Küme düşme korkusunu hissetmeliyiz… “Bir musibet bin nasihatten yeğdir”…

“Bir musibet bin nasihatten yeğdir” demiş atalarımız…

Kocaelispor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında, cumartesi günü Ümraniye deplasmanında, hiç de eşit olmayan şartlarda sahaya çıktı ve lider karşısında son dakikaya kadar başarılı bir futbol sergileyerek, her şeyin çok farklı olacağı sinyalini verdi. Yeşil Siyahlılar, özellikle maçın ikinci yarısındaki yüksek performans ve kondisyon gücüyle, bambaşka bir havaya büründüğünü gösterdi. Ümraniye, yine Kocaelispor karşısında çok iyi futbol sergilerken, son dakikada imdadına yetişen hakemin sayesinde 3 puanı alarak yoluna devam etti. Cumartesi akşamı Kocaelispor, Ankaragücü takımını konuk edecek. Bizim için Lig şimdi başlayacak. Transferler tüm takımlarda bu nhafta statü gereği oynayabilecekler. Örneğin Rasheed ile farklı bir görünüme kavuşabileceğimizi tahmin edebiliyorum. Menemen formasıyla ilk yarıda oynadığı maçlardaki istatistiklerde başı çeken bu futbolcu, kısa sürede çok önemli işler yaptı.

Kocaelispor da daha profesyonel ortamda, daha da başarılı olacaktır. Ona keza, Ümraniye maçında forma alan kaleci İsmet, sakatlıktan çakı gibi dönen Musa Nizam, forma almaya hazırlanan Cisse, Kocaelispor önemli katkılar sağlayacaktır. Sezonun ilk yarısında hayli havalı bir görüntü sergileyen Ankaragücü karşısında kolay bir maç oynamayacağız, ancak maçın özellikle ikinci yarısındaki futbol, puan ya da puanlar kazandıracaktır. Buna inanıyorum.

Dino-Benhur-Diop üçlüsü Bence önemli katkılar gerçekleştirecektir. Çünkü bu üçlü içerisinde Dino, genç oyuncuları harika asistleriyle oynatma özelliği ile dikkat çekiyor. Bu ortamda genç Benhur ve Diop, kendilerine daha rahat ortam olabilecektir. Kocaelispor cumartesi akşamı Ankaragücü karşısında ideale yakın kadrosuyla sahaya çıkabilirse, rakip için bu durum hiç de kolay olmayacaktır.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ…

Bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Takım yine iyi oynadı, ama kaybetti. Küme düşme ateşini artık iyice yakından hissediyoruz. Tek bir puan kaybına bile tahammülümüz yok. Ankaragücü karşısında alınacak bir beraberlik ve sonra gidilecek Samsun deplasmanında kaybedilen maç, düşme hattına indiriverir maazallah…

Andından da sezonun ikinci yarısında tam 3 maç üst üste deplasmanda oynayacağız. Fikstüre baktığımızda, bunu açıkça görüyoruz ve sık sık gündeme getiriyoruz. Tabii ki teknik heyet ve futbolcular bu fikstürü alıp, sabah akşam ezberliyorlar. Kamuoyunun da bunu bilmesi ve buna göre hareket etmesi çok önemli. Bu saatten sonra verilecek mücadele tek bir takımın değil, bütün kentin mücadelesi olacaktır. Şimdiden Ankaragücü karşısında sahaya çıkacak futbolculara Allah'tan kuvvet diliyorum…

Artık geri dönüş yok…

Sona doğru ilerliyoruz…

Öncelikle alt sıralarda aramızı açmanın tam zamanıdır diyorum…

Daha önce de sık sık yazdım ve uyardım:

Play-Off’tan vazgeçtim…

Küme düşmeyelim de…

Hiçbir sezon, fikstürün bu kadar aleyhimize olduğu bir önemi hatırlamıyorum…

Dikkat !..

3.Lig’de ikinci yarı, “Derin!” endişelerle başlıyor…

Türkiye 3. Ligi de, ikinci yarıya pazar günü başlıyor…

Bu ligde yıllar, sonra (Demirbaş Gölcküspor düşünce) sadece iki takımımız var. Bir zamanlar 4, hatta 5 takımla temsil edildiğimiz ligde, artık sadece 2 takımımız bulunuyor ve bunların durumu da hiç iç açıcı değil.

Sezonun ilk yarısında Belediye Derincespor, ‘Derin’ bir kriz sonrasında Play-Off’tan uzakta kalırken, Darıca Gençlerbirliği ise düşme hattında yer aldı. Sarı Yeşilli, ekibin son maçta 5 gollük yenilgiyle tarihe geçmesini hüzünle izledik. Belediye Derince de inanılmaz kayıplarla, zirveye yakınlaşma şansını kendi elinin tersiyle itti. Ortak sıkıntı, her kulübümüzün yaşadığı gibi ekonomik sıkıntılar. Gerek Belediye Derince, gerekse Darıca müthiş bir maddi açmazın içerisinde bulunuyor. 2 yıldır transfer yasaklısı olan Darıca, buna rağmen inanılmaz başarılara imza atıp, kupada Galatasaray’a elenirken bile ayakta alkışlanırken ,bu sene transfer tahtasını açtı, ama inanılmaz kötü bir ilk yarı yaşadı.

Belediye Derince ise bir başka âlem…

Birçok kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Derince, imkanlarına rağmen, maalesef ayağa dikilemiyor. Büyük ekonomik katkıları alamıyor. Şaşkın bakışlar arasında ekonomik sıkıntı yaşıyor. Kocaelispor'un, dünyanın en önemli sanayi kentinde sahipsiz kalması gibi, Derince de dev bir ekonomik gücü bulunmasına rağmen sahipsiz. Belediyeler de pandemi krizi kriz ortamında, takımlara yeteri kadar destek veremiyor. Derincespor, isminden de belli olduğu gibi belediyenin takımı ancak takım içerisindeki derin sıkıntılar ayyuka çıkmış durumda. Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, gerçekten bu işe gönlünü koymuş bir genç ve dinamik karakter. Ama sanki biraz yalnız bırakıldığı konusunda endişelerim var. Başkan Zeki Aygün'ün acilen olaya el koyması lazım. Şahin Çavuşoğlu'nun Derincespor'daki tek başına verdiği mücadele takdire şayandır. O, bunu tek başına yaparken, büyük ilçenin büyük belediyesinin bir kulübe sahip çıkamaması ilginçtir. Zeki başkanın acilen olaya el koyması lazım. Aksi takdirde Derince için profesyonel futbol da yine hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.

Yazık ki çok yazık…

Kent merkezine en yakın İlçe olan Derince, profesyonel liglerde yer alamazsa, gerçekten çok üzülürüz. Derince Normalde Kocaelispor'un bir alt liginde sürekli bulunması gereken ve Yeşil-Siyahlı ekibe kaynak olması gereken pilot takımdır…

Ancak Kocaelispor ve Derincespor arasında öyle bir bağlantı kurulamadığı ortaya çıkıyor. 30 yıldır olduğu gibi…

Eski hamam eski tas misali…

Olay…Olay… Olay…

Tahmin ettiğimizden hayli geç de olsa, amatör kümede de olaylar tırmanıyor. Pandemi nedeniyle toplum bir dinamit haline gelirken, bunları belki doğal karşılayabiliriz, ama saldırının bahanesi olmaz…

Önce evleri hapsolduk, ardından ekonomik kriz baş gösterdi, ardından yeni bir Pandeminin eşiğindeyiz. Tam 2 yıllık pandemi sürecinde canımızı burnumuzdan geldi. Ancak kısa sürede bu işin bitmeyeceğini tahmin edenler yanılmadı. 2023'te de salgını da derinden yaşayacağız diyenler, haklı çıkmaya başladı.

Dünyadaki tüm gelişmeleri haftalık Oksijen gazetesinden takip ediyorum. Sağlık dergilerini de her ay takip ederek gündemi yakalamaya çabalıyorum. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, pandemi bile siyasi rant haline getirilebiliyor. Çünkü zemin hazır. Bu gerçekten de son derece iğrenç bir görüntü, İlkel bir görüntü.

Her gün bu ülkede yaklaşık bir uçak dolusu insanı kaybediyoruz ve bu artık alışılmış hale geldi. En kötüsü de bu sayıları artıyor. Bunların sonucunda ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz. Koronanın 1 varyantı olan Omicron, daha uzun süre etkili olacak gözüküyor. Son 10 yıldır SARS’la mücadele eden dünya ve ülkemiz, sinir harbinde yenilmek üzere. İnşallah sonumuz kötü olmaz. Bunun yansımalarını artık çıplak gözle bile sokaklarda görebiliyoruz.

Sonunda amatör liglerde de olaylar başladı. Sona yaklaşılırken insanlar birbirine saldırıyor. Seka Doğan-Çubuklu Bala maçında Kavaklı'da önemli olaylar yaşandı, kan aktı. İddialara göre 100 kişilik bir grup ,ellerinde bira şişeleri ile Çubuklu Balalılara saldırdı. Bala’da bulunan bir futbolcunun ailesi türbindeyken hakaretler yağdırıldı. İnsanlığa yakışmayacak bir harekettir. 2022 Türkiye'sinde bunları yaşamak son derece üzücüdür. Olaylar kolay kolay da sona ermeyecek. Pandemi de bunun sebebi oluyorbbbx

Garip bir sebep-sonuç ilişkisi. Amatörün son haftalarında daha büyük olaylara maruz kalmasından çekiniyorum. Haziran ayında kongreye hazırlanan KASKF’nin, bu olayın üzerine ciddi şekilde gitmesi gerekiyor. Geçen hafta yapılan toplantıdan sonra bu olayların yaşanması manidardır. Bu toplantılar daha geniş kapsamlı ve daha Somut bir şekilde yenilenmelidir…

Aksi takdirde, olayların de liglerin sonunda olacakları düşünmek bile istemiyorum…

GÜNÜN TARİHİ:

(11.01.2000-Salı)

ANTALYA, KOCAELİSPOR'DAN

TOPRAK VE ADAMO'YU KİRALADI

Adanasporlu Şenol'u transfer ederek kadrosunu takviye etmeye başlayan Antalyaspor, dün de Kocaelisporlu Toprak ve Denizlispor'lu Adamo'yu kiralayarak renklerine bağladı. Bir haftadan bu yana kırmızı-beyazlı takımla birlikte idmanlara çıkan iki futbolcu, tesislerde kulüp başkanı Bekir Kumbul'un da katıldığı bir törenle kendilerini sezon sonuna kadar resmen Antalyaspor'lu yapan imzayı attı. İmza töreni sonrası kısa bir konuşma yapan başkan Kumbul, Adanasporlu Şenol ile başlattıkları transfer çalışmalarını Toprak ve Adamo ile tamamladıklarını söyledi. Antalyaspor'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Toprak ve Adamo ise, aldıkları paranın hakkını vereceklerini ve kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarının sözünü verdi. Yöneticiler, Denizlispor'dan kiralanan Adamo'ya maç başına 3 bin dolar, Kocaelispor'dan kiralanan Toprak'a ise maç başına 1.5 milyar lira vereceklerini söyledi.

GÜNÜN FIKRASI:

Ke-ke-me…

Genç bir çocuk futbol okuluna kayıt olmak için kulübe gider.

Antrenör sorar:

-Oğlum adın ne?

Çocuk:

-Memehmet yayayayakut…

Antrenör:

- Oğlum kekeme misin sen?..

Çocuk:

-Hayır hocam, babam kekemeydi…

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-BAZEN, HÜNGÜR HÜNGÜR SEVİNİRSİN…

GÜNÜN SÖZÜ