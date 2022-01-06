Özel okullarda fahiş zam uygulamasına kim dur diyecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başında rutin bir zam politikası uygulayan özel okullar, velilerin kesesine çok da vicdansızca davranmadı.

Ancak 2021 yılının özellikle son çeyreğinde daha da net olarak hissedilen ekonomik darboğaz, doların yükselişi, enflasyonun yüksek çıkması, dövizin yükselişiyle artan fiyatların, dövizin gerilemesiyle düşmesi okulları da ciddi oranda etkiledi.

Özel okullar, belki de tarihinin en yüksek zammını uyguladı. Veliler duruma tepkili. Kayıt yenileme işlemi için erken kayıt döneminde bile cep yakan yeni okul fiyatları son günlerde velilerin en öncelikli konularından biri haline geldi.

Peki, özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir?

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022- 2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranını yüzde 62,98 olarak açıkladı.

Yani özel okullar yüzde 63’e kadar zam uygulanabileceğini söylüyor.

Yasal olarak ise okullar, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, “Okul ücretleri artış oranı bir önceki yılın okul ücretine yine bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE) /2 oranına en fazla %5 oranında artış yapılarak belirlenmelidir” diyor.

Bu da bu yıl yapılabilecek olan en yüksek zammın yüzde 45’i geçemeyeceği anlamına geliyor.

İlimizde bulunan özel okulların önemli bir kısmı zamlı fiyatlarını belirledi. Eğer kayıt yenileyecekseniz yeni zamlı fiyatlara göre yeniliyorsunuz, ama yeni kayıt olacaksanız kesenin ağzını biraz daha açmanız gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemlerinde ilimizdeki okullar arasında yüzde 18 zam uygulayanlar da var, yüzde 100 zam uygulayanlar da…

Kentimizin en popüler okulları arasında yer alan birçok eğitim kurumu artışlarını yüzde 32 ila 45 arasında gerçekleştirdi. Ancak yüzde 62-70 hatta yüzde 100 uygulayan okullar da var.

Gazetemizi arayan bir veli, ilkokula giden çocuğu için bu yıl eğitim ve yemek bedeli olarak 17 bin TL ödediğini ancak yeni eğitim öğretim dönemi için 27 bin TL eğitim, 7 bin TL de yemek ücreti talep edildiğini söylüyor.

Zammın yüzde 100 olarak uygulandığını söyleyen veli ya okulunu değiştirecek ya da çocuğunu özel okuldan alıp devlet okuluna verecek.

Gelin birlikte bir hesap yapalım. Ortalama bir özel okulun bir aileye kaça mal olduğunu görelim…

2022-2023 eğitim öğretim dönemine yeni kayıt yaptıracak bir öğrenci için istenilen ortalama eğitim bedeli, iyi bir okulda 41 bin TL tutuyor. Butik okullarda ise, bu rakam 25 bin TL civarında. Buna ek olarak iyi bir okulda yemek ücreti 10 bin, ortalama bir okulda ise 7 bin.

Yani iyi bir özel okul 51 bin TL, ortalama özel okul 34 bin TL

Kitaplar 3-4 bin TL

Okul forma ve kıyafetleri 3-5 bin TL

Servis fiyatları ise şimdilik 9-10 bin TL

Çocuğunuzu iyi bir ilkokula gönderecekseniz 71 bin TL’yi gözden çıkartmanız gerekiyor.

Ortalama bir okula gönderecekseniz ise, en düşük yıllık masraf 54 bin TL’yi buluyor.

İşin özü özel okulda çocuk okutuyorsanız lise bitene kadar bir ev, bir araba parasını gözden çıkartmanız gerekiyor.

Milli Yol Partisi, Kocaeli’de de teşkilatlanıyor

BBP’nin merhum Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları tarafından kurulan Milli Yol Partisi (MYP) Kocaeli’de de teşkilatlanıyor. Partinin Kocaeli bölge sorumlusu kurucular kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Said Özer, Kocaeli’deki teşkilatın bir an evvel kurulması için Recep Süslü’yü il başkanı olarak atadı. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde D-100 Karayolu üzerinde tutulan il binası da tefriş edilmeye başlandı. Tefrişin ardından da il binası için açılış yapılacak. MYP İl Başkanı Süslü, “İl yönetimimizin çoğunluğunu oluşturduk, Kocaeli’de tüm ilçelerde teşkilatlarımızı hızlı bir şekilde kurup il kongremizi şubat ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz” dedi.

Buse İpek artık 7 yaşında

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bürosu Sorumlusu Murat Ulaşan ve Ebru Ulaşan çiftinin kızları Buse İpek, 7’nci yaş gününü kutladı. Aile arasında düzenlenen kutlamaya için tüm hazırlıkları anneanne Selma Nuray yaptı. Donanma İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Buse İpek Ulaşan, yeni yaşında aldığı hediyelerle mutlu oldu. Doğum günü pastasını üfledikten sonra bebeklik arkadaşı Kaan ile gün boyu oyun oynayan küçük Buse, unutamayacağı bir doğum günü yaşamış oldu.