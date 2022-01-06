Karamürsel sen nelere kadirsin…

Son haftalarda ülkemizde korkunç bir hengâmedir gidiyor. Hiç kimsenin ne tadı var nede tuzu.

Çarşıya çıkıyorsun esnafın morali bozuk. Emekliye yanaşıyorsun gelecek kaygısına düşmüş. Kendi yaşıtı emekliler dünyayı dolaşırken kendisi ancak evin salonunu geziyor.

Sahildeki kafeteryalara otursa çay üç lira, cebinde o da yok. Herkes kara kara düşünüyor.

Bende atladım bisiklete Karamürsel sahili boyu gezmeye çıktım. Nasılsa yay gibi uzanan bir sahil bandımız var ve bedava. Dünyayı gezemiyorsak bari yakın çevremizi gezeyim dedim.

Hava güzel! Evin önünden merkeze doğru sahilden basıyorum pedallara…

Saf mavi bir sema… Yaprakları dökük ağaçlar… Uyur gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altında karabasan gibi içimize çökmüş fabrikalar, limanlar… Karşı kıyıya inat sol tarafımda yol boyu uzanan sıra sıra çınar ağaçları ve oturma yerleri sağ tarafımda deniz üzerinde salınan martılar, karabatak ailesi ve son günlerde dadanan ördekler!

Çay bahçeleri, Vapur iskelesi ve İlhan Çınar alanını geçiyorum. Balık adası, önünde tablo gibi duran kayıklar her türlü kötü düşünceden uzaklaştırmaya yetiyor insanı.

Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, açıklı koyulu gölgelere bürünen yanı başındaki Yelken kulübü derken Marinaya ulaşıyorum.

Botaniğin yanındaki Bosna çeşmesini, dalış kulübünü yavaş yavaş geçiyor, zamanında onlarca balık çeşidini barındıran Dalyana varıyorum. Şimdiki İzmir’den esinlenerek konulan adı ile “Kordon”. Solumda gözümle görebildiğim taş yığını binalara bakmadan, denizin ötesinde ufukta yer alan fabrikalara bakmadan kısık bakışlarla önümdeki güzellikleri görmeye çalışıyorum.

Rahmetli Dalyancı Remzi amcanın evini geçiyorum. O küçük sıcak duruşu ile balıkçı barınaklarına varıyorum. Rastgele dediğim ağlarını toplayan avuçları nasır bağlamış dört köşe elleri olan Vedat abi ile ayaküstü sohbet ediyoruz.

Dertler burada da bitmiyor, basıyorum pedallara var gücümle hemen uzaklaşıyorum. Sanki dertlerden kaçıyorum.

Eskinin meşhur kırmızı kayalıklarının tam başındayım Rahmetli Abdullah abinin ( Karagöz) Papatya restoranın olduğu yere geliyorum. Papatya restoran olmasa da birden anılar ön plana çıkıyor. Zeytin bağının altındaki masalar gözümün önünde. O masalardaki rakı, beyazpeynir, çoban salata ve cızır cızır pişen o meşhur köftelerinin kokusu geçmişten geliyor burnuma. Ne günlerdi o günler saf, temiz ve mert günler.

Hani bugünlerde uzun adam diyor ya “- Heyy! Heyy! Eskiden benzin kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı be!” hatırlıyor ve gülüyorum.

Anlayamadıkları belki hayatlarında yaşamakta zorlandıkları belki de unuttukları o güzellikleri hatırlıyorum.

Evet! Benzin kuyruğu vardı. Vardı ama ceplerde benzin alacak para da vardı. Ya! Şimdi? Benzin olsa da alacak para yok millette.

Evet! Belki fabrikada üretilen nebati yağı bulamıyorduk ama sütten analarımız, ablalarımız her evde mis gibi tereyağ yapardı. Şimdi yapsana süt alacak para yok, millette. Zeytin bahçelerimizden elde ettiğimiz zeytinyağımız vardı. Şimdi zeytin yok ki, zeytinyağı olsun. Neyse ben Ankara evlerine doğru geliyorum.

O deniz kenarındaki en az 200 yıllık çınarın altına oturuyorum. Sırt çantamdan termosumdaki çayı çıkarıyorum. Hem o güzellikleri yaşıyorum hem çayımı yavaş yavaş yudumluyorum.

Dalıyorum düşüncelere eski günleri ve bugünleri karşılaştırıyorum.

O günlerde belki teknoloji gelişmemişti ama mutluyduk. Bugünlerde çevreyi saran yapay güzellikler ve teknoloji ile donatıldık ama mutsuzuz.

Karar veremedim Eski Türkiye mi güzeldi yoksa Yeni Türkiye mi?

Tam bunları düşünüp bir yandan çıkardığım bilgisayara yazımı yazarken arkamdan davudi sesi biri seslendi.

“-Evlat! Bunları yazacağına son günlerde gazetelerde yalan yanlış boy boy yazılar yazan ve yazdıranları yazsana ”dedi.

Şaşırdım ne oluyor diye döndüm arkama Levent abi. Meğer bayağıdır arkamda duruyor yazdıklarımı okuyormuş.

“-Yok be Levent abi! Şimdi sırası değil, her şeyin zamanı var.” dedim.

Kimlerin ne maksatla yaptığını, ne beklentide olduğunu, beni tanımamasına rağmen kin ve nefret kusan genç bayan avukat kardeşim elbet cevabını Karamürsel halkından alacak. Yapılan ve yapılmak istenenlerin herkes farkında, hiçbir şey yazmaya bile gerek yok.

Her neyse biz yine neşemize günlük hayatın tatsızlıklarından uzaklaşmaya devam edelim. Çayımızı yudumlayıp çevrenin güzelliklerini yaşayalım.

Herkese tavsiye ederim emeklilik dönemlerini üretmeden boş beleş bol çene çalmak yerine ya halkın sorunları için dolaşsınlar ya da verimli yürüyüşlerle vakitlerini geçirsinler.

Bizim için Karamürsel sözde değil, çıkara bağlı değil özde önemli. Bizim için Karamürsel, her güzelliğine hayranlık duyduğumuz, acısını tatlısını içimizde sindirerek yaşadığımız yer.

Karamürsel için dünde, bugünde, yarında elimizi taşın altına sokarız. Bizim için Karamürsel kenardan kenardan bakıp etinden sütünden yararlanacağımız yer kesinlikle değildir.