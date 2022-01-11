Emekli milletvekillerine çok üzülüyorum, çok!

Millet, yani…

*İşçi, asgari ücret artışından şikâyetçi.

*Memur, maaş artış oranını yeterli görmüyor.

*Emekli, verilen tutardan hiç memnun değil.

Anladık; işçinin, memurun ve emeklinin eline geçen para, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamında gerçekten yetersiz.

Tamam da, “milletvekillerine” ne oluyor?

“Maaşlardan şikâyet kervanına”, milletten sonra “vekilleri” de katıldı.

Efendim, milletvekilleri de aldıkları “emekli maaşı” ile geçinemiyorlarmış.

Milletvekili emekli maaşı ne kadar?

Tam 18 bin 748 lira…

“Ya, elinize dilinize dursun ya…”

Yazımın tam bu noktasında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere söylediği o sözü hatırladım.

Erdoğan, 19 Eylül 2021’de Birleşmiş Milletler 76’ıncı genel kuruluna katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye hareket ederken ne demişti?

“Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda ulan 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi.”

Sizi bilmem, ama benim içimden “geçinememekten şikâyet” eden emekli milletvekillerine “Erdoğan tarzında” seslenmek geldi.

“Elinize dilinize dursun ya… Siz vekilsiniz, aldığınız 18 bin 748 liralık emekli maaşını beğenmiyorsunuz, bir de aslınız olan milletin aldığı emekli maaşlarına bakın!”

Gençler bilmez, “Elinize dilinize dursun” deyişinin anlamını da yazayım.

Anlamı şu:

“Nankörlük eden birine, Allah nankörlüğünün cezasını seni kör ve kötürüm ederek versin anlamında söylenen bir ilenme sözü.”

Açıklamadaki iki sözcüğün anlamını da vereyim.

İLENME. Anadolu’da halk arasında yaygın kullanılır, “lanetleme” demek. Bir kimsenin kötü duruma düşmesini gönülden geçirmek, ya da bunu açıkça söylemek. Bir kimse için kötü dilekte bulunmak.

NANKÖR: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen. İyilik bilmez.

Örnek vererek açıklarsak, biri birine iyilik ediyor, adam iyiliği bilmiyor, iyilik eden nanköre “Gözün kör olsun, kötürüm ol” diye ilenir, lanet okuyor.

Nedeni ne olursa olsun, eleştiririm, ama kimseye lanet okumam.

“Erdoğan tarzı” yukarıdaki ifadem de, salt “eleştirmek” amaçlıdır.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, basına yaptığı açıklamayla “emekli milletvekili maaşlarının düşüklüğüne” isyan etmesi, Türkiye’nin bugünkü şartlarında tam anlamıyla insafsızlık!

“Milletin aslı” geçim derdiyle boğuşurken, “milletin vekillerinin” bu çıkışını anlamak mümkün değil.

Gelişmiş ülkelerde dahi böylesine “ballı milletvekillik, böylesine “ballı emekli milletvekillik” yok.

“Siyaset” bir meslek değildir ki, sen siyaset yapanları “parlamenter statüsünde” emekli ediyorsun.

Emekli olmaları da ayrıcalıklı

Yeri gelmişken değineyim.

“Milletvekili emeklisi olabilme şartları” da tam “kaymaklı ekmek kadayıfı”!

Milletvekili olarak iki yılı doldurduğunda, emeklilikle ilgili diğer koşulları da taşıman kaydıyla, “milletvekili emekliliğine” hak kazanıyorsun.

İlk kez milletvekili seçilenler, ikinci yılı doldurduklarında, “hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı” olmak üzere “çift aylık” alıyorlar.

Daha önce SSK’dan işçi emeklisi olanlar ya da Bağ-Kur’dan esnaf, sanatkâr, tüccar veya şirket yöneticisi olarak emekliye ayrılanlar da iki yılı doldurunca, TC Emekli Sandığı’ndan emekli olup, daha yüksek emekli aylığı alabiliyorlar.

Bir de milletvekillerine “borçlanma kıyağı” var.

Milletvekilleri, daha önceki hizmetleri emekli olmalarına yetmiyorsa, 15 yıla kadar geriye dönük borçlanabiliyorlar.

Ayrıca milletvekillerin ve emekli milletvekillerinin “sosyal haklarını” bir bir sıralamama gerek yok.

Milletvekiliyken de emekli olduklarında da “bir elleri yağda bir elleri balda”!

Hal böyleyken, “18 bin 748 liralık emekli aylığını” beğenmemeleri temsil ettikleri millete saygısızlık!

Tabii bu yazı ve yazıdaki olumsuz ifadeler, tüm emekli milletvekillerine değil, 18 bin 748 liralık emekli maaşını beğenmeyenlere.