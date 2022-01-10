CHP hâlâ neden Kocaeli’nin kalesi değil?

Bu başlık bana ait değil , CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazar günü yapılan Kocaeli İl Danışma Toplantısı’na sinevizyonla verdiği mesajdan alınma. Mesaj “KOCAELİ NEDEN BİZİM KALEMİZ DEĞİL.CHP SADECE BİZİM PARTİLİLERİN DEĞİL MİLYONLARIN PARTİSİDİR” şeklindeydi.

Buradaki mesaj eğer Kocaeli CHP’nin kalesi değlise bunun tek sebebi yine CHP’nin kendisidir, şeklindedir. Tabii ki anlayana .

Bunda genel merkezin mi,yoksa örgütlerin mi eksikleri var ?

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Danışma toplantısına gelen Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın üyelerinizi arttırın diye serzenişte bulunması, diğer Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de Kocaeli’deki mahalle, köy ve sandık sayılarını teker teker sıralaması, iyi yapılanları ve hala eksik olanları da belirtmesi, genel merkezin Kocaeli’ye örgütsel anlamda ne kadar hakim olduğunu ve Kocaeli ile ne kadar ilgili olduğunu gösteren önemli işaretlerdir. Demek ki genel merkez Kocaeli’nin CHP’nin kalesi olması için örgütsel anlamda gerekenleri yapıyor.

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Oğuz Kaan Salıcı’nın üyelik ile ilgili söylediklerine gelince.

13.01.2020 tarihinde bu köşede belirtmiştim. Ak Partin’in Kocaeli’deki üye sayısı 278 bin. Türkiye’nin kuruluşu ile yaşıt CHP’nin Kocaeli’deki üye sayısı ise yanılmıyorsam 28 bin civarında .Yani emek yoğun ve sanayinin merkezi olan bu kentte CHP, AK Partinin üye sayısının ancak % 10’u kadar üyeye sahip. Demek ki genel merkez üye konusunda da çok doğru bir tespit yapmış ve örgütten rica ediyor. Demek ki genel merkezin bu konuda da bir eksikliği yok.

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Son genel seçimde alınan AKP’nin % 43,8 ve CHP’nin % 20.1 oranındaki oylarına bakılırsa CHP üye sayısının da AKP’nin üye sayısının yarısına ,en az 100 binlere ulaşması gerekiyor. Yani CHP Kocaeli’de üye kaydı konusunda muhafakar davranmış. Partiyi genel başkanın deyimi ile “MİLYONLARA AÇACAĞI YERDE” birileri az olsun, benim olsun, ben delege seçileyim, ben örgütü elimde tutayım diye çalışmış. Partiyi kendisine oy veren yüz binlere kapatmış. İçerde iktidar olmayı, kentte iktidar olmak için yeterli bulmuş. Kendisi çalışacağına, üreteceğine koltukları sıkı tutarsam genel merkezin rüzgarı bana yeter demiş. Genel merkezin bu konunun da farkında olduğu ve bu konuda bir eksikliği olmadığı anlaşılıyor.

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Bu kentte trilyonları bulan ve gazete manşetlerini süsleyen Sayıştay raporlarına dayalı AKP yerel yöneticileri ile ilgili yolsuzluk iddiaları var. Bu kentte şimdi valilik yapan kişiler yolsuzluk iddiaları nedeniyle ağır cezalarda yargılandılar. Bu kentte imardan, ulaşım ve trafiğe, belediye şirketlerine aktarılan kaynaklara kadar kentle paylaşılacak ciddi haksızlıklar ve rant kokan olaylar var. Kente gelen korkunç paraya rağmen Kocaeli’nin hala bir kasaba gibi duran hali var. Yok edilen Uğur Mumcu Parkı var. Var da var, bu köşeye sığmaz. Genel merkez Türkiye çapında bu konularda ciddi çalışmalara imza atıyor, kentle ilgili konuları işlemeye hazır. Demek ki bu konuda da genel merkeze söylenebilecek fazla bir şey yok.

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O zaman iş Kocaeli’ye düşüyor. Danışma toplantılarında iç çekişmelerden çok bunların tartışılabileceği, kentin sorunlarına çare olacak projelerin konuşulabileceği kurumsal yapının oluşturulması lazım. Sandık çalışmaları tamamlanır da, partinin kendisine oy veren yüz binlere kapılarını açması, onları üye yapması, özellikle gençleri kavraması ve bir kurumsallık anlayışı ile onları çalışmalara katması lazım.

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Sosyal demokratlar CHP ile yada DSP ile zaman zaman bu kentte birinci parti olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de bunun zemini vardır. Ama bunun için partinin bu köşeye sığdırabildiğim kadarı ile örgüt, üye, ilkeler ve sorunların üzerine çekinmeden giden bir yapı ile çok çalışması lazım. Evet CHP milyonların partisidir ve Kocaeli CHP’nin kalesi olabilir. Bu olmazsa bilinmelidir ki bunun tek sebebi CHP Kocaeli’dir.