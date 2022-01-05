Meslek ahlakı mı, o da nesi?

Bu yaşıma geldim; hiç zamsız bir dönem yaşamadım.

Bu yaşıma geldim; bu ölçüsüzlükte hiç zam yaşamadım.

Yeni, acı sürprizler, yaşantımızın bir parçası oldu.

Her yeni girişim, onarmaktan çok, hayatımızın bir parçasını koparıp atıyor.

Her yeni savunma sözcüğü, yüzyıllardır kullanılan kelimelerin anlamını ters yüz ediyor, kavramlar sürekli çarpıtılıyor.

Hedef, yönetilen kitlelerin mutluluğuna yönelik bir adım mı? Yoksa yönetenlerin bencilliğini, beceriksizliğini ve yapılan tüm yanlışların üstünü örtmeyi mi amaçlıyor.

İktidar büyük bir pişkinlikle, sağlanan yaşamın ağırlığı altında, gözleri yuvalarından fırlamış insancıklara, zorla pembe gözlük takmanın gayreti içinde.

BU TABLOLAR UNUTULMAZ

Öyle bir duruma getirildik ki…

Yoksul, daha da derin yoksulluk kuyusunun dibine doğru itiliyor.

Toplumun omurgası orta direk, ortalıkta kalmadı.

Emeğe ve liyakate olan saygısızlık, yandaşlık baharı içinde kara kış gibi, içimizi ve de ruhumuzu donduruyor.

Liyakatsizlik her kurumun içindeki küflenmeyi, günden güne artırıyor.

Adalet ve hak teslim etmenin terazisini elinde tutanlar -nasıl bir dava ise- dava histerisi içinde, iki kefeden birini devre dışı bırakmış…

MESLEK AHLAKI MI, O DA NESİ?

Atalarımızın sözünü tutup, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batıralım.

Bu ülkede bir kısım gazetecilerin, ya da kendini gazeteci sananların yaptıkları, bir gün basın tarihinin utanç sayfalarında yer alacak.

Bu mesleğin yansızlığını, gerçeklerin yansıtıcılığını, toplumu her konuda aydınlatmanın ilk meslek koşulu olduğunu söylemeye artık dilimiz varmıyor.

4. Kuvvet deniyor ya… O da ondan önceki sayıların anlattıkları nasıl çürümüşse, aynı özelliğe bürünmüş durumda.

4. Kuvvet falan yok. Kuvvet falan kalmamış.

ONURLU İSİMLER, ÖĞRETTİKLERİ…

Dikkatle izliyorum. Bize Üniversitede Abdi İpekçi, Ecvet Güresin, Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut gibi meslek hocalarının öğrettiklerini kutsal sayarak, gazetecilik mesleğini biçimlendirilen gazetecilik nerede?

Pratikte haberciliğin temel noktalarını, röportajcılığı, köşe yazarlığını öğreten, bunların en güzel örneklerini veren Nezih Demirkent, Hasan Pulur, Hasan Yılmaer, ve Sami Kohen, Ali Gevgilili, Namık Sevik büyüklerimiz, yattıkları yerden bizi seyrediyorlarsa, utancımızdan nerelere saklanmamız gerekiyor?

Gazeteciliğin namusunu korurken, aracı yapılan iş adamları tarafından, fırlatılıp atılan gerçek gazeteciler, internet köşelerinde, birkaç namuslu, karşıt tezi savunan televizyonlarda gerçekleri açıklamak için didinip duruyorlar.

Bir zamanlar “Amiral Gemisi” diye adlandırılıp 4. Kuvvet olmanın hakkını veren gazeteler, yüzde 75’e varan facia zamları bile, adı sanı duyulmamış artist adayların sevgilileriyle düşüp kalkma haberleri arasına gömerek “ayarlama”, “kademeli” diye veriyorlar… Buna da şükür dedirten biçimde, 83 milyonun yaşamını etkileyen çok önemli konuları hiç görmeyenler, göstermeyenler de var.

Toplumun tümünü yaşamını cehenneme çeviren olayların büyük önemine rağmen, hiç olmamış sayılması, bu ülkenin basın tarihinde ilktir.

Bunu yapanlar gazetecilik kisvesi altında, layık olmadıkları şartlarda geçimini sağlayan liyakatsiz yalakalardır.

Bir ülkeyi bataklığa düşüren ihtiraslı iktidarların yollarına yağ dökerek, ulusların mutsuzlukla boğuşmasına neden olanlar, hangi meslekten olursa olsun, meslek ahlakını hiçe sayanlardır.