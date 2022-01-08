Murat Aydın çıkışa geçti bile…

Neredeyse 2 yıldır pek ortalarda göremediğimiz KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, hazirandaki kongre öncesinde çalışmalara başladı. Yeniden aday olacak Aydın, tam 15 yıldır başkanlık görevini yürütüyor. Rekor bir süre. 12 yıl da Rafet Kırgız’ın yönetiminde yer alan aldın, bu süre içerisinde ne yaptıysa yaptı ama, büyüklere saygı konusunda gerçekten de iyi notlar aldı. Saygıdan kusur etmedi, kavga ortamı yaşamadı, uzlaşıcı oldu, eleştirilere göğüs gerdi…

Tabii pek rakip de çıkmadı, el kaldır indir şeklindeki kongrelerde rahat kazandı. Bu süre içerisinde proje adına çok öne çıkan bir şey yok, ama Büyükşehir, tesisler konusundaki çalışmalarıyla KASKF’nin başarısında ya da başarısızlığında baş at rolü üstlendi. İcraatlarını önümüzdeki günlerde tek tek masaya yatıracağız elbette. Kentin amatörü hepimizden üstündür.

HHH

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir toplantı yapıldı. Spor Sivil Toplum Örgütleri (SSTÖ) bir araya geldi. Hasan Doğan Amatörevi’ndeki toplantıda ev sahipliğini KASKF ve Başkan Murat Aydın üstlendi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt (Anneannesini kaybetti, baş sağlığı diliyorum), Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Futbol İl Hakem Kurulu, Tertip Kurulları.

Katılanları çıkardığınızda, salonda neredeyse kimse yok. Yani biraz körler sağrılar birbirini ağırlar misali bir durum söz konusu oldu. Toplantıyı yönetenlerin oluşturduğu masa, davetli sandalyelerinden neredeyse aynı. Tabii bunun suçu, davet edilip de gelmeyen, sonra da ‘yandım anam’ diye isyan edenler. Korkudan köşe başlarında kulis yapanlar. Gazetecilere de ‘Benden duymuş ol ama sakın benim adımı yazma!’ diyen tatlı su kurnazları.

HHH

Dertleşme mi diyelim, sohbet mi diyelim bilemedim. Herhalde herkes derdini anlatmış ve çözüm yollarını istemiştir. Bir şey değişir mi ? Sanmam. Taraftarının sahip çıkmadığı kulüpler, KASKF’yi koltuk değneği olarak gördüğü müddetçe de, bir adım atamazlar, sorunlar dağ gibi büyür. Kulüpler bağlı oldukları ilçenin belediye başkanlarına, ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye başkanına bağlı oldukça, kimse çıkıp da sesini çıkaramaz. Ben ne babayiğitler!” gördüm, belgesiz millete sallayayım diye bana atıp tutarken sonra da ‘korkak’ ilan ederken, çarka uydular ve sürüye katıldılar, soygunun en aşında yer aldılar. Tabii günü gelince hepsini dökeceğiz. Gerçeğin, bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Emekçi solcu ayaklarıyla, tarikatların kontrolüne girmiş ne ‘Devrimciler!’ tanıdım ben…

HHH

Susma sustukça sıra sana gelecek misali, sustu sustunuz, zamlar arka arkaya gelince kuyruk sokumunuz acıdı, şimdi isyan ediyorsunuz. Çünkü taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştınız. Hazırı yediniz. Çırılçıplak kaldınız. Yok öyle yağma. Konuşma hakkınız kalmadı. KASKF yönetimi, herkesi dinlemek için davetler yaptı, ama ilgi göstermeyerek, onların ekmeğine yağ sürdünüz. Muhalefet yapamadınız. Çünkü insanlar hak ettiği gibi yönetilir şiarına uydunuz. Şimdi hiç boşuna ağlamayın…

Bunu siz istediniz…

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Rezilliğin daniskası…

Kocaelispor’da, dünkü Ümraniye maçına çıkacak kadro şöyleydi…

İsmet Yumakoğulları…

Diogo Aleksis Özçakmak…

Mehmet Taş…

Musa Nizam…

Atila Turan…

Johanna Ochieng Omolo…

Georges Constant Mandjeck…

2Mouhamed Diop…

Michael Pereira…

Benhur Keser…

Yiğitali Bayrak…

YEDEKLERE DİKKAT…

Korcan Çelikay…

ilyas Kubilay Yavuz…

Alpay Çelebi…

İsa Nalbant…

Denizalp Özdemir…

HHH

Ayıptır, yazıktır…

Koskoca Kocaelispor, mahalle takımı Ümraniye karşısına 5 yedekle çıkabiliyor…

Transfer yetişmedi, tamam…

TFF bu konuda suçlu…

Ama size kala kala bu kadar mı adam kaldı ?..

Sezon başı 50 milyon transferi ben mi yaptım ?..

Nerede bu adamlar ?..

Çokoprens mi almaya gittiler ?..

Dino nerede ?..

Yaaa pes arkadaş !..

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Tribünler boşalacak…

İddia ediyorum…

Tribünler yakında boşaltılacak…

Almanya’da tribünler boş…

Fransa kısıtlı, Belçika ve Hollanda ona keza…

Bizim maşallah Trabzonspor-yeni Malatya maçında stat hınca hınç dolu…

Bırak Omicron’un en zor bulaşan mikrop bile anında birbirine geçer…

Kimsede maske de yok, maşallah…

Bu görüntü beni çok çok üzdü…

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SAHANA GEÇ !..

Seksenli yılların sonların bir Beşiktaş-Boluspor maçı sırasında hakem Beşiktaş`ın net 2 golünü vermez, Boluspor`a havadan bir penaltı verir. Maç çığırından çıkmıştır. Beşiktaşlılar neredeyse sahayı terk etmeyi düşünürler. Boluspor 2. golü de atar. Bizim İzmitli Metin Tekin santrayı yapmaz bekler. Hakem düdüğü bir daha çalar, ama Metin hala topa dokunmaz. Hakem;

- Metin neden başlamıyorsun, bak kart çıkartırım, der.

Metin yanıt verir:

- Hocam sahanıza geçin de başlayalım, der.