Yine İstanbul ama İnönü, Kadıköy Ali Sami Yen değil: Ümraniye ve de seyircisiz…

Yıllar yılları kovalıyor…

Efsanelerimiz, zaferlerimiz artık birer tatlı nostalji olarak kalıyor…

Yaşlanıyoruz…

Kulübümüz de yaşlanıyor..

Nitekim ikimiz de 55 yaşındayız…

Ve ikimiz de Baç Çukurbağ doğumluyuz…

Kocaelispor ve ben…

Kocaelisporlaşan ben…

Ömrüm boyunca en çok gurur duyduğum şey:

Kocaelispor kulübünü rahmetli Nasut Kayalı kurmuş…

Annemi babama da Nasut Kayalı istemiş…

Var mı daha ötesi ?..

HHH

O Kocaelispor’un 70’lerde formasını giymişim, Baç’taki lokalde geçmiş günlerim, 1986’da da gazeteci olarak takibe başlamışım. 2 Türkiye Kupası zaferi, Avrupa zaferleri, meşhur Arsenal destanı, Süper Lig’de zirveye oynadığımız yıllar, depremden ve özellikle 2002’den sonra büyük çöküş. 10’ardan 20 yıl Süper Lig özlemi…

2010’dan sonraki rezil rüsva olduğumuz yıllarımız… Kocaelispor tarihinin en kara yılları… Çoluk çocukla çıktığımız ve 5-10 yediğimiz maçlar. Rakiplerimizin bize acıması… Bir zamanlar özel maç isteklerini bakanları devreye sokup da ileten mahalle takımlarıyla BAL’da, 3.Lig’de, 2.lig’de yaptığımız maçlar ve yediğimiz goller.

İnönü Stadı’da 5 attığı Beşiktaş’a sahayı dar eden, 10 bin taraftarıyla tribünleri dolduran…

Kadıköy’de Fener’i tir tir titretip, acıyıp 3’te bırakan…

Mecidiyeköy’de 10 bin taraftarıyla Aslanı kafesine kilitleyen, 5 puan fark atarak zirveye çıkan Kocaelispor’dan, İstanbul deplasmanlarına akın akın giderken mola bile vermediği Ümraniye’de maça çıkarken ayakları tir tir titreyen Kocaelispor’a…

Acı, ama buz gibi bir gerçek… Ve yaşıyoruz bu gerçeği…

HHH

Yorumlara bakın…

Futbolcular “Lider Ümraniye’den çekinmiyoruz, son sözü söylemedik” diyor…

Daha önce Samsunspor’u gizli şampiyon ilan eden çok bilmiş teknik heyet “Zor bir maç olacağını biliyoruz, elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyor…

Yönetim ona keza…

Açık açık çekiniyor…

Yani bir zamanların sıradan mahallesi Ümraniye, korkumuz olmuş…

Bugün böyle bir maça gidiyoruz…

Hem de taraftarsız…

Ne diyeyim…

Bizi bugünlere getirenler Allah’ından bulsun !..

Torunlarının yüzüne bakamasınlar…

Amin…

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Bizim Serdar’dan bir şampiyonluk klasiği…

2002 Türkiye Kupası (Kocaelispor:4-Beşiktaş:0)…

2008 Bank Asya 1.Lig (Altay:0-Kocaelispor:1)…

2022 Süper Kupa (Beşiktaş:4-Antalyaspor:2)…

Bu üç kupanın ortak özelliği, arkasında Serdar Topraktepe’nin oluşu…

Beşiktaşlı doğan ancak Kocaelisporlu olan ve bunu her yerde haykıran Serdar Topraktepe, Katar’da oynanan final maçında, bu kez antrenör yardımcısı olarak zafere imza attı…

Serdar’dan sonra Önder Karaveli’nin yardımcılığına yükselen Serdar’ı ayrıca izliyorum…

Gururla…

Onurla…

Bir gün tam yetkiyle takımın başına da geçecek…

Yine bir gün Kocaelispor’da teknik direktör de olacak…

Ölmeden bunları görürsem, gözlerim açık gitmez…

Serdar daha nice kupalar kazanacak…

Yabancı hayranlarına duyurulur…

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Deplasmanlara bakalım, top tüfek atalım…

1.Lig takımı Kocaelispor’u, İlk yarının belki de iki katı daha zor maçlar bekliyor. 19 haftada 18 maç oynayacağız…

İkinci yarıda yarın lider bugün Ümraniye’ye konuk olacağız… 2.Hafta Ankaragücü gelecek. 3.Hafta Samsun’dayız… Zorluk derecesi belli… 4.Hafta Bolu gelecek. Malum… Sonra üç hafta üst üste deplasmandayız… Sırasıyla Balıkesir (biraz kolay), Tuzla ve İstanbulspor… Bu viraj müthiş olacak. Nitekim ilk yarıda bu üç maçı içeride oynayıp 9 puan toplamıştık. Bu üç zorlu maça Mustafa Reşit Akçay ile mi gireceğiz, yoksa bir başka hoca mı, gelecek şu an için belirgin değil. Ümraniye ve Samsun maçı her şeyi belli eder…

Bitti mi ?.. Hayır… Aksine daha yeni başlıyor… 8.Hafta Keçiörengücü gelecek… 9.hafta Gençlerbirliği’ne gideceğiz, 10.hafta Denizli gelecek… Sonra, sıkı durun: 11.Hafta Bursa’ya derbiye gideceğiz. 12.hafta içerideyiz, ama Bandırma gelecek… 13.Hafta Menemen’e gideceğiz… 14.Hafta belalımız Manisa gelecek… 15.hafta Erzurum deplasmanına gideceğiz… 16.Hafta Altınordu gelecek, 17.hafta Eyüpspor deplasmanına gideceğiz… 18.hafta Adana gelecek… Arada bir hafta da dinleneceğiz…

Bakın bakalım şu rakiplere…

Balıkesir dışında gözümüze kestireceğimiz bir rakip var mı ?..

Balıkesir’le de düşme-kalma maçında deplasmanda oynayacağız…

Boşuna mı diyorum ben “Bu yıl küme düşmeyelim de” diye…

Ama kurtarıcımız Dino geldi…

Görelim bakalım…

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KEMAL HALAT

BURSASPOR'DA

Bursaspor, Galatasaray'ın denemek için Türkiye'ye getirdiği Kemal Halat'la 2,5 yıllığına anlaştı. Uzun zamandır savunma oyuncu arayışını sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, Almanya'nın 2. Lig takımlarından Nürnberg'de forma giyen gurbetçi Kemal'le sözleşme imzaladı. İki sezon önce Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğü sırasında Kocaeli'de forma giyen Halat, Galatasaray için Türkiye'ye geldiğini, fakat oynama şansı yüksek olduğundan dolayı Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi. Bursaspor formasını giyer giymez ayağının tozuyla oynadığı futbolla şov yapan gurbetçi futbolcu, kısa zamanda milli formayı giyeceğini iddia etti.

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Pes…

Golü niye atmadın ?..

Bir gün bir takımın antrenörü maç sonrasında, santrforu yanına çağırıp sormuş:

- O golü niye atmadın ulan ?..

Beceriksiz golcü ise yanıtı yapıştırmış:

- “Yapmadığım bir ey için beni suçlayamazsınız hocam”…