TÜİK, enflasyonu hangi marketten derliyorsa, oradan alışveriş yapalım!

Enflasyon, son 19 yılın rekorunu kırdı… Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2021 yılı enflasyonunu yüzde 36.1 açıklayan TÜİK’in sepetindeki 25 temel gıda maddesinin fiyatı yüzde 47 arttı. Maaş zammı, mutfak zammına yenik düştü. Sözcü’den Erdoğan Süzer, TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu… Birlikte okuyalım;

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan enflasyonu bile mutfaktaki yangını gizleyemedi. Son bir yıllık enflasyonu yüzde 36.1 olarak ilan eden TÜİK'in verilerine göre, halkın en çok tükettiği 25 temel gıda maddesinin fiyatı aynı dönemde yüzde 47 zamlandı. Ekmekten bulgura, makarnadan patatese kadar mutfakta kullanılan temel gıda maddeleri arasında fiyatı yüzde115 artan ürünler bile var.

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TÜİK'in tabloları üzerinden seçilen 25 temel gıda maddesi listesinin başında yer alan ekmeğin kilogram fiyatı 2021'nin aralık ayından 2021'in aralık ayına kadar geçen sürede 7 liradan yaklaşık 11 liraya çıktı. Bu veri, TÜİK'in hesaplarına göre dahi ekmeğe bir yılda yüzde 54 oranında zam geldiğini gösteriyor. Aynı dönemde yine halkın en çok kullandığı temel gıda maddeleri arasında yer alan makarna yüzde 60, un yüzde 86, bulgur yüzde 55, şehriye yüzde 61 zam gördü.

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TÜİK'in derleme yaptığı marketlerde 1 litre ayçiçek yağının fiyatı son bir yılda 16 liradan 28 liraya, şeker 5.5 liradan 8 liraya, süt 5.2 liradan 9 liraya peynir ise 31 liradan 38 liraya çıktı. Bu dönemde tavuk etindeki artış kuzu ve dana eti fiyatlarını katlayarak yüzde 86'ya ulaştı.

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MAAŞ ZAMMINI KÜÇÜLTÜYOR

Maaşlara enflasyon zammı TÜİK'in yüzde 36.1 ilan ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre yapılıyor. Halkın en çok kullandığı ürünlerdeki artışa bakılmıyor. Bu nedenle memur ve emekliler TÜFE'ye yenilmese de gerçek enflasyona yenik düşüyor.

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“TÜİK bu fiyatları hangi marketlerden derliyorsa biz de oradan alışveriş yapalım. O fiyatları biz neden göremiyoruz” diyerek tepki gösteriyor…

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Vatandaşın bu görüşüne katılıyorum… Gerçekten de TÜİK, enflasyon rakamlarını hangi marketlerden derliyorsa, açıklasın biz de gidip o marketlerden alışveriş yapalım.

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25 TEMEL GIDAYA GELEN ZAMLAR (TL)

TEMEL ARALIK ARALIK FARK

GIDA 2020 2021 YÜZDE

Ekmek 7 10.76 53.7

Makarna 5.79 9.25 59.8

Un 5.14 9.55 85.8

Bulgur 5.77 8.93 54.8

Şehriye 5.71 9.21 61.3

Pirinç 12.65 14.83 17.23

Ayçiçek yağı 16.06 28.23 75.8

Zeytinyağı 35.85 50.21 40.1

Şeker 5.42 8.09 49.3

Zeytin 26.81 34.95 30.4

Çay 33.85 40.13 18.6

Kahve 57.3 105.19 83.6

Süt 5.2 8.96 72.3

Yoğurt 6.4 11.17 74.5

Peynir 30.62 37.9 23.8

Dana eti 50.98 79.58 56.1

Kuzu eti 64.15 83.69 30.5

Tavuk eti 14.48 26.96 86.2

Salça 10.64 12.53 17.8

Kuru soğan 2.42 2.25 -7.0

Patates 2.34 5.04 115.4

Kuru fasulye 16.51 17.89 8.36

Mercimek 11.56 18.58 60.7

Nohut 10.07 16.75 66.34

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Rakıya yapılan

zam belli oldu

Yılbaşında iğneden ipliğe zam yapılmıştı… Rakı da zamdan nasibini aldı… Özel Tüketim Vergisi'ne yapılan yüzde 47.40'lık zam, sigara ve biranın ardından rakı, viski, votka, cin ve likörlerin de etiketlerine yansıdı. 35'lik rakılara 37-60 TL arasında, 70'lik rakılara ise 74-110 TL arasında zam geldi. 35’lik rakı 129, 70’lik rakı 249 lira oldu… Biranın tanesi de 14.5 liradan 22 liraya çıkarıldı…

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10 yıl içinde

parola kalkar mı?

Siber güvenlik şirketi ESET, önceki gün gazetemize bir açıklama gönderdi… Açıklamanın bir bölümü şöyleydi; “Önümüzdeki on yıl içerisinde parolaların tarihe karışacağı tahmin ediliyor. Ancak parolaya alternatif yöntemler hâlâ parolanın yerini alma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Dolayısıyla bu konuda kullanıcılar inisiyatifi ele almalıdır. Dikkatli olun ve giriş verilerinizi güvende tutun”.. 10 yıl içerisinde parola kalkacak ise, yerine ne konacak… Zaten bilgisayar korsanları, vatandaşın başına bela olmaya devam ediyor.

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İYİ Parti’den park tepkisi!

İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yürüyüş Yolu Projesi ile ilgili sıkıntıyı dile getirdi… Ulugazi İlköğretim Okulu'nun önüne yapılan park ile ilgili bir açıklama yapan Filiz, " Bu parkın amacı nedir, başka yer mi bulamadınız?” diye sordu… KBB yöneticilerinin öğrencilerin dikkatini dağıtarak neyi hedeflemekte olduğunu ve Valilik ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün buna nasıl göz yumduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

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Yenicuma Camii'nin önündeki alana bu parkı yaparak öğrencilerimizin daha rahat ders görmesi ve daha güvenli bir oyun alanı oluşturulabilirdi. Yürüyüş Yolu çalışmalarında yaptıkları plansızlıkta zaten İzmit trafiğini felç eden KBB'si, öğrencilerimizin eğitimleri yanı sıra çocuklarımızın güvenliğini sabote etmekten vazgeçmeli" dedi… Büyükşehir Belediyesi, eleştirilere dikkat etmeli diye düşünüyorum.