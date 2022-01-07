2021 yılından unutamadığımız günler

Değerli okurlarımız bir önceki yayınlanan makalemde 2021 yılının geride kaldığını belirterek 2022 yılının umut yılı olması temennisi dile getirmiştim.

Koskoca 2021 yılında çok sıkıntılar ve acılar çektiğimizi unutmak tabii ki mümkün olmaz.

Örneğin, hepimizin sevip saydığı rahmetli Mülazim ağabeyimiz için ve Kocaeli Gazetemiz ile yerel basınımız ile Azerbaycan medyasında haber olarak birçok yerde yayınlanmış unutamadığımız faaliyetlerimizden birisini bugün yoğun talep üzerine yeni yılımızda sizin ile paylaşıyorum.

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz ile İçişleri Bakanlığımızın ortak projemizde "Ermeni İddialarına Açıklık getirme" konferansımızda İstanbul Milletvekilimiz ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım Bey’e plaketini rahmet ve saygıyla andığımız Mülazim Pahsa abimiz takdim etmişti.

Kendisini unutmayacağız ruhu şad olsun.

Yine bütün faaliyetlerimizde desteklerini esirgemeyen her etkinliğimiz ile tertiplediğimiz konferanslarımızda konuşmacı olarak katılan Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker Bey’in Türk dünyasına verdiği önem ve katkıları unutmayacağız.

Konferansımızda ve bütün faaliyetlerimizde Büyükşehir Belediyemiz adına katılıp destek veren, konferansımızda konuşmacı olan Başkanvekilimiz Yaşar Çakmak Bey’i unutmayacağız.

Konferanslarımızda konuşmacı olarak katılan Prof.Dr Teymur Rzayev hocamıza,

Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık Bey’e ve Elçibey Vakfı Başkanı Agil Samedbeyli Bey’e konferansta konuşmaları nedeni ile teşekkür ediyoruz.

Her zaman desteklerini esirgemeyen ve birlikte güçlü olduğumuz dernek başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Tarihe mal olan hizmetlere destekler asla unutulmaz ve unutmuyoruz.

Nice mutlu yıllara..

ORTAK PROJEMİZİ BAŞARI İLE BİTİRDİK

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz ile İçişleri Bakanlığımız arasında 2020 projemizi başarı ile yürüttüğümüz için 2021 yılında tekrar ikinci proje verildi.

Her iki projede de Ermeni yalanlarını deşifre eden tarihi belge ve bilgiler ışığında konusunda bilgi sahibi kişiler tarafından konferans yapılarak bildirileri kitap olarak yayınlayıp bedava dağıtımı yapılmıştı.

Ayrıca faaliyetler Azerbaycan’ın Sesi Dergimizde yayınlanarak kitap ve dergiler başta Azerbaycan olmak üzere ilgili kişi ve yerlere parasız dağıtımı yapıldı.

Bu başarılı çalışmalarımızda destek veren ve bizzat katılan herkese ayrıca başta Kocaeli Gazetemiz olmak üzere değerli basınımıza çok teşekkür ediyoruz.

Tarihe hizmet hepimizin borcudur.