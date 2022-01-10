Cami tabelalarında değişim başladı

T.C…

Yani Türkiye Cumhuriyeti…

Bir yerin başında T.C. varsa, bu bir güven timsalidir…

Ama son zamanlarda T.C., bazı birimlerden kaldırılıyor…

Cami ve Kuran kursu tabelalarında da T.C. ibaresi kaldırılmaya başlandı…

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda tabelalarda değişikliğe gidilirken mevcut tabelalarda yer alan “T.C.” ibaresi yeni karar sonrası yerini Cumhurbaşkanlığı yıldızlarına bıraktı…

Cami ve Kur-an Kursu tabelaları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda daha önce beyaz zemin üzerine lacivert renkli yazı uygulanırken kararın ardından tabelaların kırmızı-beyaz renge dönüştürülmesi işlemi başladı.

“KASIT ARANMASI YERSİZDİR”

Bir diğer yandan alınan bu kararda yeni tabelalarda “T.C.” ibaresi yer almadığı iddia edilmiş Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu iddia yalanlanarak, “Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir” ifadelerine yer verilmişti.

“T.C.” GİTTİ, YILDIZ GELDİ

Karar sonrası ülke genelinde tabelalarda değişim başlarken Kocaeli’de de yeni tabelalara geçiliyor. Daha önce “T.C. Başiskele Müftülüğü Barbaros Camii Hatice Seyrek Kur’an Kursu” yazan tabelada yaşanan değişim sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın logosuyla birlikte sadece Kur’an kursunun adı yazıldı. Aynı şekilde yeni tabelada sadece “Barbaros Camii” yazısı yer aldı. “T.C.” ibaresinin kaldırıldığı görülürken yerini Cumhurbaşkanlığı yıldızları aldı.

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Bence T.C….

Kaldırılmamalıydı…

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Kendinizi geliştirin!

Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gazetemize sürekli mail gönderir. Tarhan, çok önemli konulara temas ediyor, çok aydınlatıcı bilgiler veriyor… Tarhan, önceki gün kişinin gelişimiyle ilgili açıklama yaptı… Kendini gerçekleştirmiş kişilerin kendileriyle barışık olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kendini geliştiren kişileri de 4 cümleyle özetliyor: “Temel değerleri olan, emek ile alın teriyle kazanan, onuruyla yaşayan ve değer yargıları olan. Bu tarz insanlar kendisi ile barışık olur, başı dik dolaşır.” Kendinizi geliştirmek için bu dört cümleye dikkat etmekte fayda var…

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Türk lirasını kara

bir yıl bekliyor

Reuters’ın 49 para birimi stratejisti ile yaptığı anket sonucunda Türk Lirası için 2022 beklentisi yüzde 14 değer kaybı belirtildi. TL’deki değer kaybının ilk üç ayda yüzde 10’u aşması, ardından yılın geri kalanında değer kaybının yüzde 14 seviyesine gelmesi bekleniyor. Ankette yer alan ve TL’den daha fazla değer kaybetmesi beklenen tek para birimi ise yüzde 33 ile Arjantin pezosu oldu. Anlaşılan 2020 ve 2021 gibi, 2022 yılı da kötü geçecek…

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Engellilerin beklediği

atamalar yapılmıyor

Kamuya sadece 2 bin 927 engelli ataması yapılacağının duyurulmasının ardından atama bekleyen 10 bin engelli yurttaş karara tepki gösterdi. Engelliler Konfederasyonu, "Üzülerek görüyoruz ki; açıklanan bu sayı ilgililerle yaptığımız görüşmelerde bize verilen sözlerin çok altındadır" dedi. Engelliler, haklarını arıyor… Bu da onların en doğal hakkı.

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Elektrik zamları

yargıya taşındı

Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarının iptali için Danıştay'a başvurdu. Yapılan zamla yaşamı elektrikli makineye bağlı olanların dikkate alınmadığı, temel tüketici hakkı olan 'enerjinin adil ve herkese ucuz ulaştırılmalı' hususunun dikkate alınmadığı vurgulandı. Elektriğe yüzde 127 zam gelmişti… Gerçekten da tarihi bir zam… Umarım Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verir… Zor, ama bir umut…

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Alkol zammı

çok ağır oldu

Hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 zam yapıldı. Bu artış, sigara ve alkolde olağanüstü fiyat artışına neden olacak. Artıştan; içecek hizmeti veren işletmeler, sektör çalışanları ve vatandaşlar büyük ölçüde etkilenecek. Zamlara isyan eden esnaf ise, “Bu seferki çok ağır oldu. Hiç bu şekilde zam görmemiştik biz. İlk kez böyle ağır bir zamla karşılaşıyoruz" dedi. Geçen gün büfecinin biriyle konuştum, zamlardan sonra tüketimin azaldığını söyledi, böyle giderse dükkanı kapatmak zorunda kaldığını söyledi… Yani anlayacağınız alkol kullanan da, alkol satan da dertli…

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Yaylak’a geçmiş olsun

MHP eski İl Başkanı Celalettin Yaylak’ı il başkanlığı yaptığı dönemden tanırım. Başarılı bir il başkanlığı yaptığını düşünüyorum. Yaylak, koronavirüsü nedeniyle Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı… Kendisine geçmiş olsun diyoruz.

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Belediye sordu

vatandaş destekledi!

İzmit Belediyesi, sokaklara ve kapı önlerine gelişigüzel çöp atmamanın, parkları ve yeşil alanlarımızı temiz tutmanın bilincinde çalışmalarına devam ederken bu durumu ihlal edenlere yönelik uygulanacak yaptırımlara yine halkla birlikte karar verdi. Daha temiz çevre ve insan sağlığını koruma çalışmaları kapsamında, çevremizi kirletenlere para cezası uygulanmasını destekliyor musunuz? sorusunun yer aldığı online ankette oy kullanan vatandaşların %95’i ‘evet’ yanıtını vererek idari para cezasını destekledi. Yani oylamaya katılan vatandaşların 95’i idari para cezası uygulanmasına destek verdi.

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HDP’li Gergerlioğlu

Yukarı Hereke’de

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Yukarı Hereke’de kurulması düşünülen çöp tesisi alanını gezmiş yurttaşlarla görüştü… Sorunları dinledi… Gergerlioğlu, “Yukarı Hereke’ye bu çöp tesisi kurulursa doğası havası mahvolacak” dedi… Zaten bir bölgeye çöp tesisi ve çöp deposu gidiyorsa, oranın havasının kirlenmemesi mümkün değil.