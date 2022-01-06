Muammer Hazer’in KASKF için niyeti ciddi…

Dünkü yazımda, KASKF’nin kısa tarihçesini yazdım… Çünkü kuruluşunda ilk haberini yapan tek gazeteciydim…

Kurucu Muammer Hazer ile tam 35 yıl sonra yeniden bir araya gelip, o günleri yâd etmek ikimizi de duygulandırdı…

KASKF’nin kurucusu ve onun haberini yazan iki kişinin tanıklığıyla, kurum ne kadar büyük ve güçlü bir hale gelmişti…

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri artık, on binlerce üyesi olan dev bir sivil toplum örgütü…

Hatta, Murat Aydın’ın söyleyişiyle…

Kocaeli’nin en büyük STÖ’su…

HHH

Servisimize gelen Hazer, her zamanki şık giyimi ve simsiyah saçları, tıraşlı yüzü, zarifliğiyle kalitesini bir kez daha gösterdi…

Tam 35 yıl önce olduğu gibi, inançlı, hoşgörülü, kibar, hala gözlerinin içi ışıl ışıl parlıyor, heyecanla yeni projelere yelken açmak istiyor…

Siyasette, sporda, yerel yöneticilikte, başkanlıkta önemli işler yapmış, çevresi hayli geniş bir isim olarak “Onu tanımayan İzmitli olamaz” dediğim baba dostu isimlerden biridir…

Demokrat Parti kökenlidir…

HHH

Hazer, daha soru sormadan başlıyor konuşmaya:

“Neydi o günler. Kimse bize inanmamıştı, hatırlıyor musun ?.. Deri çantada geziyordu dernek. Ama ben inanıyordum. Amatörün makûs talihini yenmek için bir şeyler yapmam gerektiğine ant içmiştim. Nitekim de önemli işler yaptım, yaptık. Sen de şahitsin. O zamanki kurucu arkadaşlarımdan tam destek aldım. Bünyamin Akman ağabey, rahmetli Ahmet Yavuz ve diğerleri. Yoğun destek gördüm. Amatörü seven ve çile çeken herkes davamıza inandı. Kurumun bugünlere geleceğine ben inanıyordum, ama o zamanki amatör yöneticilerin çoğu hiç inanmıyordu. Şimdi her gittiğim yerde bana teveccüh gösteriyorlar. ‘Bu adam kafasına koyduğunu yapar’ diyorlar. Evet yaparım. Şimdi de mevcut yönetimdeki arkadaşların yorgunluğunu görerek, yeniden yapılanma adına görev istiyorum. Şu ana kadar 200’ün üzerinde kulüple bir araya geldim ve seçim çalışması yapıyorum. Hazirandaki seçimlerde kesin adayım. Yeni yeni projelerim var. Kentin dinamiklerine inanıyorum ve temaslarımı sürdürüyorum.”

HHH

Hazer bir solukta heyecanla bunları anlatırken, adeta 25 yaşında bir gencin heyecanına sahipti. Gür sesi nedeniyle, yazı işlerindeki arkadaşların da ilgisini çekti. 15 yıl başkanlık yapmış olan ve 12 yıl da yönetici olarak Rafet Kırgız’ın ekibinde yer alan ve gerçekten önemli bir ivme kazandıran Murat Aydın’dan sonra, yeniden farklı bir ses duymak bana da heyecan yaşattı…

Hazer sözlerine devam etti:

“Benim fıtratımda kavga yok, barış vardır. Hizmet aşkı vardır. Amatörün iliklerine kemiklerine kadar sorunlarını çok iyi biliyorum. Sorunlar büyük. Hele hele pandemi de eklenince, kulüplerimizin bir çoğu kapanma noktasına kadar geldi, faaliyetlerini durdurdu veya kapandı. Bu sorunların acilen çözümü için adayım. O dertleri iyi bildiğim için adayım. Mevcut yönetim bu koruları çözemiyor. Yoruldular. Biz taze kan olarak geliyoruz. 200 imza barajı konusunda da sitemim var. Ben bu sayıyı aşacağım ama, böyle bir engel demokratik değildir ve acilen düzeltilmelidir. Bu görüntü, demokratik bir kent olan Kocaeli’ye yakışmıyor. Seçime bu gölgeden kurtularak girmeliyiz. Bunu kendim için değil, tam amatörlerimiz için istiyordum. Bu baskı unsuru, onları da üzüyor ve tedirgin ediyor.”

HHH

İşin en kritik kısmına geliyorum. Siyasilerle arasının nasıl olduğunu, mülki amirlerle görüşüp-görüşmediğini soruyorum. Çünkü Kocaelispor, Kocaeli-sporu ve KASKF’yi en çok destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile Valiliktir. Hazer bu noktada da şunları söylüyor:

“Ben Mehmet Ali Paşalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Ama Kocaeli’yi geçin, ülkenin büyük bölümünde de tanınıyorum. Spor sayesinde elbette. Siyasi yönümün de olması tabii ki önemli bir etken. Meclis üyeliği yaptım, yerel yönetimlerde görevler aldım. Sendika çalışmalarına katıldım. Tecrübem ve çevremle mülki amirlerimizden de olumlu dönüşler alıyorum. Yakında ziyaretlerimi de yapacağım. Projelerimi anlatacağım. Çünkü yerel yönetimler olmadan, KASKF’nin yürümesi, amatörlerin ayakta kalması çok zor. Tahir başkanımızla da bir araya geleceğim. Kendisine neler yapmak istediğimi aktaracağım. Mutlaka ilgilenecektir. Sporu seviyor. Diğer belediye başkanlarımızla da istişarelerim oluyor. Bunları yakında bir toplantıyla kamuoyuna da aktaracağım. Önümüzde yaklaşık 6 aylık bir süreç var. İlçelerdeki kanaat önderleriyle bir araya geliyorum, yoğun destek buluyorum. Bu beni dana da cesaretlendiriyor. 6 aylık sürede bini aşkın kulübümüzü ziyaret etmiş olacağım. Tabii ki arkadaşlarımla beraber. Yoğun ilgi beni mutlu ediyor. Bir de şunu tespit ettim ki, pandemi süreci kulüplerimizi harap etmiş. Belediyeler olmasa, kulüplerin tamamı kapanır. Amatörün şu anki durum bu”.

HHH

Hazer ile bunları konuşurken, çalışmalarımızı da yudumladık ve anılarımızı tazeledik.

İkimizin de bir ortak sloganı şu oldu:

İnsan sporla yaşar…

Pandemi sporla ölür…

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Ümraniye maçından umutluyum…

11 yıl aradan sonra 1.Lig’e yükselen Kocaelispor., art arda şampiyonluklardan sonra bu ligde zorlandı…

Çünkü işin içine yabancı karıştı…

“Bizim çocuklarla” zafere uzanmıştık ama kadroyu dağıttık…

Medet umduğumuz yabancılarımız ise sağ olsunlar, ilk yarı çimleri yoldular…

Eğer benim Dino aleyhine yazdıklarım, bu adamı gaza getirdiyse, ya da olumsuz etkilediyse gerçekten ‘amatör’ olan kendisidir. İlk 4 hafta ayakta zor duran Dino’cular bana böyle sorular soruyor da, buradan yanıt vermiş olayım. Biz, Dino daha dünyada yokken vatandaşı merhum beyefendi asil insan Mosheaou, Saffet, Ömeroviç, Mirkoviç gibi dünya yıldızlarıyla çalışmış gazeteciyiz…

Çıksın, oynasın, gollerini atsın, güzel asistlere devam etsin. Parasını hak etsin. Karakteri, kişiliği bizi artık zerre kadar ilgilendirmiyor. Adam ailesini özlemişse, orada kalıp moral depoluyorsa, zaten profesyonel değildir… Duygusal bir sıradan amatördür. Mesela transferle gitmek istiyordu, ne oldu ?..

Pek taliplisi çıkmadı galiba…

Kürkçü dükkanına döndü bizim tilki…

Millet demek ki 9 gole kanmıyor…

İstikrara bakıyor…

Rakamlara bakıyor…

Sakatlığa bakıyor…

Karaktere bakıyor…

Neyse, yarın Ümraniye maçında eğer şans verilirse, çıkar onar, gol atar, attırır diyorum…

Buna gerçekten inanıyorum…

Adam küllerinden doğan bir yeteneğe sahip…

Yarın Ümraniye maçından umutluyum…

Çünkü haftalık yaşanan bir lig oynuyoruz…

Doğal olarak bahisçilerin gölgesi takımların üzerinde…

Pardon bahisçi derken menajerlerden ve onların maşa olarak kullandığı özellikle yabancılardan söz etmek istedim…

Unutmayın, Alman mahkemeleri tarafından, uluslar arası kararlarla, Kocaelispor 2, Gebzespor 7 maçta resmen bahis şikecisi olarak hüküm giymiştir…

Bu lekeyi torunlarımızın torunlarına kadar silemeyeceğiz. Onun için yarınki maçta da bahis gölgesinde geçeceğine inandığım için, Ümraniye’nin sürpriz bir kayıp yaşayacağına, bahisçilerin yüklü miktarda voli vuracağına inanıyorum…

Bizim takım şike yapar mı ?..

Yok canıııııııım…

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Romen Stingaciu'ya

50 bin mark ceza

Kocaelispor yönetimi, kampa bir gün geç katılan kaleci Stingaciu'ya 50 bin mark para cezası verdi. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, Romen kalecinin kampa geç katılması sebebiyle 50 bin mark para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Açıklamada, cezanın Stingaciu'nun transfer taksitinden kesileceği de belirtildi. Öte yandan Kocaelispor PAF takımı için daha önce izlenip beğenilen 2 Rus futbolcu İzmit'e geldi. Rusya'nın Vagonnik takımında oynayan Sergey ile Roman, PAF takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

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Çılgın berberin taktiği !..

Galatasaraylı berberde saçını kestiriyormuş. Berber durduk yerde “İlk gittiğin maçı anımsıyor musun?” diye sormuş… Adam “Evet, ne olacak?” demiş sinirli sinirli.

Berber devam etmiş merakla:

– Hangi maçtı?

– Bir Fenerbahçe maçıydı.

– Kadıköy’de mi?

– Evet, oradaydı.”

Aradan bir-iki dakika geçmiş. Berber yine sormuş:

– Hangi maçtı demiştin?

– Fenerbahçe maçı.

– Nerede nerede?

– Kadıköy dedik ya lan!

Bir-iki dakika sonra yine aynı hikâye:

– Demek hayatta gittiğin ilk maç bir Galatasaray – Fenerbahçe maçıydı ha?

Bizimki sinirlenerek:

– Evet, be, Fener maçı dedik ya, niye ikide bir soruyorsun be, delirtecek misin beni ?..!

Berber soru sormasının sebebini açıklamış:

-Fenerbahçe ve Kadıköy dedikçe tüyleriniz diken diken oluyor, ben de rahat rahat tıraş yapabiliyorum.

-YENİ YIL, YENİ BİR DİNO İSTİYORUZ…