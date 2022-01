2022 yılında Karamürsel’e neler yapılacak?

Geçtiğimiz Aralık ayın içinde AKP Karamürsel İlçe Başkanlığının 105. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı Karamürsel Kültür Merkezi’nde yapılmış, toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2022 yılında Karamürsel’e için neler yapılacakların müjdesini vermişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Karamürsel İlçemize 341 Milyon 977 Bin 45 TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 49 eser ve hizmet, 36 eser ve hizmet yapıyoruz, 24 eser ve hizmet yapacağız toplamda 109 eser, hizmet ve yatırım bedeli 341 milyon 977 bin 45 TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yapacağımız yeni hizmetler içinde Dereköy’e 12 dönümlük alana terminal, 50 dönümlük alana Gökçetepe Seyir Tepesi ve Kordon Boyu, Hayvan Barınağının yanındaki karayollarının bulundu yere Denizcilik Müzesi gibi projelerimizi de başlamak. Şu anki mevcut terminalin yerine de otopark ya da vatandaşlarımızdan gelecek olan teklifler doğrultusunda projelendirmek.

Tüm teşkilatlarımızla ve kurumlarımızda ki kadrolarımızla halkımızın sesine kulak vererek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetten anladığımız budur. Bu nedenle hizmete dönük tüm adımlarımız kentimizin tamamında atmaya devam ediyoruz” demişti.

Büyükakın’ın bu konuşmasından yola çıkan okurumuz, şu değerlendirmede bulundu; “Büyükakın güzel şeyler söyledi. Şimdi gözler Büyükakın’ın söylediği projelerde, Karamürsel halkı yapılması planlanan yerlerin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Mevcut terminalin ne olacağı konusunda halka ne zaman sorulacağı onlardan gelecek olan önerilere göre ne yapılmayacağına karar vereceği için halka ne zaman sorulacak oda merak edilirken, halkın çoğunluğunun kapalı bir pazar olması yönünde teklifler, bir bölümüne ilçe halkının yetiştirdiği (dışarıdan alınan değil) ürünlerin satış yerlerinin yapılması ve bu yerlerin her gün açık olması, birkaç katlı olursa diğer katlarda oto park olması Karamürsel içindeki trafik işkencesinin azalması, bizlerde şimdiden Karamürsel’e yapılacaklara hayırlı olsun dileklerimizle.”

Büyükakın konuşmasını ve vatandaşın merakını yukarıda sizinle paylaştım. Bakalım Büyükakın, projeleri ne zaman Karamürsel halkının hizmetine sunacak.

“Enerji tasarrufunu camiler de uygulasak ne güzel olacak!”

Tasarruf, hayatın her alanında önemlidir…

Karamürsel’den gazetemize mail gönderen okurumuz, ““Enerji tasarrufunu camiler de uygulasak ne güzel olacak!” diyerek tasarruf konusunda bir değerlendirmede bulundu.

Birlikte okuyalım, “Teknoloji her geçen gün daha güçlü hale gelirken aydınlatma her zaman en önemli ihtiyaçlarımız arasında olacak. Ancak mutlaka doğru ve uygun şekilde aydınlatmayı kullanarak her zaman tasarrufu ön plana almalıyız. Hayatımızdaki pek çok tasarrufta olduğu gibi aynı şekilde aydınlatma konusunda da tasarruf çok önemlidir. Hem bütçemizi hem de sağlığımızı korumak amaçlı mutlaka gerekli yerde ve yeterli miktarda uygun aydınlatma ele almalıyız. Tabii sadece kendi sağlığımız ve bütçemiz değil, ayrıca doğayı korumak için de aydınlatma açısından tasarruf her zaman önemlidir.

Aydınlatma araçlarını her zaman tasarruflu kullanmamız gerekmektedir. Nerede ve ne zaman olursa olsun göz sağlığınızı koruyacak ve gereksiz yere enerji harcanmayacak uygun aydınlatma ile almalıyız. Peki Tasarruf nedir?

Tasarruf: Canlı hayatının devam edebilmesi için gerekli olan unsurların, yeterli olduğu kadar kullanımı ve dikkatli davranma etkisi ile beraber idareli tüketim tasarruf olarak bilinir. Evimizin ya da okulumuzda ve bulunduğumuz her yerde yeterli miktarda aydınlatma yapmalı ve tasarrufu her zaman ön plana almalıyız. Bunun belli başlı bazı sebepleri vardır. Bu yerlere camilerimiz de eklemek istiyorum. Camilerimizde de tasarruf yapılanmaz mı hemen hemen Türkiye’nin bütün camilerinde çok büyük ışık sarfiyatı yapılıyor, Neden buralarda da tasarrufa yönelik bir girişimde bulunulmuyor.

Göz sağlığımızı korumak, Fazla enerji harcanmasına engel olmak, Kendi sağlığımız ve doğadaki diğer canlıların sağlığını korumak, Ailemizin bütçesini korumak ve ülke kaynaklarını doğru şekilde kullanmak, Fazla aydınlatma ile ışık kirliliği yaratmamak, Bu gibi sebeplerden dolayı her zaman nerede aydınlatma kullanıyorsak mutlaka doğru şekilde tasarrufu ele almalıyız. Aydınlatma açısından tasarrufun özellikle aile ve ülkeye sağladığı katkı çok önemlidir. Böylece daha ucuz elektrik faturaları gelir. Bu da doğal olarak ülkemizin kaynaklarını korur ve doğal çevremiz ile korumuş oluruz.

Enerji kaynaklarının giderek tükendiği dünyamızda çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları ne yazık ki yeterince yerine getiremiyoruz. Yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek için mevcut kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Hadi gelin evlerimiz de, okulumuzda, camilerimizde elektrik konusunda daha duyarlı olalım. Camilerimizde yanan çok büyük avizelerdeki lambaları azaltarak, evimizdeki, okulumuzda, ofisimizde fazladan yanan her lambayı söndürelim. Hadi bu dünya hepimizin onun için herkese düşen görevi yerine getirelim.”

Okurumun görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım. Tasarruf önemli. Herkesin tasarrufa dikkat etmesi lazım.

Çalışanların % 53’ü uzaktan çalışırken kendini izole hissediyor

Kaspersky, işletmelerin ve insanların yeni gerçekliğe nasıl uyum sağlamayı başardıklarını ve yeni çalışma biçimlerinin uzun vadede çalışan refahıyla nasıl ilişkili olduğunu öğrenmek için 31 ülkeden 4.303 BT çalışanıyla anket yaptı. Türkiye’de çalışanların %53’ü dijital iletişim çağına başarılı bir şekilde geçiş yapmış olsa da önemli sayıda katılımcı uzaktan yaşam tarzını benimseyememiş ve evde çalışırken hala kendini izole edilmiş hissediyor.

HAKLARINI ÖĞREN

-Eşine "hişt, hey veya ıslıkla" seslenmek haklı boşanma sebebidir. (Yargıtay 2. HD 2014/15210 E. 2014/25928 K.)

-"Güzele bakmak sevaptır." sözleri cinsel taciz suçunu oluşturur.

-Konutlarda gürültü yaparak komşularını rahatsız etmenin cezası 1594 lira idari para cezasıdır. (Çevre Kanunu m.14)

-“Hakaret içeren tweetin, retweet edilmesi de hakaret suçunu oluşturur.” (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/10377 E. 2015/12777 K.)

-Borçluya ait cep telefonuna defalarca 'Adresinize muhafazalı haciz işlemi yapılacaktır. Bilginize' şeklinde mesaj gönderilmesi KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNU oluşturur. (Yargıtay 18.Ceza Dairesi 2017/6844 E. 2018/4309 K.)