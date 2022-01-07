Bu milleti “enflasyon manyağı” yaptılar

Fazla lafa gerek yok, rakamlar konuşsun.

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında ülkemizde enflasyon oranı yüzde 29.7 imiş.

Diğer yıllara bakalım:

*2003, yüzde 18.4

*2004, yüzde 9.35

*2005, yüzde 7.72

*2006, yüzde 9.65

*2007, yüzde 8.39

*2008, yüzde 10.06

*2009, yüzde 6.53

*2010, yüzde 6.40

*2011, yüzde 10.45

*2012, yüzde 6.16

*2013, yüzde 7.40

*2014, yüzde 8.17

*2015, yüzde 8.81

*2016, yüzde 8.53

*2017, yüzde 11.92

*2018, yüzde 20.30

*2019, yüzde 11.84

*2020, yüzde 14.60

*2021, yüzde 36.08

Gördüğünüz gibi…

AKP Türkiye’yi almış, dolaştırmış dolaştırmış indirmiş çıkarmış, enflasyonda başlangıç noktasından daha kötü bir noktaya getirmiş.

Yüzde 36.08!

Törpülenmişi, makyajlanmışı bu.

Gerçek enflasyon yüzde 70-80’lerde.

Dünyada da rekor

*****

Dünya enflasyon liginde de oldukça başarılıyız (!).

İlk 10 ülke içinde 8’inci sıradayız.

Ülkelerin sıralaması ve enflasyon oranları şöyle:

*VENEZUELA : Yüzde 1198

*SUDAN : Yüzde 340

*LÜBNAN : Yüzde 201

*SURİYE : Yüzde 139

*SURİNAM : Yüzde 69.5

*ZİMBABVE : Yüzde 60.74

*ARJANTİN : Yüzde 51.2

*TÜRKİYE : Yüzde 36.08

*İRAN : Yüzde 35.2

*ETİYOPYA : Yüzde 33

Nasıl, altımızdaki ve üstümüzdeki ülkelerin ne kadar “zımbırtı” ülkeler olduğunu görüyorsunuz, değil mi?

Neymiş?

Türkiye yakında “ekonomisi en güçlü 10 ülke” arasına girecekmiş…

Hedef “zirve”, bulunduğumuz yer “dip”!

Enflasyonun köpüğü

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Ekonomide yeni bir deyim moda oldu.

Dövizin köpüğü…

Enflasyonun köpüğü…

Dövizin köpüğünü almışlar, sıra gelmiş enflasyonun köpüğünü almaya.

Nasıl olacak bu?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 79.89 olarak açıklandı.

Yani üretici, pahalıya ürettiği malı “salaklık yapıp” tüketiciye daha düşük fiyattan verecek de mi enflasyon düşecek?

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ile TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) arasında yüzde 43.81’e ulaşan bir makas var.

Bu da demek oluyor ki, çok değil önümüzdeki birkaç ayda enflasyon yine acayip oranlarda artacak.

Zaten bunun ilk işaretleri 2022’ye adım attığımız ilk dakikalarda gelmedi mi?

Enflasyon ateşi ortalığı yaktı, yakmaya devam ediyor.

Ne oldu o ekonomi öğretisine?

******

“Faiz neden, enflasyon sonuç” diye aylarca milletin kafasını ütülediler, işte sonuç ortada!

Bütün sistem tersine işliyor.

Faizi düşürdüler, ama enflasyon zirveye koşuyor.

Dahası, faizi kâğıt üzerinde düşürdüler, ama piyasa faizi artmaya devam ediyor.

Yine kendilerine göre güya “dövizin köpüğünü” aldılar, müdahale etmeseler kurlar da tekrar pik yapacak.

Müdahale ettikleri halde her gün üzerine koya koya gidiyor…

Ekonomi “tepetaklak” oldu, ne yapılsa ne edilse artık “dikiş tutmaz” hale geldi.

Her gün yeni bir “ekonomik felaket” haberiyle güne başlıyoruz, günün sonunda nasıl bir sürprizle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

Asgari ücretliler, memur ve emeklilere yapılan zamlar mı?

Geçiniz onları!

Fasa fiso!

Göz boyama, algı yaratma.

O zamlar, daha ceplere girmeden uçup gitti.

Birkaç ay sonra “eksi” yazmaya başlar.

Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz, “enflasyona sevinen bir ülke” olduk.

Neymiş?

Enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, maaşlar da o kadar artacakmış.

“Enflasyon manyağı” yaptılar bizi.

Ülkemizin getirildiği nokta bu!