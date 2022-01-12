Türkiye’de “şiddetsiz iç savaş” dönemi

Bir ülke batırılmak istense…

Birilerine, “Git, ne yap et bu ülkeyi batır” dense…

O “birileri”, batırmakla görevlendirildikleri ülkede ancak böyle “absürt” kararlar alabilir, toplumu ancak böylesine düşmanlaştırabilir.

Şöyle geriye çekilin, beyninizdeki çöpleri atıp “sağduyuyla” olayları değerlendirin, ülkemizde yaşananların genel manzarasının bu olduğunu göreceksiniz.

Topluma örnek olması gereken siyasetçilerde, en basit insan ilişkileri kuralı olan “sevgi” ve “saygı”nın zerresi kalmadı.

Hepsi birbirine “höt höt”!

Bırakın bir masa etrafında oturup ülkemizin temel sorunlarını konuşmayı, cenaze törenlerinde karşılaştıklarında birbirlerine selam dahi vermiyorlar.

O derece!

Tabii, suçlu aramak gerekirse, bu tehlikeli siyasi atmosferi “AKP iktidarı” yarattı.

Toplumu “Bizden olanlar ve bizden olmayanlar” diye ikiye böldü.

AKP’li olmayanları “düşman” ilan etti.

“Eleştiri” ortamını ortadan kaldırdı.

Eleştirenlere ve hak arayanlara, “terörist” muamelesi uyguladı.

“Anayasal hakların kullanılmasını” yasakladı.

“Kurumları” ve “kuralları” yok ederek, “kurumsal devleti” ortadan kaldırdı.

Bütün erkler, “yasama-yürütme-yargı” tek kişide toplandı.

Toplum adına görev yapan medyanın yüzde 95’i “kontrol altına” alındı.

Toplumun dinamik güçleri sivil toplum örgütleri ve üniversiteler, “yandaş” hale getirildi.

Özetle, “demokratik toplum” yok edildi.

İnsanlara “yurttaş” değil, “kul” muamelesi yapılmaya başlandı.

Diklenenlere ve dik duranlara “sopa” gösterilmeye kalkıldı.

Siyasi partiler ve demokratik toplum örgütleri, “kapatılma” tehdidi ile karşı karşıya.

Muhalefetin elindeki büyük belediyelerin tepelerinde “müfettiş balyozu” var.

Bütün bunlara bilinçli olarak “ekonomik krize” sokulmamızı, dövize takla attırılarak halkın bir gecede soyulmasını da ekleyin.

Sonuç olarak…

*Ekonomi, perişan!

*Halk, geçim sıkıntısında!

* Eğitim ve sağlık hizmetleri dökülüyor!

*Çalışmak yok, üretmek yok, ülke olarak gırtlağımıza kadar borç içindeyiz.

*Uluslararası kurumlar ve diğer devletler tarafından tamamen dışlanmış durumdayız.

*Hiç kimse, ama hiç kimse, sabah uyandığında ne ile karşılaşacağını bilmiyor.

*Her gün gelen zamlar artık kanıksandı, acıtsa da kimse sesini çıkarmıyor.

*Esnaf, perişan.

*Şirketler sapır sapır dökülüyor.

*Sanayici ve tüccar, korkudan sesini çıkaramıyor. Çünkü sesini çıkaranların üzerine nasıl çullanıldığını görüyor.

*Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, artık “parti devleti” haline getirildi. Hatta daha ötesinde “şahıs devletine” dönüştürüldü.

İşte ülke olarak tam böyle bir noktadayız.

Son derece “gergin” bir ortam!

Sinirler, gergin!

İlişkiler, gergin!

İktidar sürekli hücumda, muhalefet sürekli savunmada!

“Herkes birbirine höt höt” demem bundan.

Yaratılan iklim, son yıllarda içinde bulunduğumuz ortam, tam bir “şiddetsiz iç savaş” ortamı.

Şiddete başvurmadan, lafla savaşıyoruz.

İyi de, bu yolun sonu nereye çıkıyor, bilen var mı?

Ne yapılmak isteniyor?

Kafalarındaki hedef, nasıl bir Türkiye?

Amaçları kaos yaratıp, bu karambolde “rejim” değiştirmek mi?

Şu olup bitenler, şu yaşadıklarımız; aklın, mantığın, bilimin kabul edeceği şeyler değil.

Bu, böyle devam edemez.

Bu, “bir tarafı yok etme kavgası” böyle sürüp gidemez.

Ne yapıp edip, yeniden “normal bir ülke” olabilmenin formülünü bulmalıyız.

Her görüş, her etnik, dinsel ve sosyal kesimin birlikte yaşayabildiği bir ülke haline gelmeliyiz.

Ülkemize yazık etmeyelim!