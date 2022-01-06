Elektrikteki yüzde 127 zam ‘yandım Allah’ dedirtiyor!

Yeni yıla zamlarla başlamıştık…

Elektriğe, doğalgaza, benzine, alkole, sigaraya yüksek zam geldi…

Herkes isyanlarda…

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, gelen zamlar ve halkın mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı… Başkan Çakar’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

**

“Yeni yılın ilk uygulaması olarak devreye konulan yüksek elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak, şirketler kazanacak. Tüketicilerin evrensel haklarından olan temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı kapsamında; ucuz enerjiye yani ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ucuz akaryakıta erişim hakkı yüksek enerji zamlarıyla ayaklar altına alınmıştır. Bu son elektrik zamları ile birlikte dört kişilik bir hanenin aylık ortalama 230 kilowat saat elektrik tüketimi için ödeyeceği bedel 211TL’den 371,50TL’ye yükselecektir. Yani, dört kişilik hanenin ortalama aylık elektrik tüketim bedeli %76 zamlanmıştır.

AYLIK ORTALAMASI YÜKSEK OLACAK

Dört kişilik bir hanenin aylık ortalama doğal gaz tüketimi 80.33 m3’dür. Bu miktar Türkiye’nin soğuk bölgelerinde ve soğuk mevsimlerinde iki ile beş kat artmaktadır. Doğal gaza yapılan zam ile birlikte dört kişilik hanenin aylık ortalama doğal gaz gideri 181.3TL’den 226.6TL’ye yükselecektir. Dört kişilik hanenin aylık ortalama elektrik ve doğal gaz giderleri toplamı 598TL olacaktır. Kış aylarında ise doğal gaz tüketimi ve gideri ortalama 2 kat artacağından dolayı kış aylarındaki dört kişilik hanenin ortalama elektrik ve doğal gaza ödeyeceği bedel ise 825TL olacaktır. Soğuk bölgelerde ve soğuk mevsimlerde ise bu bedel daha da artmaktadır.

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

Özellikle de dar gelirli tüketiciler yüksek elektrik – doğal gaz zamları ve fiyatları nedeniyle ihtiyaçları kadar doğal gazı ve elektriği kullanamayacağından dolayı soğukta ve karanlıkta yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. Yüksek enerji zamları evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır. Bugünkü ekonomik koşullar dikkate alınarak, bilimsel olarak belirlenmiş yoksulluk sınırının altında geliri olan ve hiç geliri olmayan hanelere devlet yardımcı olmalıdır. Örneğin, aylık 230 kilowat saate kadar elektrik tüketen ve yaz aylarında aylık 30 m3’e kadar, kış aylarında ve soğuk mevsimlerde ise aylık 200 m3’e kadar doğal gaz kullanan söz konusu hanelerden herhangi bir elektrik ve doğal gaz ücreti alınmamalıdır.

GELİRİ OLMAYANLARA ÜCRETSİZ OLMALI

Hiç geliri olmayan hanelerin enerji gereksinimlerinin tamamı ise ücretsiz olmalıdır. Bu ücretler devlet tarafından karşılanmalıdır. Tüketicilerin mağduriyetine ve soyulmasına neden olacak olan yüksek enerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı ivedilikle iptal edilmelidir ve tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir. Elektrik ve doğalgazdaki %18 KDV oranı %1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV ile elektrikten alınan enerji fonu kaldırılmalıdır.

İTHALATA DAYALI ENERJİ POLİTİKALARI

Bugün Türkiye’de petrolün %90’dan fazlası ithal edilmektedir. Önemli miktarda akaryakıt ürünleri ithal edilmektedir. Doğal gazın % 98’i ithal edilmektedir. Elektriğin %45-50’ye yakın bölümü ithal doğal gaz ve ithal kömürden üretilmektedir. Türkiye’nin en yüksek ithalat bedeli enerji ithalat bedelidir. 2020 yılında enerji ithalatına yaklaşık 29 milyar dolar ödenmiştir. Dolayısıyla ithalata dayalı enerji politikaları elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerinin pahalanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ithalata dayalı enerji politikalarına son verilmelidir.

ÖZEL ENERJİ ŞİRKETLERİ

Türkiye’de elektriğin yüzde sekseni özel elektrik şirketleri tarafından üretilmektedir. Elektrik dağıtımının yüzde yüzü ise elektrik dağıtım şirketlerince yapılmaktadır. Dolayısıyla özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin amaçları kar etmek olduğundan elektriğin fiyatı tüketicileri mağdur edecek düzeyde yükseltilmektedir. Aynı şekilde doğal gaz, petrol ve akaryakıt ürünlerinin ithalatı ve dağıtımı da özel şirketlerce yapıldığı için satış fiyatları yükseltilmektedir. Bu bakımdan, tüketicilerin enerjide mağdur edilmemesi için özel enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır.

YERLİ KAYNAKLARA EĞİLİM

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünleri temel bir üretim girdisidir. Dolayısıyla, bu üç temel girdiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özel enerji firmalarının tüketicileri mağdur etmemeleri ve enerjinin girdi olarak malların üretim ve maliyet bedelini yükseltmemesi için enerji politikaları kamu yararına göre değiştirilmelidir. Enerjinin ucuzluğu için yerli kaynaklara dayalı enerji politikalarına ağırlık verilmelidir. Özellikle de ülkemizin güneşli ve önemli derecede rüzgârlı bir ülke olması nedeniyle elektrik üretiminin güneşe ve rüzgâra dayalı olarak yapılması belirleyici olmalıdır.

ÜLKEYİ YÖNETENLERE ÇAĞRI

Tüketicilerin yeterli ve ucuz enerjiye erişimi, enerjinin üretimi sürecinde insana, çevreye ve doğaya zarar verilmemesi için enerji politikalarının bu yönüyle de tüketici haklarına uygun olması gerekmektedir. Tüm tüketiciler adına ülke yönetimine çağrıda bulunuyoruz: yaşadığımız enerji sorunlarına ve pahalılığına ilişkin ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin ivedilikle gerçekleştirilmesini diliyor ve bekliyoruz. Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.”

**

Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım… Özetle şunlar isteniyor…

-Tüketicilerin ucuz enerji hakkı ayaklar altında.

-Tüketiciler soğuğa ve karanlığa mahkum edildi.

-Yüksek enerji zamları tüketici hakları ve kamu yararına aykırıdır.

-Dar gelirli hanelere devlet enerji desteği vermelidir.

-Yüksek enerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı iptal edilsin ve tüketici soygunu sonlandırılsın.

-Elektrik ve doğalgazdaki % 18 KDV oranı % 1’e indirilsin.

-İthalata dayalı enerji politikaları sonlandırılmalıdır.

-Özel enerji şirketleri kamulaştırılsın.

-Enerji politikaları kamu yararına değiştirilmelidir.

-Yerli kaynaklara dayalı enerji politikaları belirleyici olmalıdır.

-Enerji politikaları tüketici haklarına uygun olmalıdır.

YAPILAN ZAMLAR YA GERİ ALINMALI

Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamalarına katılıyorum…

Elektriğe yüksek oranda zam geldi…

Yüksek elektrikler, vatandaşı daha da zor durumda bırakacak…

Son gelen zamlar sonrasında vatandaş ‘yandım Allah’ diyor…

Yapılan zamlar ya geri alınmalı, ya da maaşlara yeniden bir düzenleme yapılmalı…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vatandaşın gündemi

EKONOMİK KRİZ

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2021 yılı sonuçları önceki gün açıklandı. Aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 26 ilde yapılan araştırmada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Açıklamanın tamamını dünkü gazetemizde yayınladık… Önceden ilk sırada korona ve mülteci sorunu vardı… Şimdi ise ilk sırada ekonomik kriz var…

VADANTAŞIN EN

ÖNEMLİ MESELELERİ

Ekonomik kriz yüzde 22,7

Mülteci sorunu Yüzde 17.9

Koronavirüs salgını Yüzde 15,8

Hak ve özgürlük Yüzde 7.3

Terörle mücadele Yüzde 7.2

Eğitimdeki sorun Yüzde 0.1

**

Tabloya baktığımızda, ekonomik kriz ilk sırada iken, mülteci sorununun koronavirüsün üstünde olması dikkat çekici.

Xxxxxxxxxxxxxx

İtfaiye ve 8 dakika!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021 yılındaki raporu paylaştı… 2021 yılında Kocaeli genelinde 9 bin 772 olaya müdahale edildi… İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 8 dakika olarak açıklandı… Sanırım 8 dakika, iyi bir müdahale zamanı.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Yuvacık Barajı'nda

su seviyesi yüzde 52!

Hatırlanacağı gibi geçen yıl, istenilen düzeyde yağış olmamıştı… Epeyce zorluk yaşanmıştı… Sapanca Gölü’nden su takviyesi yapılmıştı. Sanırım bu yıl yağış düzeyi iyi… Zira ilimizin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. Yani barajın yarısı dolu… Geçen yıla göre iyi durumdayız.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Kartepe ve piknikçiler!

Önceki gün haber ajansları Kartepe’de kayak merkezi çevresinde piknik alanlar ve yollardaki çöplüklerle ilgili bir haber gönderdi… Baktım fotoğraflara, gerçekten de doğa tahrip edilmiş. Kartepe’de karlar üzerinde mangal yapanlar, mangal kömürlerini, cam ve plastik atıkları çevreye atarak çevreyi kirletiyorlar. Doğal olarak etraf çöplüğe dönüyor. Çöp yığınları oluşuyor… Sadece Kartepe için değil, pikniğe giden herkes, çöpünü ya çöp kutusuna atmalı, çöp kutusu yoksa, atsın arabasının bagajına, en yakındaki çöplüğe atsın. Bu doğa bizim…

Xxxxxxxxxxxx

Sağlıkçılar zam istiyor

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, memur zammı hakkında açıklamalarda bulunan. Yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “Sağlık çalışanlarına ödenen ekonomik değerlerin tamamına yüzde 50 zam, geçmiş kayıpların telafisi için katsayıya bağlı seyyanen 1000 TL. Ek Zam ve Yüzde 3 enflasyon refah payı uygulamasını hayata geçirmelidir” dedi... Pandemi süreci Mart 2020’de başladı… 2 yıldır devam ediyor, ne zamana kadar süreceği de bilinmiyor… Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yeterli desteğin verilmediğini düşünüyorum.