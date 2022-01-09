Pandemi, “28 Ocak’ta pik yapacak” paniği

Bir tarafta “ekonomik kriz”…

Diğer tarafta “pandemi belası”.

Hangisiyle mücadele edeceğimizi şaşırdık.

Birincisi canımızı acıtıyor, ikincisi canımızı alıyor.

Daha başka belalar da var, ama şimdi konuyu dağıtmayalım.

Türkiye, bugüne kadar bu kadar belayı bir arada görmedi.

Şöyle “ohhh” diye uyandığımız bir gün kalmadı.

Her günümüzü, “Acaba bugün başımıza ne gelecek?” tedirginliği içinde geçiriyoruz.

O kitap

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Pandeminin başladığı günlerde okumanızı önermiştim.

Kitabın adı, “Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık”.

Alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından hazırlanmış, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında çıkan bir kitap.

Kitapta, salgın hastalıkların tarih boyunca gösterdiği seyir incelenirken, ortaya çıkardıkları siyasi ve toplumsal sonuçlar ilginç anekdotlarla anlatılıyor.

Kitap, can sıkıcı mesajlar da veriyor.

Salgın hastalıkların öyle bir iki yılda geçmeyeceği, onlarca yıl sürebileceği mesajını.

Örneğin, geçmişte “veba salgını” 14 ve 18.Yüzyıllar arasında tam 400 yıl sürmüş.

Yine savaşlarda ölümlere silahlardan çok salgın hastalıkların neden olduğu gerçeğini de anlatıyor kitap.

Hâlâ okumadıysanız, okumanızı öneririm.

İnsanda moral filan bırakmıyor, ama gerçekleri görmemezlikten gelmenin de bir anlamı yok.

Yeni haberler de iyi değil

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Bugünlerde insanlık “ Omicron”la uğraşıyor.

Omicron varyantı, Afrika'dan geldiği bilinen mutasyona uğramış SARS COV-2 virüsü.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant.

Afrika’da vaka sayılarında düşüş seyri gözlenirken tekrar bir yükseliş gözlendiğinde yeni bir dalga olarak Omicron (Nu) varyantının bu artışa neden olduğu anlaşıldı.

Daha önce Avrupa, Asya ve Avustralya'da da çeşitli şehirler ve ülkelerde ortaya çıkan Omicron varyantı, Türkiye'de de tespit edildi.

Son günlerdeki “vaka” artışının nedeni bu varyant.

Ortalığı kasıp kavuruyor.

İnsanlar sapır sapır dökülüyor.

Neyse ki, etkisi fazla ölümcül değil.

Hastanelerde yığılma yok.

Ancak “Omicron”la ilgili gelen haberler buna rağmen can sıkıcı, tedirginlik ve panik yaratıcı.

Hem dünya, hem Türkiye için.

Haftalık OKSİJEN Gazetesi, bu konuda ürkütücü bir haber verdi.

Washington Üniversitesi’nin “Omicron peojeksiyonunu” açıkladı.

“28 Ocak’ta pik yapacak, vaka sayısı 1 milyonu bulabilir”

Analizin önce ABD ayağına bakalım:

*Halkın yüzde 60’ı Mart ayına kadar Omicron kapacak. Bu da 140 milyon yeni vaka anlamına geliyor.

*28 Ocak’ta günlük vaka sayısı, 2.8 milyon kişiye ulaşacak.

*Yakalananların yüzde 90’ı hiç semptom göstermeden hastalığı atlatacak.

Türkiye raporunda neler var?

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Washington Üniversitesi, ABD’nin yanı sıra belli başlı ülkeler için de rapor hazırlamış.

Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Türkiye raporundaki bilgiler satırbaşlarıyla şöyle:

*Türkiye’deki pozitif sayısı, açıklananın 7-8 kat üzerinde. Çoğu kişi virüsü kaptığının farkında değil.

*Türkiye’de halen günlük vaka sayısı 150 bin civarında.

*En kötümser senaryo ile bu sayı 28 Ocak’ta 1 milyon 179 bine kadar çıkabilir. En iyimser senaryo ile bu rakam 800 binli rakamlarda kalır.

*Bu sayının yüzde 90’lık kesimi, virüsü kaptığının farkına bile varmayacak.

*Yani 28 Ocak’ta pik yapması beklenen Türkiye vakalarında resmi rakamlarda 80 bini görme ihtimalimiz olacak.

*Nisana geldiğimizde ise milyonlarca kişi Omicron’u atlatmış ve doğal bağışıklık kazanmış olacak.

Vaka sayısı çok, ölüm oranı az

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Evet, Washington Üniversitesi’nin “Omicron projeksiyonu” böyle.

28 Ocak’ta “Omicron”un bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de “pik” yapması bekleniyor.

Günlük vaka sayısında en iyimser senaryo 800 binli rakamlar, en kötümser senaryo da tam rakam verilmiş 1 milyon 179 bin.

Rakamlar ürkütücü, ama iyimser tarafı, yakalananların yüzde 90’nının bunu fark etmeyecek olması ve ölüm oranının düşüklüğü.

Biz yine de sakınmaya, önlem almaya devam edelim.

Fark edip etmememiz önemli değil, önemli olan virüsü kapmamamız.

Aman haa, “ekonomik kriz virüsü” hayatımızı zaten altüst etti, aynı fırsatı bir de “omicron virüsüne” vermeyelim!