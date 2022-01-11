Yarıyıl tatili bir hafta önce başlasın

Covid sürecinde okulların kapalı olmasına ve online eğitim yapılmasına sıcak bakmayanlardan biriydim. Fikrim de değişmiş değil. Ancak son dönemde salgının hat safhaya gelmesi ve beraberinde farklı bulaşıcı hastalıkların da yaşanıyor olması bazı tedbirleri almamızı gerektiriyor.

Okulların tamamen kapatılmaması için bazı tedbirleri şimdiden almak gerekiyor.

Bu nedenle 21 Ocak’ta başlayacak ve 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline bir hafta önceden başlanabilir.

2 haftalık tatilin de 3 haftaya çıkarılması alınacak diğer bir tedbir olur.

Birçok sınıfta öğrenci sayısı düştü. Çocuklar ya hasta ya da tedbir amaçlı okula gönderilmiyor. Öte yandan öğretmenlerle ilgili olan durum da aynı. Hasta olan öğretmenlerimiz var. Eğitime kesintisiz devam etmek için ve yeniden online eğitime dönmemek için tedbir almak şart. Şu an alabileceğimiz en yegane tedbir de tatilin erken başlatılıp bir hafta uzatılması gibi görünüyor.

Yeni ve hızlı yayılan Covid varyantları, domuz gribi ve influenza sayıları gün geçtikçe artıyor.

Körfez’de asfaltlama çalışması başladı

Bir süredir yeraltı çalışmaları yüzünden kazılan bazı sokaklar, asfaltlamaya hazır hale geldi. Asfalt çalışmalarına hız veren ilçe belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklara asfalt dökmeye başladı. Fatih Mahallesi’nde başlayan asfaltlama çalışması önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Başıboş köpeklerle ilgili şikayet var

İzmit Çayırköy’de bulunan Gölkent Konutları mevkiindeki başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor. Zaman zaman saldırganlaşan köpekler çevreye korku salıyor. Otobüs durağına ve markete gidemez olan vatandaşlar, bu sorunun çözülmesini istiyor.

Mazgallara takılan vatandaş bir çare bekliyor

Perşembe ve cumartesi günleri kurulan pazara alışverişe gidenler, mazgallar nedeniyle zaman zaman sıkıntılı anlar yaşıyor. Kırık olan ya da yerinde olmayan mazgallardan kalan boşluğa takılan vatandaşlar düşme ve ayaklarını burkma tehlikesi yaşıyor. Sık sık birilerinin takılmasına, ayağını burkulmasına ve yere kapaklanmasına neden olan bu mazgallara karşı önlem alınması isteniyor.

Kocaeli Tarım ve Aracılık Platformu 300 çuval un dağıttı

Kocaeli’de faaliyetini sürdüren üyelerine bir TIR dolusu un dağıttı. Fabrikadan maliyetine tedarik edilen 300 çuval un, destek amaçlı maliyet fiyatına 50-60 kadar üyeye dağıtıldı. Türkiye Tarım Gıda Ve Arıcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, platform adına önümüzdeki süreçte de çay, şeker ve yağ gibi desteklerde bulunulacağını söyledi. Kocaeli Tarım ve Aracılık Platformu üyeleri, maliyetine yapılan satışlardan dolayı son derece memnun.