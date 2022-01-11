Gerçek bir lider lazım, suni değil !..

Kocaelislpor için sahada gerçekten bir lider lazım. Ggeçtiğimiz hafta içerisinde, sansasyonlarıyla hep ön plana çıkan ve attığı gollerle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Güney Afrikalı Dino, “Takımda lider olacağım.” Dedi. Gerçekten de ilk yarıda attığı müthiş goller ve özellikle de Benhur, İlyas gibi oyuncuları gol pozisyonlarına sokması ile dikkat çeken Dino, asist kralı olacağını gösterdi. Ancak Dino, en önde oynayan bir oyuncu liderin, en gerideki veya ilerideki adam olamama özelliğini benimserim. Aksi bana mantıklı gelmiyor. İder takımın ablinde olmalı. Yani merkezde.

Dino’yu ben 10 numara olarak da görmüyorum. Kocaelispor'da sezon başından bu yana en büyük eksik iyi bir on numara eksiğidir. Lider özelliklerine sahip, topu ve oyunu domine edebilecek, hücumda ve savunmanın önünde merkez olarak durabilecek bir oyuncuyu yıllardır bulamıyoruz. Mustafa Reşit Akçay'ın kontra-atak taktiği,

Malum, 10 numara en önemli oyunculardan biridir. Bizde bu özelikte bir oyuncu yok. On numara değilken, 10 numaraya soyunur san, takımı yine bir kişi eksik oynamaya mahkum edersin. Bu durumda da, acilen bir lider oyuncunun bulunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için transfer istiyorsun. Hızlanmış transfer ortamında da çok iyi adım atılması gerekmektedir. Murat Cem Akpınar’ın, Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'nın izniyle döneceğini aralık ayında yazdım. Mustafa Reşit Akçay, eski futbolcumuz için eski camiasına baskıya artırmaktadır. Bu sene onun eksiğini çok hissettik. Dino’ya katkı sağlayacak bir Murat Cem Akpınar, Kocaelispor'u coşturdu. Murat, Dino’ya, Benhur’a, Diop’a daha iyi goller attırır, sıkıştıkları zamanda çıkar golü kendisi atar. Abdullah Avcı ısrar etti, sezon başı inadına vermedi, transfer suya düştü. Maalesef bu futbolcuyu Trabzonspor'da da kullanamadı. Zamanında da genç Kerem Aktürkoğlu’nun Başakşehir’de oynatmamış, futbol hayatını bitirmeye kalkmıştı.

MURAT CEM, SEZON BAŞI ALINMALIYDI

Şimdi bu oyuncunun Kocaelispor'a gelecek olmasa ihtimali bile müthiş bir moral katkıdır. Adeta iki-üç oyunculuk bir katkı sağlayabilecektir. Murat’ın yanı sıra yine liderlik özelliği taşıyabilecek bir Cisse, bence tam yerinde kullanılırsa, çok farklı şeyler yapabilir. Müthiş bir gelecek vaat eden bu genç oyuncu, ilk yarı tam oynayamadığı zaman, Kocaelispor adeta 3 adam eksik kaldı. Oynadığı zamanlarda da iki-üç kişilik oynadı. Eğer bu dediklerim olursa, Kocaelispor ikinci yarıya fırtına gibi devam eder. Ümraniye maçı ile ikinci yarı başladı ama, yeni oyuncuları oynatamadığımız için sanki bize hiç başlamamış gibi geliyor. Ankaragücü ile cumartesi geceki maçtan sonra, yeni bir çıkış yakalamış olmayı diliyorum. Bu yeni yılın ilk günlerinde Kocaelispor yepyeni bir sayfa açsın istiyorum.

COVİD’DE İLK 10’DAYIZ, TEBRİKLER

Önceki gün açıklanan rakamlarla, Covid artışında Kocaeli yine ilk 10 arasındaki yerini aldı. Bu da bize hiç yakışan bir tablo değil. Tribünlerin de kapanmasını istemiyorsak, kurallara uyalım. Kocaelispor’un ve diğer takımların tribün gücüne ihtiyacı var. Kocaelispor tribünleri başkadır. Hiçbir takımın tribünlerine benzemez. Bu yüzden kent halkı olarak, bu olguya da dikkat etmek zorundayız. Daha önce de yazdığım gibi, kentin ortak mücadelesidir Kocaelispor. Sadece bir futbol takımı değildir, fazlasıdır. Kocaelispor bu kentte eski bir tanıdık olarak kalmamalıdır. Sembol, lider olmaya devam etmelidir. Bu markayı da silmek, kimsenin haddi değildir. Kişiler Gelip geçici, kulüp kalıcıdır. Kocaelispor her zaman efsanedir. Her zaman bu kentin sembolüdür.

ÇOLUK ÇOCUK İŞİ DEĞİL

İnsanlar bunaldı, tabii ki yönetim de bunaldı. Taraftara kızıp “Verin parayı gideyim” demek, tabii ki komiktir. Çocuk işidir. Şu dünya ortamında, ekonomik, kriz, pandemi derken, bazen gerçekten bunalıyoruz. Dile kolay. Yöneticilerin de bu tavrını öyle kabul edelim. Ama tekrarını yaşamamak kaydıyla. Bu takımın 11 yılın ardından 1.Lig’e yükselmesinde teknik heyetle birlikte, yönetim ve başkan baş mimardır.

Unutmayalım…

Cumartesi gecesi, Ankaragücü maçı ile yepyeni bir sayfa açalım…

Başka Kocaelispor yok !..

İzmit’in ortasında ağır provokasyon…

Çukurbağ…

Nikomedya ve eski dünya başkentinin tam ortası…

Burada müze var…

Kilise var…

Eski antik kentin girişi burası…

Her an bir patlama yaşanabilir…

Devletimi uyardım, görevimi yaptım…

Geçtiğimiz günlerde de bir evin duvarına kabak gibi, koskocaman yazıyla ‘Niko’ yazıldı ve siyah boyayla dev bir gamalı haç işareti çizildi…

Orada çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci var…

Kilise var…

Marjinal siyasi ağrılıklı insanlar yaşıyor…

Yani iftiraya açık bir provokasyon bu…

Benden söylemesi, İzmit Müzesi çevresinde, kentin ve dünyanın kalbinde ilginç şeyler oluyor…

İnşallah bu benim paranoyamdır…

Aksi halde…

Bir bir Altındağ provası yaşanabilir…

GÜNÜN TARİHİ:

(12 OCAK 1999 SALI)

KURTAR İSTEMİYOR, KÖRFEZ'DE

METHAD KRİZİ YAŞANIYOR

Sakatlığını gerekçe göstererek ülkesinden dönmeyen Mısırlı futbolcusu Methad, Kocaelispor'da sorun oldu. Mısır Milli Takım maçında sakatlandığı için Kocaelispor kampına katılmayan ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar'ın tüm ısrarına rağmen Antalya kampına gitmeyen Mısırlı Methad'ın Real Betis'le görüştüğü ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine harekete geçen Kocaelisporlu yöneticiler Methat'ın İzmit Yahya Kaptan'daki ev adresine yazılı bir çağrıda bulunarak 1 gün içinde kampa katılmasını istediler. Öte yandan, Kocaelispor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, Methad'ın Real Betis'le görüştüğü yolundaki haberlere tepki gösterirken, "Nereye giderse gitsin. Hemen satılsın, çok memnun olurum. Böyle bir futbolcuyu istemiyorum. Satılırsa hiç olmazsa Kocaelispor para kazanır" şeklinde konuştu. Yönetim kurulunun gerekli çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Kurtar, Mısırlı futbolcunun verilen süre içinde kampa katılması halinde bile ağır para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Günün fotoğrafı:

-Başlamak bitirmenin yarısıdır…

KARİKATÜR

GÜNÜN SÖZLERİ

Günün fıkrası:

Bir iyi, bir kötü haber…

İki futbol hastası adam aralarında sözleşirler. Kim önce ölürse, sağ kalanın rüyasına gelip, öbür tarafta futbol oynanıp oynanmadığını haber verecek. Biri ölür ve bir müddet sonra arkadaşının rüyasına girip söze şöyle başlar:

- Sana bir iyi, bir de kötü haberim var

- Önce iyiyi söyle…

- Burada futbol var

- Eh güzel. kötü haber ne?

- Pazar günkü derbi de sen Cehennemspor'un ilk onbirindesin…