

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Tarsus, Mersin’in bir ilçesi.

Tabii, bizim Gebze misali (örneği) ilçe demeye bin şahit ister, 346 bin nüfuslu büyük bir ilçe.

Nüfusu 26 ilden daha fazla.

Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, CHP’li.

Çok çalışkan, çok farklı hizmetler üreten bir başkan.

Vatandaşın isteklerini değerlendirmiş, araştırmış, ihtiyaç olduğunu tespit etmiş, dört mahalleye cami yaptırmış.

Camiler ibadete hazır hale gelince müftülüğe dilekçe vermiş, “imam görevlendirilmesini” talep etmiş.

İstek önce olumlu karşılanmış ve camilere imam atanmış.

Ancak bir süre sonra durum Ankara’ya iletilince, “CHP’li belediyenin cami yaptırması” şaşkınlıkla karşılanmış.

Hatta konu, sonradan fırça yememek için olsa gerek, en tepeye kadar iletilmiş, en tepeden de aynı tepki gelmiş.

CHP nasıl cami yaptırır, siz neden imam atıyorsunuz?

İmamlar, geri çekiliyor

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Sonunda ortalık karışmış.

Camiler yapılmış, yıkacak halleri yok ya.

Camileri “imamsız” bırakmak için başka yollar aramaya başlamışlar, bulmuşlar da.

Teknik bir konu…

Meğer camilerin yapıldığı yer, imar planında “inanç alanı” olarak gözükmüyormuş.

Belediye, bununla ilgili “imar tadilatını” henüz tamamlamamış.

“Belediyenin camilerle ilgili açığını” arayanların, ağzı kulaklarında!

“Bulduk, bulduk” diye durumu rapor etmişler ve müftülük CHP’li belediyenin yaptırdığı 4 camideki imamlarını geri çekmiş.

Olay, aynen böyle.

Sonra ne mi olmuş?

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Belediye, yaptırdığı camileri “imamsız” bırakmamak için “imam kadrosu” açmış, 4 imam alıp camilerde görevlendirmiş.

Şimdi Tarsus’taki o camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın değil, belediyenin imamları görevli.

Nasıl, bu olay ülkemizdeki çarpık ve çirkin siyasetin gerçek yüzünü anlatmıyor mu?

İktidar, “dini bile” artık kendi tekelinde görüyor.

CHP’li bir belediye başkanının ilçesinde cami yaptırmasına dahi tahammül edemiyor.

Yazık bu memlekete!

Devlet Bahçeli’nin son talimatı

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Biliyorsunuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok etkili bir siyasi figür.

MHP iktidarda değil, ama Bahçeli’nin “talimatları” anında yerine getiriliyor.

Bir defa genel seçimler konusunda tek karar verici o.

Geçmişte bunun örneklerini çok gördük.

Kaç defa “Seçim” der demez, seçim için düğmeye basıldı?

İçeriden (cezaevinden) kaç ülküdaşını çıkardı, hiç saydınız mı?

“HDP kapatılsın” der demez, çok geçmeden HDP’nin kapatılması için dava açılmadı mı?

“Anayasa mahkemesi kapatılsın” dedi, bu talimatı henüz yerine getirilmedi, ancak pasif direniş başlatıldı, mahkeme kararlarını kimse takmıyor.

Devlet Bahçeli’nin son talimatı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınıp yerine kayyum atanması” yönünde.

Çoğu kişi güldü geçti, ama bence ciddiye alınmalı.

Bahçeli, boş konuşmaz.

Bugünlerde, hem “konuşanı” hem de “konuşturanı” ciddiye alacaksın.