CHP Karamürsel’de Ahmet Çalık göreve davet ediliyor!

Karamürsel’de 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde AKP’nin adayı İsmail Yıldırım 16.501 (yüzde 48.72), CHP’nin adayı Ahmet Çalık 15.074 (yüzde 44.51) oy almıştı…

AKP’nin adayı İsmail Yıldırım, seçimi 1427 oy farkla kazanmıştı…

CHP’nin adayı Ahmet Çalık, gerçekten de tarihi bir oy aldı…

Çalık, Karamürsel’de büyük bir başarı elde etti…

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRDİ

Seçime 2-3 kala Ereğlili olan AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Karamürsel’e ağırlık vermeseydi, AKP’nin adayı İsmail Yıldırım, seçimi kazanamayacaktı diyenlerin sayısı çoğunlukta…

Yıldırım, yatsın, kalksın Büyükakın’a dua etsin deniyor.

10 KİŞİ İSTİFA ETTİ

CHP’nin adayı Ahmet Çalık, 2024’te yapılacak seçimlerde de Karamürsel Belediye Başkan adayı olmak istiyor…

31 Mart’taki tabloyu gören CHP’nin kurmayları ve ileri gelenleri de dinamik bir ilçeyle seçimlere hazırlanmak istiyor.

Mevcut ilçe başkanı Suat Ülkü’nün istenilen çalışmayı yapamadığını, yetersiz olduğunu düşünen 15 kişilik yönetimden 10’u yönetimden istifa etti…

Durum böyle olunca da CHP Karamürsel İlçe yönetimi, düştü…

Doğal olarak mevcut başkan Suat Ülkü de, başkanlıktan otomatik olarak düşmüş oldu…

KAYYUM HEYETİ ATANACAK

CHP İl Başkanlığı, Karamürsel’e kayyum atayacak…

Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz, kayyum heyeti olarak atanacak…

Kayyum heyeti, genel merkezin onayından sonra göreve başlayacak…

Ve 30 gün içerisinde ilçeyi kongreye taşıyacak…

İKİ KİŞİ ADAY OLMAK İSTİYOR

İlçe başkanlığı için Emel Kabataş ve mimar Anıl Aksoy’un ismi geçiyor…

Her iki isim için, ‘partiye toparlayamaz’ deniyor.

Edindiğim bilgiye göre CHP Karamürsel’de büyük bir sıkıntı var…

Partililer ikiye bölünmüş durumda.

Bu durumu gören partinin ileri gelenleri ve kanaat önderleri, her iki adayın yetersiz olduğunu düşünüyor…

Her iki adayın da birlik ve beraberliği sağlamayacağını düşünüyor…

ÇALIK ADAY OLSUN DENİYOR

Kanaat önderleri ve partinin ileri gelenleri, 31 Mart’ta yapılan seçimde büyük bir başarı elde eden Ahmet Çalık’ın ilçe başkanı olmasını istiyor…

Ahmet Çalık’ın ilçe başkanı olması durumunda, birlik ve beraberliği sağlayacağını düşünüyorlar…

YILDIRIM, SİRKELENDİ

31 Mart seçimlerinde, CHP gerçekten de müthiş bir oy aldı…

AKP’nin adayı İsmail Yıldırım’ı sirkeledi, ama yıkamadı…

Ama arada sadece 1427 oy fark var…

Kapanmayacak bir fark da değil…

CHP, sağlam adımlarla seçime hazırlanırsa, birlik ve beraberlik ruhu içinde seçime girerse, 2024’teki seçimleri kazanma ihtimali gerçekten de çok yüksek.

Ahmet Çalık, 2024’te yapılacak seçimlerde belediye başkanlığı seçimini kazanmak istiyorsa;

İlk etapta ilçe başkanı olmalı…

Partideki bölünmüşlüğü önlemeli.

Partiyi toparlamalı.

ÇALIK, KABUL EDECEK Mİ?

Muhtemelen 2022’nin sonunda veya 2023’ün başında ilçe kongreleri var…

Ahmet Çalık, bu zamana kadar ilçe başkanlığı yapıp, sonrasında ilçe başkanlığını güvendiği birine vermeli.

Sonrasında da var gücüyle 2024’te yapılacak yerel seçimlerin startını vermeli.

Bakalım Ahmet Çalık, partinin kanaat önderlerinin ve ileri gelenlerinin ‘ilçe başkanı’ olmasını istemesini nasıl karşılayacak.

Bu isteği kabul edecek mi?

Ahmet Çalık, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Karamürsel Belediye Başkanı olmak istiyorsa, elini şimdiden taşın altına koyup, ilçe başkanlığını kabul etmeli diye düşünüyorum.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

AGİ kalktı mı?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), asgari ücrette yapılan vergi düzenlenmesi ile kalktı. 2008 yılında hayatımıza giren AGİ'nin asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenler için devam edeceği açıklanmıştı ancak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklifin kanunlaşmasıyla artık verilmeyecek.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Engelli maaşı ARTTI

Engelli oranı en az %40 olan vatandaşlara ödenen engelli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlı olarak yatırılacak. Engel durumuna göre değişen engelli maaşı engel oranı yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 lira olacak. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişilere veriliyor. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekiyor.

XXXXXXXX

En ucuz sigara fiyatı

21,50 TL’ye çıktı

Hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yüzde 47,40’lık artışın ardından sigaraya ilk zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Simide zam geldi

olan martılara oldu

İğneden ipliğe her şeye zam geldi… Simit de zamdan nasibini aldı… Fakirin yemeği olarak bilinen simidin tanesi 3.5 lira oldu… Yani, simit de artık lüks sınıfına girdi… Eskiden simit alıp martılara atardık, ama artık simit alamayacak duruma geldik. Sosyal medyada “Simit 3.5 TL sevgili Martı. Balık tutmaya mecbursun” paylaşımında bulunuldu… Doğru bir paylaşım.

Xxxxxxxxxxxxx