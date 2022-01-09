Olacak, olmalı, istiyoruz…

Mustafa Reşit Akçay, tek golle kaybedilen Ümraniye maçının, en büyük kazanımıdır…

Yenildiğimizde de “İyi oynadık”, kazandığımızda da “Dikkat kötü oynadık” diyen bir spor-sever olarak, hiçbir zaman skor-severlik yapmadım…

Onun için de timsah gözyaşları dökmem…

Yaptığımız iş SPOR yazarlığı…

SKOR yazarlığı değil…

Bu meslekte geçen 35 yıldır, belki de en sağlam düsturum bu oldu…

Süper Lig’e yükselirken bile ‘Yükselmeyelim. Bu bir tuzak, kulübe kilit vurulacak” diye hem yazdım, hem de canlı yayında açık açık söyledim… Kayıtlar Kocaeli TV’de mevcuttur (2007-Nisan)…

Açın izleyin…

Millet, Süper Lig’e yükselmeyelim dediğimde, canlı bağlantıyla “Sen delirmişsin’ dedi…

Üç yıl sonra yine aynı kişiler “Ağabey haklıymışsın, çoluk çocuklarla rezil rüsva oluyoruz.” dedi…

Ben sadece yüzlerine bakıp, acı acı güldüm bu ‘Tatlı su kurnazlara!’…

Hatta acıdım…

HHH

Ama ülkemizde maalesef, yüzde 90 oranında vatandaş, spor değil, skor yazarlığı yapıyor…

Onun için haftalık yazıyorlar…

Dino, ilk 4 hafta ortada yoktu…

Herkes isyan etti…

Ben de umudumu kestim…

Adamın yürüyecek hali yoktu…

Ancak sonra bir yükselişe girdi, Balıkesir maçı öncesi evine kaçıp geri geldi, ailesinden moral almış adam, 3 inanılmaz gole imza attı, devrim yaptı…

Dedim ya, ben skor sever değilim…

Skor yazarı da değilim…

Başta ne yazdıysam o…

Kötü oynamak başka, iyi oynamak başka, karakter ise bambaşka bir şeydir…

Bu adam son kategoride çok başarılı değil. 9 golü atınca olgunlaşır dedim, ama nerdeeeee ?..

Dino’nun golleriyle coşan skor-severler hemen bana “methiyeler!” düzmeye başladılar…

İsimleri bende saklı… Hiç merak etmesinler, tabii ki zamanı gelecek…

Son gülen iyi güler…

Ama gerçek dostum olan, gerçek Kocaelisporlu, gerçek spor-severler, az sayıda da olsalar, bana cesurca destek verdiler…

Çünkü onlar pazara kadar değil, mezara kadar Kocaelisporluydular…

Dino parasını alıyor, çıkıyor, golünü atıyor, o kadar…

Buradan gittiği zaman onu kimse hatırlamayacak…

Ama vatandaşı efsane merhum Mosheaou’yu, bu ülkede de kentte de kimse unutmuyor…

Devrimci Deniz Gezmiş’i kimse unutmadı, ama yakalandığında ona hakaretler yağdıran iç işleri bakanını, onu astıran askerleri kim hatırlıyor ?..

İşte kahraman olmak böyle bir şey…

Lider olmak böyle bir şey…

“Lider ben olacağım” diye atıp, tutan Dino ise bundan çok çok uzak…

Takımda, sayın bakalım, kaç kişi bu adamı seviyor ?..

Ama, dedim ya, golünü atıyor, görevini yapıyor, gerisi de kendini ilgilendiriyor…

Dino kazanıp Kocaelispor kaybedecekse, bana ne onun gollerinden…

25 golden vazgeçerken bile ‘Ama sakatlandım’ diyerek çocuk gibi bahane üretti…

Diop’um ise Ümraniye maçında golü atsa, belki de dedesi Dino’nun adı unutulurdu…

Skor-severler böyledir çünkü. Günü-birlik yayarlar ve gol atamazsa, hemen unutuverir…

(Maç öncesinde Dino ile teknik heyet ve yönetim arasında aha içinde ne geçti, merak ediyorum)…

GELELİM MAÇA…

Ümraniye maçı öncesinde ekran başındayız. Bu maç öncesinde herkes 3-4 yeriz derken, açık açık ‘Biz bu maçta kazanırsak ya da, puan alırsak da sürpriz olmaz’ diye yazmıştım. Nitekim tam oluyordu ki, hakem engelledi. İlk yarıda İsmet’in rakibin ayağına müdahalesi resmen penaltı. Onu vermedi, gitti daha can alıcı dakikada, 90.dakikada faulün “f”sinin bile olmadığı pozisyonda, adeta serbest vuruş yarattı, penaltıya sebebiyet verdirtti, golü yedirtti, maçı kazandırttı…

Yani Ümraniye’den gelecek tepkilere karşı kendini affettirdi. Sonra da puanımız gitti. Hatta puanlarımız gitti. Diop, kendini gol yapacağına, topu gol yapsaydı. O penaltının hükmü kalmayacaktı. Olmadı…

Ama Ümraniye maçında, özellikle ikinci yarıdaki savunma ve kontra-ataklarda, takımın genel durumu bana umut verdi. Tahmin ettiğim gibi, sezon başındaki maçlarda ortaya çıkan rezalet kondisyon, Mustafa Reşit Akçay ilk etaptaki kondisyon ağırlıklı Bolu kampına katılmadığı için oluştu. Burada bahsettiğim “kondisyon” unsuru, sadece fizik kondisyon değil, hatta daha çok, çocuk gibi davranan Türk futbolcusuna yönelik moral kondisyonu ve taktik kondisyonudur.

Akçay, futbolcunun gözbebeğinden ne yapıp, edeceğini anlayan bir hocadır. Tecrübe farkı budur. Bolu kapında da kimin ne halt edeceğini bence bilirdi. Yardımcısı Turgay Karslı iyi bir hocadır, ama tabii ki bu kadar tecrübeli olmasını beklemek, en hafif deyimiyle, erken davranmak olur.

İSMET FARKI

Ümraniye maçının ilk 45 dakikasında, Ümraniye beklendiği gibi erken gol bulup, takımı boğmak adına bastırdı. Savunmanın önünde de Cisse olmadığı için, rahat rahat bastırdılar. Diogo ve Musa Nizam gününde olmasaydı, ilk yarı 3-0 aleyhimize biterdi…

Ve tabii ki kaleci İsmet’in payı büyüktü. Korcan’dan kaleyi almak gerçekten de kolay bir iş değil. İsmet bunu başardı. Çünkü Bolu maçında kaleye geçmiş ve inanılmaz hatalı bir gol yemişti. Ben de çekiniyordum bu maç öncesinde. Çünkü adeta zehir içirir gibi, çok zor bir maçta görev veriliyordu. Yani düşmanları sevinebilirdi. Ama o bizi mahcup etmedi, aslanlar gibi mücadele etti, taraftar ve yönetimle arası açılan Korcan konusunda da yeniden düşünmeye sevk etti.

Nitekim ilk yarıda maçın 0-0 bitmesinde rolü büyüktü, çünkü Ümraniye oynadı, Kocaelispor savundu. Maçın ikinci yarısında ise klasik Akçay taktiği tuttu. 46’da İsmet inanılmaz bir gol kurtararak, Onur’u da, lideri de durdurdu. Kendi takımını ise ateşledi. Geriye kalan ikinci yarının kalan 44 dakikasında Kocaelispor hakimiyeti vardı. 60’dan sonra ise iyice esmeye başladık. Bunun ardından bir gol gelmeliydi. Olmadı. Liglerin en iyi savunmacılarından olan Vrsayeviç bile, Diop’u durdurmakta zorlandı. Nitekim durduramadı ama Diop, kendini durdurarak, top yerine ağlaratakıldı…

RASHEED İYİ KUMAŞ… YENİ BİR DÖNEM VE SABIR…

Transferler bu hafta takıma katılıyor. Menemen’den gelen Rasheed iyi kumaş. İstatistikler de bu savımızı destekliyor. Ama yine teknik heyet çıkıp söylemiyor, yazmak bize düşüyor. Teknik heyet şimdi basının karşısına çıkmalı ve Ankaragücü ile asıl sezonun ikinci yarısının bu hafta başlayacağını söylemeli. Transferlerin takıma uyum sağlaması için, tıpkı sezon başındaki gibi bir uyum süreci yaşanacağını, bunu da beraber aşmak gerektiğini iyice anlatmalı. Ankaragücü maçında yenilgi gelebilir ve bu sürpriz sayılmaz. Adamlar son derece tecrübeli ve zirveyi kovalıyor. Akçay da kendini aştı, yeniden hayata döndü. Dino gibi bir muhteşem dönüş yapabilir. Öyle olursa, müthiş olur. Ümraniye maçındaki kadroyla alâkası olmayan bir kadronun, Ankaragücü’ne karşı sahaya çıkacağı aşikâr. Bunu da göz önünde bulundurarak, 12.adamlığı iyi yapmak gerekiyor. Korcan oynasa da oynamasa da kaptandır. Onu da kabullenip, barış sağlanmalı. İlk yarıda inanılmaz şekilde kazandırdığı maçlar unutulmamalı. Kirli bir mendil gibi bir kenara atarsanız, mevcut takımdaki futbolcuların da başlarına aynı şeyin geleceği noktasında, kendine güvenlerini sarsarsınız.

Bunları yönetimin yerine, teknik heyetin yerine ben söylemek zorunda kaldığım için, özür falan da dilemiyorum. Boşuna beklentiye girmeyin diye hatırlatıyorum. Çünkü 20 yıldır, bu kentin insanına ve taraftarına umut vaat edip, sırt üstü bırakıp kaçanları hiç unutmadım. Artık bu insancıkların kandırılmasına dayanamıyorum…

Saf Kocaelispor sevgilerini duygu sömürüsü olarak kullanıp, kulüp sayesinde köşeyi döndükten sonra, bir daha kulübe uğramayanları affedemiyorum…

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ERHAN ALBAYRAK FENERBAHÇE'DE...

Fenerbahçe, transfer etmek için uzun süredir uğraştığı ve teknik sorumlu Oğuz Çetin'in de ısrarla istediği Almanya'nın Arminia Bielefeld takımında forma giyen Kocaelisporlu Erhan Albayrak ile anlaştı. Futbol Şube Sorumlusu Sadettin Saran, yönetici Mehmet Karasu'nun da girişimleri sonucu Erhan Albayrak ve kulübüyle her konuda anlaştıklarını ve bu futbolcu ile yarın İstanbul'da sözleşme imzalanacağını açıkladı. Erhan Albayrak'ın yarın kulüpte yapılacak imza töreninin ardından Antalya kampına katılacağı belirtildi. Bu arada Sarı-lacivertli ekibin Kocaelisporlu Emrah'ı da renklerine bağlamayı planladığı ve bu transferin de 1-2 gün içerisinde bitirileceği öğrenildi.

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Fenerli öğrenci…

Müfettiş sınıfa girmiş, bütün öğrenciler ayağa kalkmış, öğretmen masasını müfettişe bırakıp, ayağa kalkmış. Müfettiş bir öğrenciye:

- Söyle bakalım, alfabemizde kaç harf var ?

- 25 tane öğretmenim…

- Oğlum nasıl olur nasıl 25 tane, bir daha söyle bakayım.

Çocuk başlamış saymaya, 25 çıkıyor. Müfettiş kızmış:

- Öğretmen hanım nasıl oluyor bu, nasıl eğitim veriyorsunuz ?

Öğretmen bir şey diyememiş. Arka sıradan çocuğun bir arkadaşı parmak kaldırmış ve açıklamış:

-Öğretmenim bu arkadaşımız Fenerbahçeli de, doğal olarak U-E-F-A harflerini bilmez, ondan her sayışında 25 çıkıyor.