Türkiye, en fazla gazetecinin HAPİSTE olduğu ülke!

Bugün 10 Ocak…

Çalışan Gazeteciler Günü…

Peki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir?

İşte Gazeteciler Günü hakkında bilinmesi gerekenler…

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...

DOKUZ PATRON OLAYI

Türk basın tarihine ‘Dokuz patron olayı’ olarak geçen ve gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı gün 10 Ocak 1961’dir. Gazeteciler haklarını elde etmek için neler yaptı? 10 Ocak neden Çalışan Gazeteciler Günü ilan edildi? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hakkında bilinmesi gerekenler.

1961-1971 arasında “Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, ” 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü” olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.

Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

“BASIN”ADLI GAZETE

Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır. “Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar vermişlerdir.

ÇALIŞAN GAZETECİLER BAYRAMI

Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.

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Yukarıda size Çalışan Gazeteciler Günü’nün tarihiyle ilgili bilgi verdim…

Gelelim günümüze…

69 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ…

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, dünyadaki tutuklu gazetecilerle ilgili bir açıklama yaptı… Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020 yılında dünya çapında 65 gazetecinin mesleklerini icra ederken öldürüldüklerini bildirdi. Yıllık raporunu kamuoyuna sunan IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019'a göre 17 kişi arttığını belirterek 2020'de gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede meydana geldiğini kaydetti.

CİNEYETE KURBAN GİDEN GAZETECİLER

IFJ'nin öldürülen gazetecilerle ilgili kayıt tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana görevi başında saldırıya kurban giden gazetecilerin toplam sayısı 2 bin 680'e yükselmiş oldu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, "Meksika'da suç baronlarının zalim hükümranlığı, Pakistan'da aşırılıkçıların uyguladığı şiddet, Hindistan ve Filipinler'de sertlik yanlılarının hoşgörüsüzlüğü, medyada kan akmaya devam etmesinde rol oynadı" dedi.

MEKSİKA CİNAYETLERDE, TÜRKİYE

CEZAEVLERİNDE İLK SIRADA

Meksika son beş yılda dördüncü kez gazeteci cinayetlerinde ilk sırada yer alırken 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'yı 10 cinayetle Afganistan, dokuz cinayetle Pakistan ve sekiz cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye'de de dörder gazeteci cinayete kurban gitti. Nijerya ve Yemen'de üçer gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç'te gerçekleşti.

229 GAZETECİ CEZAEVİNDE

IFJ, gazeteci ölümleriyle ilgili yıllık raporunda, mesleği nedeniyle cezaevinde bulunan gazetecilere de yer verdi. Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye "dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke" oldu. Rapora göre en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi… (https://www.dw.com/tr/ifj-t%C3%BCrkiye-en-fazla-gazetecinin-hapiste-oldu%C4%9Fu-%C3%BClke/a-56851035)

AKP İKTİDARI VE MEDYA

Türkiye’de ve dünyada gazetecilerin durumu böyle…

Günümüzde çalışan gazeteciler, birçok meslekte olduğu gibi zor durumda… Gerek maddi, gerekse manevi…

AKP iktidarı göreve geldiği Kasım 2002 yılından beri, Türkiye’de basın özgürlüğünden söz etmek doğru olmaz.

Türkiye’deki medya gücünün yüzde 95’i AKP’nin elinde…

Yüzde 95 yetmezmiş gibi, şimdi de gözünü geri kalan yüzde 5’e çevirmiş durumda.

Basın özgür olmalı, basın özgür olmalı ki, herkes olup bitenden haberdar olmalı.

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ATATÜRK’ÜN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Basın, milletin müşterek sesidir (1922)

-Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır” (1923)

-Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz” (1923)

-“Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.”

- Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1925)

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (1929)