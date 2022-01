Televizyon şüphesiz ki birçoğumuzun hayatında önemli bir yer kaplıyor. Televizyon kanallarının olmazsa olmazı da diziler. NG Araştırma olarak birçoğumuz için vazgeçilemeyecek boyuta gelen dizilerle ilgili bir araştırma yaptı. Dizi konulu kamuoyu araştırması, 23 – 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 1831 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleşti.

Televizyon hala vazgeçilmezler arasında!

Bilindiği üzere internet dünyasının son yıllardaki hızlı gelişimi dizi/film sektörüne de yansımış durumda. Çok değil, yaklaşık 10 yıl önce dizileri sadece televizyondan izleyebilirken, günümüzde internet üzerinden takip edebileceğimiz bir çok dizi platformu bulunuyor. Bu çeşitliliğin artması, bakalım katılımcıların tercihlerine nasıl yansımış!

Her 10 kişiden 6’sı dizileri TV’den izliyor

Sonuçları incelediğimizde, internet üzerindeki dizi platformlarının günden güne sayısının artmasına rağmen, katılımcıların ilk tercihinin televizyon olduğunu görüyoruz. Her 10 kişiden 6’sı dizileri en çok televizyondan takip ettiğini belirtirken, 2’si ise son dönemlerde oldukça popüler olan Netflix platformunu tercih ediyor. Puhu TV, Blu TV ve Tivibu ise katılımcıların diğer tercih ettiği platformlar.

En beğenilen Türk Dizisi hangisi?

Kanallar arasındaki bu büyük rekabetin, seyirciler arasında en ilgi çeken noktalarından biri diziler oluyor. Öyle ki ülkemizdeki dizi sürelerinin uzun olması sebebiyle, dizilerin reytingi, doğrudan kanalların reyting seviyesini etkiliyor. Dizi çeşitliliği açısından zenginlik yaşadığımız bu dönemde, en beğenilen dizilerin listesi ilgi çekici, hadi birlikte inceleyelim! Katılımcılar tarafından en büyük ilgiyi gören dizi, her 10 kişiden 1'inin en beğendiği dizi olan 'Gönül Dağı'. Gönül Dağı dizisini çok az bir farkla 'Yargı' takip ediyor. 'Yasak Elma', 'Camdaki Kız' ve 'Arka Sokaklar' da birbirine çok yakın oranlarla 'Gönül Dağı' ve Yargı'nın arkasından geliyor.

Özlediğimiz diziler hangileri?

Ülkemizde şu an yayınlanan dizi sayısı fazla olsa da, daha önce bitmiş bazı dizilerin seyircilerin gönlündeki yeri her zaman ayrı. Son 10 yıla damgasını vurmuş dizilerden, en çok hangisini beğendiklerini sorduk. Sonuçları detaylı incelediğimizde, katılımcılar arasında büyük bir farkla öne çıkan bir dizinin olmaması, bu dizilerin her birinin, farklı kitleler tarafından beğenildiğini gösteriyor.

Katılımcılar tarafından en çok özlenen Türk dizisi, aldığı %11’lik oy oranıyla Diriliş Ertuğrul. %10’luk oy oranıyla Çukur 2. sırayı alırken, %9’luk oy oranıyla Kurtlar Vadisi 3. sırada. Katılımcılar arasında popüler olan diğer diziler sırasıyla; Avrupa Yakası (%8), Aşk-ı Memnu (%7), Ezel ve Muhteşem Yüzyıl (%6).

En sevilen oyuncular kimler?

Ülkemizde dizilerin bu kadar popüler olmasının ve hafızalarda yer etmesinin önemli nedenlerinden biri, oyuncular. Öyle ki bazen sadece bir oyuncuyu sevdiğimiz için bile oynadığı diziyi takip edebiliyoruz. Bu nedenle günümüzde, bir dizi hazırlanırken, dizinin senaryosu kadar, oyuncu seçimleri de önemli rol oynuyor. Katılımcılara ülkemizin en popüler oyuncuları arasından en sevdikleri oyuncuları sorduk.

Araştırma sonuçlarına baktığımızda, katılımcıların en sevdiği erkek oyuncu %13’lük oy oranıyla, Çukur dizisindeki performansıyla çok konuşulan Aras Bulut İynemli oldu. Kenan İmirzalıoğlu %10'luk oy oranıyla 2. olurken, Engin Altan Düzyatan ise %9’luk oy oranıyla 3. sıraya yerleşti.

Katılımcılar, en beğendiği kadın oyuncu sorusunda ise %13’lük oranıyla 'Masumlar Apartmanı' dizindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Ezgi Mola’yı 1. sıraya koydular. Beren Saat %7’lik oranla 2. sırayı alırken, Cansu Dere %6’lık oranıyla 3. sırada.

Türk Dizileri kaliteli mi?

Hepimizin izlerken keyif aldığı, zaman zaman yeni bölümünü sabırsızlıkla beklediği diziler var. Fakat genel olarak düşünüldüğünde acaba Türk Dizileri’nin kalitelerini nasıl buluyoruz? Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar bir hayli ilginç. Her 10 Kişiden 5’i ülkemizdeki dizileri kaliteli bulurken, 3’ü ise ortalama bir kalitede olduğunu belirtti. Kalan 2 kişi, dizilerin kalitesiz olduğunu düşünüyor.

Yabancı dizi izliyor muyuz?

Özellikle son dönemlerde hayatımızda büyük yer edinen dizi platformlarıyla yabancı dizilere erişim olanağımız bir hayli arttı. Buna bağlı olarak da yabancı dizi izleyenlerin sayısında artış olması aşikar. Peki, ne kadarlık bir kesim yabancı dizi izliyor? % 54'lük bir oranla yabancı dizi izleyenler, izlemeyenlerin oranını geçmiş durumda.

En beğenilen yabancı diziler

En beğenilen Türk dizilerine değindik. Şimdi de son 10 yılın en beğenilen yabancı dizilerine bakalım. Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden olan La Casa De Papel %19'luk oranıyla 1. sıraya yerleşiyor. Onu %16'lık oranıyla Game Of Thrones izliyor. Sherlock ve Prison Break ise %11'lik oranlarıyla 3. sırayı paylaşıyorlar.

Dizilerin üzerimizdeki etkisi ne ölçüde?

Özellikle Türk dizilerinin uzunluğunu göz önünde bulundurursak çok büyük vaktimizi harcadığımız diziler bizi ne kadar etkiliyor? Her 2 kişiden 1'i dizilerin insanları psikolojik olarak etkilediğini düşünüyor. %44'lük bir oran kısmen etkilediğini düşünürken, etkilemediğini düşünenlerin oranı ise yalnızca %5. Katılımcıların kendilerini ve çevrelerindekileri ifade ettiği bu sonuçlara baktığımızda, izlediğimiz ve bize sunulan içeriklerin gerçekten çok önemli olduğunu görüyoruz.

İzlemek istediğimiz dizi türleri hangileri?

Genelde televizyonlarda birkaç dizi türü üzerinde yoğunlaşıldığını görüyoruz. Pek, insanlar hangi türde dizilerin çekilmesini istiyorlar? Bilim Kurgu %21'lik oranla 1. sıraya yerleşirken, % 20'lik oranıyla Komedi onu takip ediyor. Aile dizisi çekilmesini isteyenler ise % 14 ile 3. oluyor. Yine görüyoruz ki; toplum olarak aynı tür dizilere fazlasıyla doymuş durumdayız.

Yabancı Dizi mi Yerli Dizi mi?

Kalan hayatımızda yalnızca yerli ya da yabancı dizi izleyebileceğimizi düşünelim. Bu durumda tercihimiz hangisi olurdu? Her 10 kişiden 6'sı kalan hayatında yerli dizi izlemek isteyeceğini söyledi. Diziler konusunda tam olarak aradığımızı bulamasak da yine de yerli diziler bizim için çok önemli.

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENMENİN İLKELERİ:

-Alınan besinlerin içerik ve oranları fizyolojik olmalı

-Alınan enerji miktarına dikkat edilmeli.

-Öğünler sık ve az olarak alınmalı

-Protein ve karbonhidrat oranlarına dikkat edilmeli.

-Yağ sınırlamasına önem vermeli.

-Taze meyve ve sebze tüketimi artırılmalı

Hata yapmaktan neden korkarız?

Uzman Psikolog Tuğba Masalcı, hata yapmakla ilgili önemli bilgiler verdi.

Mükemmel olmayan her şeyin korkunç olduğuna ve küçük kusurların bile felakete yol açacağına inanma eğiliminde olan insanlar için mükemmeliyetçi tanımlaması yapılır. Bu tip kişiliğe sahip insanlar, böyle düşündüklerinden dolayı da hata yapmaktan çok korkarlar. Mükemmel olmaya çalışmak, kendilerini stresli hissetmelerine ve çoğu zaman kendileriyle ve yakın çevresi ile ilgili hayal kırıklığına uğramalarına neden olur.

Sezgisel olarak, mükemmeliyetçiliğin gerçekçi olmadığını ve kısıtlayıcı olduğunu biliyoruz.

**

Mükemmellikle ilgili en önemli sorun, ulaşılamaz olması ve gerçekçi olmamasıdır. Mükemmeliyetçi kişilerin, öncelikle kendisini daha sonra çevresindeki herkesi sık sık eleştirmesinin altında yatan sebeplerden biri; mükemmel olma duygusundan dolayı çevresindekilere karşı tahammül seviyesinin azalmasıdır. Mükemmeliyetçilik hoşgörüsüzlüğü ve mutsuzluğu besler. İnsanların yanılabilir olduğunu ve hepimizin hata yapabileceğini kabul etmek ise, şefkat, empati ve mutluluğun kapılarını açar.

**

Yaşam boyunca hata yapmak kaçınılmazdır ve onları kabul etmeyi öğrenmek aydınlanmayı ve büyümeyi sağlar. Hata yapıldığını kabullenmek bir şeylerin öğrenildiği anlamına gelir. Öğrenmek istediğiniz ancak yaparken bir hataya düşeceğinizi sandığınız için harekete geçmekten kaçındığınız şeyler, yapmadığınızda size ne kattı? Hiçbir şey.

İnsanlar hata yapmadan öğrenemezler.

Hata yaptığımızda yaşam tecrübesi kazanırız. Bugün sahip olduğumuz kişilik, hatalar yaptığımız, onları analiz ettiğimiz ve onlardan öğrendiğimiz için oluştu. Bir hatayı yeni bir deneyim olarak görmeyi seçmek, kendimize olan farkındalığı oluşturmanın anahtarıdır.

Hatalarınızın farkına varmak düşünsel aktivitelerinizi artırır. Bir hata yaptıktan sonra beyin, yeni bir karar vermeden önce bilgiyi daha yavaş ve daha kapsamlı bir şekilde analiz etmeye başlar. Bu da hata yapma olasılığınızı azaltır.

**

Hata yapma endişeniz, size zorlu bir durumda olduğumuzu hatırlatmak için vardır. Hata yapma korkunuzdan utanmayın veya korkmayın ve bunu kararsız bir kişi olduğunuzun veya cesur olmadığınızın, vizyon sahibi olmadığınızın kanıtı olarak yorumlamayın.

Hataları sıfıra indirmek mümkün değildir ancak, onları önlemek ve daha iyi karar vermek için analiz etmek mümkündür. Yapılan ve farkına varılan hatalar ilerisi için daha emin adımlar atabilmenizi sağlar.

**

Unutmayın: Hata yapmak doğaldır. Hatanızı kabul ederek ve kendinizi suçlamayarak, değerli bir yaşam deneyimi kazanabilirsiniz.

Portakalın 10 önemli faydası

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, portakalın 10 önemli faydasını şöyle sıralıyor;

1-Bağışıklık sistemini destekler, mikroorganizmalara karşı vücudu korur.

2-Romatoid artrit gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltır.

3-Daha dinç, enerjik hissetmenizi sağlar.

4-İçerdiği lif ve potasyum ile kalp sağlığı için faydalıdır.

5-Kolesterolü düşürür.

6-Zengin A vitamini içeriği ile göz sağlığına iyi gelir.

7-Yara iyileşmesini hızlandırır.

8-Kolajen sentezini destekleyerek cilt sağlığını korur.

9-Böbrek taşı oluşumunu engeller.

10-Hücre hasarını engelleme ve kansere neden olan serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengindir.