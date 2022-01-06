Süleyman Soylu ve “Allah ile siyaset yapma”

Hani, sabrın taşar, dayanamazsın “Bu kadarına da pes” dersin ya…

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçenlerde herkese “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Bugün cuma, bilerek bu konuyu bugüne sakladım.

Soylu, Bursa’daki konuşmasında ne demişti?

“Cenab-ı Allah biliyor, milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır.”

Soylu’nun bu konuşması, önemli ipuçları veriyor.

Şöyle sıralayayım:

*Eskiden bu kadar değildi, baktı gördü iyi sonuç alınıyor, o da ”Allah ile siyaset yapma”ya karar verdi.

*Milleti “din” ile “Allah” ile aldatarak yoluna devam etmek istiyor.

*Anlaşılan, “ustasından” iyi ders almış.

Suçu Allah’a atmanın çaresizliği

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Bakan Süleyman Soylu’nun üzerine basa basa “Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” ifadesi, hem “yüksek faize” hem de “yüksek döviz kuruna” esir olmuş bir iktidarın çaresizliğini yansıtıyor.

Suçluluk psikolojisi içindeler.

Ben yapmadım, o yaptı.

Ben yapmadım, o yaptırdı.

Memleketi rezil hale biz getirmedik, bize bütün bunları yaptıran Allah!

Şimdi soralım:

*Yüzde 36 enflasyonu Allah mı istedi?

*İşçiyi, esnafı, çiftçiyi, memuru, emekliyi perişan etmenizi Allah mı istedi?

*Milletin 128 milyar dolarını buharlaştırmanızı Allah mı emretti?

*Devletin servetini; yani fabrikalarını, arsalarını, bankalarını, limanlarını Allah mı sattırıyor size?

*20 Aralık gecesi, dövize takla attırarak on binlerce küçük yatırımcının “çarpılmasını” Allah mı istedi?

*Ülkeyi “çalışma ekonomisi” ile değil de, “borç ekonomisi” ile yönetmenizi Allah mı söyledi?

Ülkeyi perişan, insanların umutlarını yok ettiler, şimdi suçu Allah’a atıyorlar, Allah’a sığınıyorlar.

Haydi dini literatürle ifade edeyim; bütün bu yaptıklarınız Allah’ın gücüne gitmez mi?

Sonra, bu yaptığınız yine dini literatüre göre söyleyeyim, “Şirk” değil mi?

Şirk, “Allah’a ortak koşmak” demektir ve en büyük günahtır.

Suçlar, “Allah” diyerek örtülemez.

20 yıl iktidarda kal, yapılmaması gereken her şeyi yap, sonunda kalk bütün hata ve haksızlıklarına Allah’ı ortak et.

Müslümanlık bu mudur?

Uyanıklığa bakın, o zaman sade vatandaş da haksızlık yapsın, ne bileyim hırsızlık yapsın, cinayet işlesin, rüşvet alıp verme işine karışsın, devlet malına el uzatsın, cinsel suç işlesin, sonra da çıkıp “Bütün bunları yapmamı Allah istedi” deyip, sorumluluktan sıvışmaya kalksın.

Var mı böyle bir dünya?

Bu yapılanları görenler, İslam’a nasıl ısınır?

Tabii, işin en üzücü tarafı; Bakan Süleyman Soylu’nun “Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” konuşmasından sonra, Diyanet İşleri Başkanı çıkıp, tek laf etmedi.

“Bakan bey bakan bey, yaptığınız yanlıştır” demedi.

Her konuya maydanoz olan fetvacı profesörlerden de tık çıkmadı.

İnanın memleketimize de, İslam’a da yazık ediyoruz.

Başka söylenecek bir şey yok!

SEKA’nın son taşınmazı

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“SEKA’nın son taşınmazları satıldı” başlıklı şu haberi okuyunca içim cız etti.

“Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ndeki 2 bin 285 metrekarelik taşınmazın 3 milyon 486 bin liraya Kemalettin Kamit’e, 1.209 metrekarelik taşınmazın 1 milyon 342 bin liraya Talat Yaşar Turtbay’a satışına onay verildi.”

Hepsi bu kadar.

Böylece Türkiye’nin dev kâğıt sanayi kuruluşu SEKA’nın son kırıntısı da ortadan kaldırılmış oldu.

SEKA’yı ufalaya ufalaya yok ettiler.

Türkiye, şimdi kâğıtta da tamamen dışa bağımlı!