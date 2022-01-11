Enerji tasarrufu nasıl olur?

Ocak ayının önemli günler ve haftalar listesine baktığımda, 11-17 Ocak tarihlerinin “Enerji Tasarrufu Haftası” olduğunu görünce, bu yazıyı kaleme almak istedim!

Yeni yılın ilk günlerinde elektriğe gelen yüzde 52 ile yüzde 127 arasındaki zammı düşününce, geniş halk kitlesinin “tasarruf” için elinden gelen her şeyi yapacağına kuşkum yok!

Zaten, elektrik dağıtım şirketleri, sık sık ve uzun süreli elektrik kesintileri yaparak vatandaşa destek olmak için elinden geleni yapıyor! İşin uzmanları; “elektrik altyapısı yetersiz. Şirketler, gerekli altyapı yenilemelerini yapmıyor” diyorlar!?

Ama bu sık ve uzun elektrik kesintileri yüzünden elektrikli cihazlarımız da sık sık arızalanıyor ve bedelini BİZ ödüyoruz!

Siyasi iktidar, bu “özel ve güzel” şirketlere her türlü desteği veriyor!

Örnekleyelim;

Bu şirketlere “destekleme ödemeleri” yapıyor!

2018-2020 arasında şirketlere yapılan destek ödemesi yüzde 112 oranında artmış! Bu destek, vatandaşın faturasının yüzde 23’üne denk geliyor!

TEDAŞ, özelleştirilen 21 dağıtım şirketinden dördünün kasasında bulunan ve repo işlemi de yapılan yaklaşık 30 milyon TL’li alacağını geçen 12 yıla rağmen geri alamamış!

SAYIŞTAY raporları gösteriyor ki; bu şirketlerden bazıları vergi ödemekte de görevlerini yapmıyor!

“Enerji sektöründe düzenlemeler” içeren TORBA KANUN ile, maden, doğalgaz ve elektrik şirketleri, ödemeleri gereken KDV’leri harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden MUAF tutuluyor!

Sözde elektrik üretimi için kurulan ve ülkemizin en güzel akarsularını kurutan, o topraklarda tarım ve hayvancılık yapan insanlarımızın ekmekleriyle oynayan ve doğayı katleden HES şirketleri, ne vatandaş dinliyor ne de yargı kararı!

Ve biz tüketiciler;

Bizim sırtımızdan para kazanan bu şirketlerin “kayıp-kaçak” bedellerini de ödüyoruz! Kazandığını vatandaşla paylaşmayan bu şirketler, kayıp ve kaçaklarını bize ödetiyorlar!

Bu ülkede 2 milyon 100 bin vatandaş, elektrik faturalarını ödeyemiyor!

“Tam kapanma döneminde” işyerleri kapanan, işsiz kalan 143 bin abonenin elektriği, 82 bin abonenin de doğalgazı kesilmiş!

Kira öder gibi elektrik ve doğalgaz faturaları ödüyoruz. Şimdi, bu faturalar daha da katlanacak.

Peki ne yapacağız?

İşin uzmanları elektrik tasarrufu için bazı önlemler öneriyorlar;

· Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini çekin,

· Buzdolabını gereksiz açmayın,

· Su ısıtıcısına ihtiyacınızdan fazla su koymayın,

· Tüketimi az olan –pahalı- lambalar kullanın!

· Kapı, pencere kenarlarındaki çatlak ve yarıkları kapatın,

· Enerji tasarruflu ev aletleri kullanın,

· İşiniz bitince cihazlarınızın düğmelerini kapatın, vs.

21. yüzyılda, her insanın sahip olması ve yönetim için geçici yetki verdiği siyasi iktidarlardan beklediği TEMEL İNSANİ HAKLAR içinde öncelikle Yaşama Hakkı vardır.

“Yaşamak” deyince, 11 Temmuz 2020 tarihli bir haber gözüme ilişiyor; “Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Veysel Patır, 6 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. İki aydır elektrik faturasını ödeyemediği için boğularak hayatını kaybetti.”

Şimdi, elektriğe bağlı yaşamlar daha büyük bir risk içindeler!

Yaşamak;

temel beslenme ihtiyaçlarından, barınma hakkından, su ve elektrik gibi insani ihtiyaçlarından yoksunlukla mümkün mü?

Ne diyor Edebali?

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN…